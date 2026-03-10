Hello 👋, Welcome back to Francophone Weekly by TechCabal, your weekly deep dive into the tech ecosystem across French-speaking Africa. Previous editions have been published on the website, but email versions of the newsletter will land directly in your inbox every Tuesday at noon. By default, this newsletter is in French. If you’re reading this in your email inbox, click the “Read in English” button below to switch to the English version. If you’re reading on our website, you can either click the button below or toggle the language selector at the top right-hand side of the page to view the English edition. Read in English

La République Démocratique du Congo est l’une des nations les plus paradoxales d’Afrique. Elle repose sur un sous-sol estimé à 24 000 milliards de dollars en richesses minérales inexploitées, compte plus de 100 millions d’habitants, et abrite Kinshasa, une mégalopole de près de 20millions d’âmes, troisième ville du continent. Et pourtant, selon pratiquement tous les indicateurs qui comptent pour le monde de l’investissement tech, la RDC peine à exister sur la carte. D’après le rapport AfricArena State of Tech in Africa 2026, les startups du pays n’ont levé que 0,4 million de dollars en 2025, une infime fraction des 4,1 milliards levés à l’échelle du continent africain. Le rapport est sans détour : « Ce n’est pas encore un écosystème. C’est un marché frontier. » Ce constat est juste, mais il n’est qu’une partie de l’histoire. Une visite récente à Kinshasa a révélé ce que les données seules ne peuvent pas restituer : le travail discret et déterminé de bâtisseurs qui posent des fondations susceptibles, si les conditions s’alignent, de débloquer l’une des opportunités numériques les plus sous-évaluées d’Afrique. 1. Silikin Village : Construire l’Infrastructure de l’Innovation Inauguration de Sillikin Village, le 10 octobre 2024, à Kinshasa. Source de l’image : Vatican News Le symbole le plus visible de ce travail est Silikin Village, un hub technologique et entrepreneurial de 9 500 m² situé au cœur de Kinshasa, développé par TEXAF Digital, la branche numérique de TEXAF, un groupe congolais/belge dont les racines en RDC remontent à 1925 et qui est la seule société cotée dont l’ensemble des activités se déroule exclusivement dans le pays. Fondé en 2020, Silikin Village a été officiellement inauguré en octobre 2024 par le Président Félix Tshisekedi en personne, en présence de représentants de la Banque mondiale et de membres du gouvernement, dans une cérémonie qui a signalé au monde le sérieux des ambitions numériques du pays. Le hub regroupe des espaces de coworking, des bureaux meublés, des salles de réunion, un auditorium et un programme d’accélération, tous pensés pour offrir aux fondateurs l’infrastructure et la communauté dont ils ont besoin pour construire de manière crédible. Ce qui a débuté comme un espace pour des projets en phase d’amorçage s’est transformé en une plateforme de soutien pour des startups plus matures en quête de financement et d’accès au marché. Pour la communauté entrepreneuriale de Kinshasa, il offre quelque chose qui avait jusqu’alors presque totalement fait défaut : un environnement professionnel, connecté et lisible à l’international pour bâtir. OADC Kinshasa : Le centre de données qui change tout Au cœur physique de Silikin Village se trouve une pièce d’infrastructure déterminante jamais construite dans le paysage numérique de la RDC : le centre de données OADC Texaf Digital, connu sous le nom FIH1. Fruit d’un partenariat entre Open Access Data Centres (OADC), membre du Groupe panafricain WIOCC, et TEXAF, il est le premier et unique centre de données certifié Tier-III, en accès ouvert et neutre vis-à-vis des opérateurs dans le pays. OADC opère dans trois pays africains : le Nigeria (Lagos), l’Afrique du Sud (où il a récemment acquis sept centres de données NTT supplémentaires lors d’une transaction en février 2026, consolidant sa position de société de centres de données à la croissance la plus rapide sur le continent), et désormais la RDC. Le site de Kinshasa offre 1 500 mètres carrés d’espace blanc IT pouvant accueillir plus de 550 baies, avec une charge de site de 2 MW, les certifications ISO 27001 et ISO 22301, et un système de sécurité physique à 7 niveaux surveillé en permanence. Ce qui rend ce centre transformateur pour un écosystème comme celui de Kinshasa, c’est son modèle en accès ouvert et neutre vis-à-vis des opérateurs. Plutôt que d’enfermer les clients chez un seul fournisseur, le site les connecte à un mix d’opérateurs mondiaux de Tier-I et de fournisseurs régionaux, créant le premier véritable écosystème d’interconnexion et de peering de la RDC. Plus de douze opérateurs nationaux et internationaux de premier plan y sont déjà connectés, avec le secteur bancaire en tête des adoptants. Pour un pays où la fiabilité et le coût d’internet ont longtemps été cités comme des obstacles structurels à la croissance des startups tech, ce site représente un véritable changement de paradigme — réduisant le coût de l’infrastructure numérique, permettant l’hébergement local dans le cloud, et signalant aux investisseurs internationaux que la RDC peut désormais répondre aux standards mondiaux en matière de sécurité des données et de connectivité.

2. Les startups : Construire dans des conditions difficiles Felix Tshisekedi Silikin Village TEXAF. Source de l’image : Info Afrique

Sur fond de cette infrastructure naissante, une cohorte de fondateurs bâtit des produits qui reflètent à la fois l’ampleur de l’opportunité et l’ingéniosité nécessaire pour opérer dans un environnement à haute friction.

Lors du sommet AfricArena Kinshasa en mars 2026, Tandah a reçu le prix de la meilleure startup en phase d’amorçage. Fondée par Grâce Rubambura en decembre 2025, cette startup agritech basée en RDC œuvre à moderniser l’agriculture par la technologie, un secteur critique dans un pays où l’insécurité alimentaire et le sous-investissement agricole restent profondément ancrés.

E-Blood Bank Makila est l’une des histoires les plus saisissantes de l’écosystème. Fondée en 2023 par Mike Lemvo après avoir perdue sa maman, cette startup healthtech utilise une plateforme numérique combinée à une logistique par drones et motos pour connecter les donneurs de sang aux hôpitaux et banques de sang à travers Kinshasa, tout en optimisant la distribution de médicaments et de vaccins. Elle a remporté le deuxième prix du Prix Orange des Entrepreneurs Sociaux 2025, une reconnaissance qu’elle résout un problème réel et mesurable à une échelle qui compte.

Dans la fintech, Mainmoney fait quelque chose d’inédit, même à l’échelle mondiale. C’est une plateforme de paiement par veine palmaire qui utilise un scan biométrique infrarouge pour authentifier les transactions — sans carte, sans téléphone, sans code PIN. Les utilisateurs posent simplement la main au-dessus d’un scanner. Dans un pays où l’infrastructure bancaire traditionnelle est limitée et l’exclusion financière répandue, la proposition est à la fois pragmatique et visionnaire.

Daredare s’attaque à la logistique, un défi permanent dans une ville de la taille de Kinshasa, tandis que Streameex développe une infrastructure de streaming d’événements en direct, misant sur l’appétit immense de la RDC pour le contenu sportif et culturel. Ce ne sont pas des applications lifestyle à la recherche de commodités ; ce sont des startups qui résolvent des problèmes profonds et structurels, exactement la catégorie que le rapport AfricArena identifie comme la plus susceptible d’attirer l’attention des investisseurs.

Le Message du Ministre : L’ambition face au déficit d’exécution

Aucun tableau de l’écosystème congolais en 2026 ne serait complet sans reconnaître le rôle et les limites de l’État. Le ministre Justin Kalumba Mwana-Ngongo, en charge de l’Entrepreneuriat et des PME, est une figure qui affiche une ambition sincère pour l’écosystème. Une ordonnance adoptée en 2022, l’équivalent congolais d’un Startup Act, a créé un cadre pour la promotion et la labellisation des startups, instituant un comité national de labellisation chargé de reconnaître et de soutenir officiellement les entreprises éligibles. Le ministre reconnaît toutefois que l’exécution a tardé : les étapes juridiques nécessaires pour rendre la labellisation opérationnelle n’ont pas encore été franchies, ce qui signifie que du point de vue de l’État, il n’existe pour l’instant aucune startup officiellement reconnue dans le pays.

Au-delà du cadre légal, le ministre Kalumba s’est régulièrement prononcé en faveur de l’intégration de l’éducation entrepreneuriale dans le programme scolaire primaire, défendant l’idée que la construction d’une culture de l’entrepreneuriat doit commencer tôt. Il a également porté un Pacte national pour l’Emploi et l’Entrepreneuriat des Jeunes — signe que, dans un pays où 65 % de la population ciblée par ces initiatives a moins de 35 ans, l’inclusion économique des jeunes n’est pas un sujet secondaire, mais la priorité centrale.

La réunion a également mis en lumière des initiatives concrètes à court terme : le lancement d’un programme national d’entrepreneuriat prévu pour le 30 juin 2026 ; la présentation d’une politique nationale de financement innovant par le FOGEC et les bailleurs de fonds fin mars 2026, incluant des mécanismes de financement participatif combinant dette et equity.

L’approche du ministre face aux lacunes politiques est instructive : plutôt que de réinventer la roue, il a dépêché des commissions en Algérie et chez d’autres pays pour étudier ce qui a fonctionné ailleurs, avec la claire intention d’adapter plutôt que d’innover à partir de zéro.

3. La grande image : La frontière numérique la plus sous-évaluée d’Afrique Silikin Village TEXAF inauguration par le Président Félix Tshisekedi RDC Kinshasa. Source de l’image : Info Afrique

Le rapport AfricArena décrit l’opportunité de la RDC en des termes délibérément provocateurs : « la frontière numérique la plus sous-évaluée d’Afrique » ou encore « une opportunité à haut risque et haute asymétrie ». La logique est convaincante. La base est si faible, 0,4 million de dollars de financement startup en 2025, que même des améliorations structurelles modestes pourraient générer une croissance du capital de cinq à dix fois relativement rapidement.

Les obstacles sont réels : risque politique, volatilité monétaire, faiblesse de l’application des contrats, absence de voies de sortie pour les investisseurs, et un problème de qualité du deal flow qui tient, comme le souligne le rapport, moins au talent qu’à la structuration. Mais les éléments constitutifs d’un véritable écosystème sont désormais, pour la première fois, visiblement en place : une infrastructure de données de classe mondiale à Silikin Village, une cohorte croissante de fondateurs qui résolvent des problèmes concrets, un gouvernement qui a au moins formulé le bon cadre politique même si la mise en œuvre tarde, et des partenaires internationaux, de la Banque mondiale à l’Ambassade britannique, activement engagés.

Kinshasa n’est pas Nairobi. Ce n’est pas Lagos. Elle ne le sera peut-être jamais. Mais pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du risque apparent, quelque chose de réel et de significatif commence à se mouvoir en RDC. La question est de savoir si l’écosystème pourra combler le fossé entre ambition et exécution avant que le monde ne passe à autre chose.

