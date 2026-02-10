Yamify: The quiet re-architecture of African business

Yamify et la réinvention discrète de l’infrastructure numérique africaine Luc Okalobé, PDG et cofondateur de Yamify.

“Construire en prévision d’un échec, et non d’une expansion, pourrait déclencher la prochaine vague de croissance des PME en Afrique et dans les pays du Sud.”







Partout en Afrique, les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent saluées pour leur résilience, leur créativité et leur capacité à fonctionner malgré les contraintes. Mais derrière ce discours se cache un problème structurel qui fait rarement la une des journaux : les outils numériques sur lesquels s’appuient les entreprises africaines n’ont pas été conçus pour les environnements dans lesquels elles opèrent.

La plupart des logiciels de productivité, des plateformes cloud et des outils d’IA supposent une alimentation électrique stable, une connexion Internet constante, des centres de données à proximité, des équipes DevOps qualifiées et des systèmes prévisibles. Ces hypothèses se vérifient assez bien en Amérique du Nord ou en Europe. Dans une grande partie de l’Afrique et dans une grande partie du Sud, ce n’est pas le cas.

Il en résulte une taxe silencieuse sur la productivité. Les entreprises se rabattent sur WhatsApp comme principal canal de vente. Les processus restent manuels. L’automatisation échoue en silence. Les flux de travail critiques sont interrompus sans alerte ni récupération. L’infrastructure devient quelque chose que les entreprises sont obligées de gérer, plutôt que quelque chose qui permet discrètement la croissance.

Dans le même temps, le besoin de tirer parti du numérique n’a jamais été aussi grand. Les PME africaines sont confrontées à une concurrence intense, à des marges réduites et à des attentes croissantes de la part de leurs clients. L’IA et l’automatisation promettent d’apporter un soulagement, mais seulement si elles peuvent être déployées de manière fiable, abordable et locale.

C’est cette lacune que Yamify tente de combler. Fondée par Luc Okalobé, ancien ingénieur en fiabilité cloud qui a passé 15 ans à mettre en place des infrastructures dans des entreprises telles qu’Apple, TikTok, IBM et Salesforce, Yamify ne se positionne pas comme un produit SaaS parmi d’autres, mais comme une infrastructure autonome et locale dédiée à l’automatisation et à l’IA. Lancée en République démocratique du Congo (RDC), l’un des environnements les plus instables du continent en matière d’infrastructures, Yamify est conçue pour fonctionner là où les systèmes tombent le plus souvent en panne.

Si ses premiers pas se font en Afrique francophone, l’ambition de Yamify dépasse largement les frontières linguistiques et géographiques. Les problèmes qu’elle aborde (souveraineté des données, infrastructures peu fiables, manque de soutien local et complexité opérationnelle excessive) sont communs à toute l’Afrique et à une grande partie des pays du Sud. En ce sens, le Congo n’est pas un cas particulier. C’est un terrain d’essai.

Ce qui suit est une conversation avec Luc Okalobé, fondateur et PDG de Yamify, qui explore la philosophie de l’entreprise, les leçons tirées de son développement au Congo et sa vision d’une infrastructure qui devient invisible précisément parce qu’elle fonctionne.

Ce qui a brisé son modèle mental de la Silicon Valley en matière de cloud computing

Ce qui a brisé mon modèle mental, c’est de réaliser à quel point l’infrastructure cloud dépend encore de l’humain. Le talent est au centre. Le chaos est considéré comme normal. Tout repose sur des opérateurs qualifiés, des systèmes stables et une connectivité constante.

Les plateformes cloud occidentales ne répondent pas aux réalités locales critiques. De nombreux pays africains ont besoin d’un stockage de données local, mais certains fournisseurs ne disposent que d’une seule région sur le continent, voire aucune. Cela crée immédiatement des problèmes de réglementation, de latence et de confiance.

Le soutien et les relations constituent un autre écart. Les clients africains sont traités comme n’importe quelle autre région, sans gestion de compte locale ni présence opérationnelle réelle. On attend des petites entreprises qu’elles comprennent des outils complexes, des workflows DevOps et une logique cloud d’entreprise qui ne correspondent tout simplement pas à leur contexte.

Les commentaires de nos 100 premiers clients étaient unanimes : ils ne veulent pas d’outils, ils veulent des résultats. Ils veulent des systèmes qui fonctionnent sans avoir besoin d’équipes spécialisées. Cela change complètement la façon dont vous concevez le cloud.

Ce qu’est Yamify et ce qu’il n’est pas

Lorsque les gens entendent « infrastructure IA » ou « automatisation », cela leur semble abstrait. Je l’explique simplement. L’infrastructure IA, c’est comme avoir accès à de nombreux ordinateurs puissants conçus pour l’IA, sans avoir à les acheter, à les gérer ou à embaucher des ingénieurs. Nous nous en chargeons pour vous.

L’automatisation, c’est comme avoir un employé supplémentaire qui effectue automatiquement des tâches répétitives, ne se fatigue pas et n’a pas besoin de salaire. Yamify n’est pas une plateforme cloud complexe. Il s’agit d’une couche opérationnelle qui permet aux entreprises d’utiliser la technologie sans devenir des entreprises technologiques.

À Kinshasa, de nombreuses petites entreprises fonctionnent entièrement via WhatsApp, car c’est là que se trouvent leurs clients. Elles n’ont parfois même pas de site web. Avec Yamify, une entreprise de commerce électronique peut déployer un chatbot WhatsApp qui répond aux questions, recommande des produits, suit les commandes et traite les paiements, le tout avec des données stockées en toute sécurité au Congo.

Avant, cela demandait beaucoup d’efforts et des opérations manuelles. Après, cela demande peu d’efforts, une exécution en un clic, sans avoir à embaucher une équipe technique.

Pourquoi les logiciels de productivité tombent-ils en panne là où l’infrastructure est la plus faible ?

Nous l’avons constaté dans le domaine de la santé. Une femme passe un scanner pour un cancer du sein qui révèle une anomalie. Un rappel de suivi est censé être déclenché par un logiciel cloud. Le système tombe en panne en raison de problèmes de connectivité ou d’alimentation. La notification n’est jamais envoyée. Aucune nouvelle tentative n’est effectuée. Aucun système de surveillance ne le détecte.

Six mois plus tard, le cancer s’est propagé et elle décède. Ce n’est pas un problème logiciel. C’est un problème d’infrastructure.

En Afrique, l’infrastructure ne peut pas être passive. Elle doit être proactive. Elle doit surveiller les applications, réessayer en cas d’échec, alerter les opérateurs et s’auto-réparer. L’infrastructure doit savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nos clients ne veulent pas de systèmes qui tombent en panne sans prévenir. Ils veulent des systèmes qui se comportent comme des services, pas comme des serveurs.

Pourquoi commencer en RDC et pas dans d’autres pays du continent ?

L’infrastructure cloud est conçue pour les environnements peu fiables. Les systèmes distribués, la redondance, la décentralisation, tout cela existe pour gérer les défaillances.

Le Congo présente une plus grande instabilité infrastructurelle que le Nigeria, l’Europe ou les États-Unis. Cela en fait un environnement idéal pour les tests de résistance. Si cela fonctionne ici, cela fonctionnera partout. Construire au Congo vous oblige à concevoir d’abord pour les pannes, et non pour l’évolutivité. Cela impose discipline, simplicité et résilience. Vous construisez des systèmes qui survivent dans des conditions réelles, et non idéales. C’est difficile, mais cela crée un ADN infrastructurel solide.

La souveraineté et la méfiance envers les clouds étrangers comme avantages

Les régulateurs exigent de plus en plus le stockage local des données. Cela crée un fossé réglementaire. Les plateformes mondiales ne peuvent pas facilement contourner cela. Les clients préfèrent également les fournisseurs locaux, car nous sommes accessibles, responsables et culturellement alignés. La confiance est relationnelle. Elle se construit grâce à la présence et à la réactivité.

Ces relations précoces se traduisent par une fidélisation. Nos premiers utilisateurs ne partent pas, car la relation n’est pas transactionnelle, mais opérationnelle. Il existe une start-up YC appelée Klaus qui aide les utilisateurs à configurer un assistant personnel IA en quelques minutes. Elle est puissante, mais reste destinée aux particuliers et nécessite une configuration technique.

Chez Yamify, nous proposons des outils similaires aux entreprises africaines, les hébergeons localement et fournissons une assistance opérationnelle. Cette combinaison n’existe nulle part ailleurs sur le continent.

Comment Yamify modifie-t-il l’économie et les ambitions des PME ?

Même une entreprise de deux ou trois personnes peut désormais utiliser des systèmes basés sur l’IA, ce qui était auparavant impossible en raison du coût et de la complexité. Avec Yamify, une start-up de trois personnes peut fonctionner avec les capacités techniques d’une équipe de 10 à 15 personnes, non pas en embauchant, mais grâce à l’automatisation.

Nous voyons déjà de petites équipes déployer des chatbots, des outils d’analyse, des systèmes d’automatisation interne et des systèmes clients sans augmenter leurs effectifs. Leurs ambitions changent, car le plafond disparaît.

À propos des agences, des freelances et des entreprises natives de l’automatisation

Les agences et les freelances font déjà partie intégrante des opérations des PME. Un partenaire peut intégrer dix ou vingt entreprises. Cela permet d’accroître la confiance et l’adoption plus rapidement que les ventes directes. Ils agissent comme des traducteurs techniques. L’adoption se fait sans friction.

Oui, nous voyons émerger des entreprises natives de l’automatisation, c’est-à-dire des entreprises construites avec l’automatisation comme couche par défaut, et non comme un ajout. Elles ne sont pas axées sur le numérique. Elles sont axées sur l’automatisation.

À propos de l’avantage le plus difficile à copier de Yamify

Il s’agit de la puissance opérationnelle. Des années d’intervention en cas d’incident chez Apple, Pinterest, Salesforce, Yahoo, Levi Strauss et TikTok ont façonné la manière dont Yamify est construit. Nous concevons d’abord en pensant aux défaillances.

Notre force ne réside pas dans nos fonctionnalités, mais dans notre exécution. Les modèles de récupération que nous utilisons proviennent de pannes réelles, et non de la théorie. En tant que jeune start-up, notre équipe est notre atout le plus précieux. Nous recrutons des personnes curieuses, déterminées et connaissant bien le terrain, et non des personnes ayant des diplômes. Beaucoup de nos recrues viennent de villages et ont été découvertes lors de hackathons. Elles veulent elles-mêmes devenir entrepreneurs.

Cela reflète la stratégie de Zoho. Le talent et la patience l’emportent sur les CV.

Pourquoi les acteurs mondiaux ont-ils du mal à s’implanter en Afrique ?

L’Afrique n’est pas leur marché principal. Ce n’est pas leur centre de conception. Ils pénètrent le marché africain dans le cadre de leur expansion. Lorsque la complexité augmente, ils se retirent. L’Afrique est notre marché principal. Cette différence est structurelle.

Même avec de l’argent, les acteurs mondiaux ne peuvent pas reproduire rapidement les équipes locales, les flux de travail, la confiance et l’expérience opérationnelle. C’est pourquoi les acquisitions ont lieu, car il est difficile de construire tout cela à partir de zéro.

À propos de la vision à long terme de Yamify

Yamify devient une infrastructure invisible derrière les PME, à l’instar de l’électricité ou des API de paiement mobile. Vous n’y pensez pas. Vous vous contentez de vous appuyer dessus. Personnellement, gagner, c’est aider les gens à utiliser l’IA et l’automatisation comme un levier, et non comme un fardeau.

Construire une infrastructure qui disparaît

L’ambition de Yamify n’est pas d’éblouir les utilisateurs avec des fonctionnalités ou des tableaux de bord. Il s’agit d’éliminer complètement les frictions afin que la technologie passe au second plan. En concevant pour l’échec, en donnant la priorité à la confiance locale et en traitant l’infrastructure comme un service plutôt que comme un outil, Yamify comble un fossé structurel qui s’étend bien au-delà de la RDC.

S’il réussit, son modèle pourrait servir aux PME de toute l’Afrique, et de tout le Sud, où les mêmes contraintes s’appliquent et où la même opportunité existe : ne pas copier la Silicon Valley, mais construire quelque chose de fondamentalement mieux adapté à la réalité.

En ce sens, Yamify n’est pas tant une question de cloud ou d’IA, mais plutôt une réarchitecture discrète des possibilités.