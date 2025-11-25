Hello!

Le 11 novembre, nous avons entamé une discussion sur la manière dont la dette devrait être davantage utilisée dans le secteur technologique africain afin de stimuler une croissance que le financement par capitaux propres ne peut souvent pas à lui seul assurer. La semaine dernière, nous avons parlé de l’investisseur local CDC-CI Capital, qui finance des start-ups technologiques en phase de démarrage et de croissance en Côte d’Ivoire, réduisant ainsi les risques pour les investisseurs étrangers trop prudents ou trop peu familiarisés avec l’Afrique francophone pour engager des capitaux.

Cette semaine, nous voulons entendre le témoignage de la source même. Nous interviewons Mathias Léopoldie, PDG et cofondateur de Julaya. La start-up a récemment levé 1.4 millions de dollars en financement par emprunt de CDC-CI Capital. Nous avons fait valoir que l’emprunt offre certaines perspectives et certains avantages pour les start-ups en phase de croissance opérant dans des secteurs à forte intensité logistique qui ont besoin d’être numérisés. Écoutons M. Léopoldie nous expliquer pourquoi cela leur semblait tout à fait logique.

Cette interview a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Mathias Léopoldie de Julaya/Source de l’image : FrenchWeb

Lina Kacyem: Ce financement se présente sous forme d’obligations convertibles plutôt qu’une levée de fonds en actions. Qu’est-ce qui a motivé ce choix, et quels avantages ce type de structure apporte-t-il à Julaya aujourd’hui ?

Mathias Léopoldie: Nous avons choisi la dette convertible parce qu’elle offre la flexibilité dont Julaya a besoin à ce stade. Elle renforce notre bilan sans diluer immédiatement le capital et aligne les intérêts de CDC CI Capital sur notre vision de long terme. Dans un marché aussi dynamique que l’Afrique de l’Ouest francophone, pouvoir accélérer nos chantiers produits et réglementaires sans immobiliser le temps et l’énergie d’une levée en capital complète est un vrai atout. Cette structure nous permet de conserver notre rythme, de préparer sereinement les futures discussions en equity, et de poursuivre notre croissance avec discipline.

LK: Comment les discussions avec la CDC-CI Capital ont-elles commencé, et quels ont été les points d’alignement clés qui ont rendu ce partenariat possible ?

ML: Les discussions ont commencé de manière très naturelle. La CDC CI Capital suivait nos progrès depuis un certain temps, depuis un événement organisé par l’un de nos tout premiers investisseurs, Launch Africa, visant à sensibiliser les investisseurs locaux aux opportunités d’investir dans les startups. Ils ont particulièrement reconnu nos efforts pour obtenir des licences d’établissement de paiement et renforcer notre présence auprès des entreprises. Ce qui a réellement déclenché le partenariat, c’est une conviction partagée : les paiements digitaux pour les entreprises restent largement sous-développés dans la région, et un investisseur institutionnel local peut jouer un rôle catalyseur. Nous avons trouvé un fort alignement sur la gouvernance, la discipline financière et la structuration à long terme de l’écosystème fintech ivoirien.

LK: L’annonce souligne l’importance stratégique de renforcer l’écosystème fintech ivoirien. Quel rôle vois-tu Julaya jouer dans cet écosystème dans les 2 à 3 prochaines années ?

ML: Dans les 2 à 3 prochaines années, Julaya veut s’imposer comme la couche d’infrastructure qui simplifie et sécurise les transactions digitales des entreprises en Côte d’Ivoire et dans la sous-région au Sénégal, au Bénin et au Togo. Avec la formalisation croissante des activités, les entreprises ont besoin de rails de paiement fiables, interopérables et adossés à des licences solides. Notre rôle est de fournir cette base : une plateforme de confiance pour les paiements de salaires, l’encaissement, la trésorerie et les flux transfrontaliers. Cela contribue à un écosystème financier plus transparent, plus efficace et plus inclusif.

LK: Beaucoup de startups peinent à obtenir des financements auprès d’institutions publiques ou paraétatiques. Quel conseil donnerais-tu aux fondateurs pour gagner la confiance de ces acteurs ?

ML: Mon conseil est simple : la crédibilité se construit dans la durée. Les institutions publiques recherchent des entreprises cohérentes — reporting clair, conformité réglementaire, gouvernance solide et capacité à exécuter ce qu’elles annoncent. Les fondateurs doivent aussi investir dans des relations de long terme, pas dans des échanges ponctuels. Ces acteurs doivent sentir que l’entreprise est résiliente, transparente et alignée avec les priorités de développement du pays. Cette confiance ne s’improvise pas, elle se gagne par la constance.

LK: Comment ce financement va-t-il concrètement accélérer l’inclusion financière et l’adoption des paiements digitaux par les entreprises ivoiriennes ?

ML: Ce financement nous permet d’accélérer trois leviers concrets :

Intégration avec le nouveau commutateur d’interopérabilité PI-SPI mis en place par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;

Approfondir notre gamme de produits destinés aux entreprises, en particulier aux PME qui fonctionnent encore largement en espèces ;

Renforcer notre infrastructure de conformité et de trésorerie afin de traiter des volumes plus importants en toute sécurité.

En permettant à davantage d’entreprises de numériser les salaires, les recouvrements et les paiements aux fournisseurs, nous intégrons des milliers d’employés et de commerçants dans des circuits financiers formels et traçables. L’impact est immédiat : moins de manipulation de cash, plus de transparence et un accès élargi aux services financiers digitaux.

LK: Au-delà du soutien financier, quelles formes de collaboration stratégique ou opérationnelle s’il y’en a, attends-tu de la CDC-CI Capital dans les prochains mois ?

ML: Au-delà du financement, nous voyons la CDC CI Capital comme un partenaire institutionnel clé pour accompagner notre expansion réglementaire et notre ancrage dans l’économie ivoirienne. Leur connaissance des enjeux de gouvernance, de la coordination public-privé et du développement d’infrastructures à long terme est précieuse. Nous anticipons aussi des collaborations sur les canaux de distribution PME, la sensibilisation financière et, plus largement, la modernisation des paiements d’entreprise dans la région.

Conclusion

L’histoire de Julaya montre comment une dette soigneusement structurée peut donner aux start-ups en phase de croissance la flexibilité nécessaire pour se développer tout en conservant le contrôle et en préservant leurs objectifs à long terme. La dette peut aider les start-ups opérant sur les marchés francophones d’Afrique, caractérisés par une logistique lourde et une numérisation insuffisante, à évoluer plus rapidement, à renforcer leurs opérations et à instaurer une relation de confiance avec leurs partenaires locaux et internationaux.

À mesure que Julaya se développe, son histoire met en évidence une leçon importante pour les fondateurs et les investisseurs : le choix du financement peut influencer la croissance et la résilience de l’écosystème.

Revue des principaux titres

