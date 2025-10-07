7 octobre 2025
Bonjour 👋,
L’impact d’une stratégie d’IA ciblée et complète peut être et sera considérable. Les pays mentionnés dans notre précédent article ont tous pris les premières mesures pour établir une première feuille de route. Ils doivent désormais l’affiner, rester concentrés et la mettre en pratique. Maintenant, relions ces enseignements à l’analyse précédente (lire l’article ici avant de revenir à celui-ci) des pays francophones qui ont lancé des stratégies nationales en matière d’IA. Le cas d’InstaDeep illustre parfaitement l’objectif que nous souhaitons atteindre.
Lorsque l’on parle des géants de l’IA, les noms habituels viennent à l’esprit : DeepMind, Anthropic, OpenAI. Mais peu de gens réalisent que l’une des sorties les plus transformatrices au monde dans le domaine de l’IA ne provient pas de la Silicon Valley (États-Unis), de Londres (Royaume-Uni) ou de Pékin (Chine).
Elle provient de Tunis (Tunisie).
InstaDeep, une start-up fondée avec environ 5 000 dinars (environ 1 600 dollars), créée par une petite équipe intrépide, a été rachetée en 2023 par BioNTech pour 700 millions de dollars. À l’époque, il s’agissait de la plus grande opération de fusion-acquisition dans le domaine de l’IA jamais réalisée en dehors des États-Unis, et de la plus grande sortie technologique en Afrique.
Ce n’est pas seulement une réussite. C’est un exemple concret qui montre comment des fondateurs audacieux peuvent vaincre l’adversité et comment des régulateurs avisés peuvent façonner des écosystèmes qui donnent naissance à des entreprises de classe mondiale.
Ce qu’Instadeep a fait de bien
- Elle a misé sur l’innovation, pas sur l’imitation.
- Elle a adopté la recherche ouverte.
- Elle a maîtrisé l’IA basée sur la simulation.
- Elle s’est positionnée à l’échelle mondiale tout en restant ancrée localement.
- Elle a fait preuve de résilience dans son développement.
- Elle a donné la priorité à l’équipe.
- Elle a combiné l’IA avec une expertise dans le domaine.
InstaDeep n’était pas une société de conseil qui se contentait de reconditionner des technologies existantes. Elle a développé de nouveaux algorithmes appliquant l’IA au repliement des protéines, à la modélisation des pandémies et à la logistique ferroviaire. Elle a prouvé qu’une entreprise tunisienne pouvait établir des références même dans les domaines les plus avancés des technologies de pointe.
Au lieu d’accumuler des connaissances, InstaDeep a publié plus de 100 articles de recherche, dont plusieurs dans les revues Nature. Contre-intuitif ? Peut-être. Mais cette stratégie du « bon karma » est devenue le moteur de sa croissance. En publiant ouvertement, elle a attiré une reconnaissance mondiale et des clients professionnels.
De l’utilisation de l’IA pour prédire les réponses immunitaires en biologie à la résolution des problèmes de planification ferroviaire pour la Deutsche Bahn, InstaDeep a montré comment transformer les avancées abstraites de l’IA en solutions concrètes.
Pour conquérir des clients internationaux, l’entreprise s’est réimplantée à Londres et a ouvert un bureau à Paris, tout en conservant la majorité de ses ingénieurs à Tunis. Cela lui a permis de bénéficier du meilleur des deux mondes : l’accès aux marchés mondiaux et des équipes fidèles et rentables.
InstaDeep a démarré avec presque rien : environ 7 000 dollars de chiffre d’affaires la première année, sans salaire pour les fondateurs. Ils ont persévéré jusqu’à décrocher leur premier contrat de plus d’un million d’euros en 2019. Cette résilience leur a permis d’acquérir la crédibilité nécessaire pour remporter des contrats plus importants.
Une équipe solide et fidèle est devenue le fondement de la croissance. Bon nombre des premiers employés d’InstaDeep travaillent toujours pour l’entreprise, ce qui est rare dans le secteur technologique et constitue l’un de ses principaux avantages concurrentiels.
Il ne s’agissait pas d’« IA pour l’IA ». InstaDeep a associé des algorithmes de pointe à une expertise approfondie en biologie, en logistique et en conception de matériel informatique. C’est ce qui les a rendus indispensables aux clients.
Cette stratégie était audacieuse. Il ne s’agissait pas de rivaliser sur les coûts, mais sur l’innovation.
Comment les régulateurs tunisiens ont favorisé la croissance
L’ascension d’InstaDeep n’est pas seulement le fruit des choix de l’entreprise. Elle est également le résultat d’un écosystème qui l’a soutenue discrètement mais efficacement. Voici ce que les régulateurs ont fait pour donner les moyens d’agir à l’une des leurs.
- La loi tunisienne sur les start-ups.
- L’accès à des talents sous-évalués mais de classe mondiale.
- Positionner la Tunisie comme un pont.
- Renforcement de la crédibilité mondiale.
- Une expansion rentable des équipes d’élite.
- Une fidélisation exceptionnelle des talents.
Lancée en 2018, la Tunisie est devenue le premier pays africain à adopter une loi sur les start-ups. Elle a accordé aux fondateurs des allégements fiscaux, la convertibilité des devises, un soutien de l’État pour les salaires et une simplification des opérations internationales. Il ne s’agissait pas d’une politique cosmétique. Elle a donné à des startups comme InstaDeep la marge de manœuvre structurelle nécessaire pour se concentrer sur leur croissance.
Les talents tunisiens et africains ont longtemps été sous-évalués et sous-estimés. Les régulateurs ont soutenu les écoles de codage et les programmes de formation qui ont permis aux startups de recruter rapidement et à moindre coût, par rapport à l’Europe.
La Tunisie se situe géographiquement et culturellement entre l’Afrique et l’Europe. Les régulateurs ont tiré parti de cet avantage en encourageant les collaborations internationales, en facilitant la création d’entreprises transfrontalières et en permettant aux start-ups de s’implanter plus facilement à Tunis et de vendre leurs produits à Paris.
En stabilisant la convertibilité de la monnaie et les contrats internationaux, les régulateurs ont permis aux start-ups de signer des contrats de plusieurs millions d’euros à l’étranger, notamment le premier contrat d’InstaDeep d’une valeur supérieure à 1 million d’euros avec la Deutsche Bahn.
Contrairement à l’Europe, où les start-ups ont besoin d’un financement initial important pour embaucher, l’environnement tunisien a permis de constituer rapidement une équipe d’élite motivée par une mission, avec un capital limité. Cet avantage structurel a permis à InstaDeep de dépasser ses capacités financières.
La culture de confiance et de loyauté de la Tunisie a créé des taux de rétention exceptionnellement élevés. Les employés n° 1, n° 2 et n° 3 travaillent toujours chez InstaDeep aujourd’hui, ce qui est beaucoup moins probable en Europe ou aux États-Unis.
En bref : le cadre réglementaire tunisien a donné à InstaDeep les outils nécessaires pour passer d’une entreprise locale à une entreprise d’envergure mondiale.
Leçons pour l’Afrique
InstaDeep n’a pas réussi parce qu’elle est africaine. Elle a réussi parce qu’elle a su tirer parti des atouts de l’Afrique (jeunes talents, équipes rentables et potentiel en matière d’énergies renouvelables) tout en s’intégrant aux marchés mondiaux.
Mais voici la dure réalité : InstaDeep reste l’exception, pas la norme.
Si les régulateurs africains veulent voir davantage de sorties à 700 millions de dollars, ils doivent :
- Soutenir les fondateurs avec des lois audacieuses sur les start-ups qui suppriment les frictions au lieu de les ajouter.
- Investir dans les infrastructures informatiques et d’IA, et pas seulement dans la formation. Les talents sans unités de traitement graphique (GPU) ne construiront pas le prochain géant de l’IA.
- Promouvoir l’innovation ouverte qui relie les start-ups locales aux marchés mondiaux.
- Positionner l’Afrique comme un contributeur à la technologie mondiale, et pas seulement comme un consommateur.
La Tunisie a montré que c’était possible. InstaDeep a prouvé que c’était évolutif.
Implications pratiques pour les fondateurs et les investisseurs technologiques
- Où mener les projets pilotes : Kigali (Rwanda) pour les technologies financières/gouvernementales en bac à sable ; Abidjan (Côte d’Ivoire) pour les programmes de pôles d’IA ; Cotonou (Bénin) pour les projets pilotes sectoriels dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle et le big data (SNIAM) ; Port-Louis (Maurice) pour les produits financiers/de données réglementés ayant une portée régionale.
- Feuille de route en matière de conformité : donner la priorité à la cartographie des lois sur la protection des données (DP) par les régulateurs, l’Agence de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) en Côte d’Ivoire, l’Autorité de protection des données (CDP) au Sénégal et l’Autorité de protection des données (APDP) au Bénin. Élaborer dès le début des analyses d’impact sur la protection des données (AIPD) et des modèles, ce qui raccourcit les cycles de vente des gouvernements.
- Stratégie en matière de talents : tirer parti des programmes de perfectionnement des compétences du gouvernement (cohortes du Bénin ; piliers éducatifs de l’Algérie/du Rwanda) et co-développer des certifications avec des universités publiques ou des académies numériques.
- Paris défendables sur les produits :
- Traitement du langage naturel (NLP)/voix en français + en langue locale (Cameroun/Rwanda).
- IA pour l’agriculture/la santé/l’éducation alignée sur les projets pilotes nationaux désignés (Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin).
- Outils de gestion des risques et de conformité (opérations de confidentialité, transparence des modèles) pour satisfaire les autorités chargées de la protection des données et les principes éthiques (tous).
Pourquoi le succès d’InstaDeep est-il monumental ?
Il a brisé le mythe selon lequel les entreprises africaines d’IA ne peuvent pas se développer ou s’implanter à l’échelle mondiale. On ne le dira jamais assez. Nous avons besoin de plus d’histoires comme celle d’InstaDeep, et nous devons présenter InstaDeep comme une réussite majeure. Ce succès repose sur la résolution de « problèmes difficiles » (pandémies, logistique, résilience climatique), le partenariat avec des leaders mondiaux et la promotion des talents africains.
La question est la suivante : quels autres régulateurs, fondateurs et investisseurs africains auront l’audace de suivre cet exemple ?
