Stablecoins : les cas d’utilisation qui font grimper les chiffres Image Source: TransFi

Les stablecoins sont un sujet qui revient fréquemment dans les discussions sur les technologies financières. Plus de 60 % des Africains ont moins de 30 ans, et cette jeunesse est le moteur de l’adoption rapide des technologies sur le continent. Ainsi, les technologies financières sont façonnées par la population jeune et les individus privilégiant le mobile à la recherche de solutions. Selon Chainalysis, les stablecoins représentent désormais environ 43 % de tout le volume des transactions crypto en Afrique subsaharienne. Faisons une pause… Presque la moitié. Les gros titres sont donc multiples, variés et parfois complexes. En voici quelques-uns :

L’utilisation des stablecoins en Afrique francophone est en croissance, portée principalement par les besoins de transferts d’argent, l’accès aux dollars et des règlements transfrontaliers plus rapides. L’adoption est inégale , plus avancée là où existent des fintechs crypto-friendly, des rampes d’échange et des intégrations marchandes (l’influence des rails nigérians et kenyans stimule les flux régionaux), mais limitée là où les rampes fiat fiables et la clarté réglementaire manquent. Les projets et portefeuilles locaux (par ex. Ejara) jouent un rôle crucial en proposant une expérience utilisateur fluide et un support linguistique local, mais la majorité de la liquidité circule encore via les stablecoins globaux (USDT, USDC) émis par des entités centralisées. La tension réglementaire est réelle : les banques centrales expérimentent les MDBC/variantes de CFA numérique tout en avertissant des risques fiscaux et monétaires liés à la dollarisation via stablecoin. Cela influence la réglementation et la confiance des commerçants. Il existe une réelle opportunité dans la création de rampes d’accès fiables, de pools de liquidité en monnaie locale, d’intégrations de paiements marchands et de couches de conformité. À partir de là, les stablecoins peuvent réellement stimuler le commerce, les salaires et les micro-transferts.

La pertinence des stablecoins en Afrique francophone Image Source: Business Insider

L’Afrique francophone est confrontée à plusieurs points de douleur structurels qui rendent une alternative numérique au dollar attrayante :

Rareté du dollar et volatilité des changes. Les entreprises et particuliers qui ont besoin de dollars pour les importations, les salaires ou l’épargne font face à des conversions coûteuses et à des délais. Les stablecoins adossés au dollar sont une couverture pragmatique et un moyen d’échange.

Les entreprises et particuliers qui ont besoin de dollars pour les importations, les salaires ou l’épargne font face à des conversions coûteuses et à des délais. Les stablecoins adossés au dollar sont une couverture pragmatique et un moyen d’échange. Frictions transfrontalières à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : même au sein de la zone CFA, les règlements transfrontaliers peuvent être lents et coûteux pour les PME et les travailleurs indépendants. Les stablecoins programmables permettent des règlements quasi instantanés avec des frais réduits.

même au sein de la zone CFA, les règlements transfrontaliers peuvent être lents et coûteux pour les PME et les travailleurs indépendants. Les stablecoins programmables permettent des règlements quasi instantanés avec des frais réduits. Limites du mobile money. Le mobile money est mature dans certaines parties de l’Afrique francophone, mais souvent lié aux rails fiat locaux et soumis à des plafonds de retrait ou à des problèmes d’interopérabilité. Il a bien fonctionné pour le B2C mais moins pour le B2B. Les stablecoins peuvent être intégrés dans les flux marchands là où le mobile money montre ses limites.

À cause de ces contraintes structurelles, l’adoption explose. Pour les envois de fonds et les flux de la diaspora, les stablecoins sont plus rapides et moins chers que les rails traditionnels pour les petits transferts transfrontaliers. Cela séduit freelances et micro-entreprises cherchant à travailler avec des entités étrangères.

Côté intégrateurs FinTech et plateformes d’échange, des acteurs comme OVEX et Yellow Card fournissent liquidité et KYC ( Apprenez à connaître vos clients ), jouant un rôle essentiel d’infrastructure. Les bourses locales et intégrations marchandes réduisent les frictions. Les stablecoins programmables permettent l’automatisation des salaires, les paiements fournisseurs et l’épargne programmable pour les PME avec moins de frictions que les virements bancaires.

Les obstacles à l’adoption