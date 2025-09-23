Can another Instadeep AI success story come out of Francophone Africa?

1. Les pays dotés d’environnements IA matures Image Source: TechCabal

Karim Beguir, cofondateur et PDG, a créé InstaDeep avec une équipe solide et l’a récemment vendue pour 700 millions de dollars, une histoire que nous souhaitons à beaucoup d’autres start-ups africaines. Fondée en 2014, InstaDeep est une entreprise pionnière dans le domaine de l’IA, à la pointe de l’innovation, qui a mis au point des systèmes d’IA révolutionnaires mis en œuvre dans des secteurs tels que la santé et la logistique.

Avant d’aborder l’étude de cas InstaDeep et la manière dont elle met en valeur l’innovation et les talents africains pour un impact mondial, examinons les enjeux des pays africains francophones (ou partiellement francophones) qui ont lancé des stratégies nationales en matière d’IA d’ici août 2025.

Maroc

Gouvernance et champ d’application : le Maroc a promulgué une loi sur la protection des données, la loi 09-08 (modifiée en 2022), appliquée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP). Il a élaboré une stratégie nationale officielle en matière d’IA (« Maroc Digital 2025 – Feuille de route pour l’IA ») visant à la transformation numérique dans tous les secteurs, notamment l’industrie, la santé, l’agriculture et la gouvernance. Cette stratégie met l’accent sur la création d’un écosystème d’IA et le renforcement de l’adoption de l’IA dans le secteur public. Des lignes directrices éthiques pour l’utilisation de l’IA sont en cours d’élaboration dans le cadre des réformes de la gouvernance.

Le programme numérique public ambitieux crée des opportunités pour l’inclusion pilote (gov-tech, agri-tech, automatisation portuaire). La législation sur la protection des données est mature, ce qui est favorable aux entreprises axées sur la conformité. Le Maroc offre un soutien gouvernemental structuré, une orientation sectorielle stratégique et une infrastructure d’innovation bien établie, ce qui en fait un terrain fertile pour les applications de l’IA dans l’agriculture, la logistique et la gouvernance.

Tunisie

Gouvernance et champ d’application : la Tunisie dispose d’une loi sur la protection des données (loi n° 2004-63), appliquée par l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP). Promulguée en 2004, elle est considérée comme l’une des premières lois africaines exhaustives en la matière, même si son application varie selon les régions. Bien qu’il n’existe pas de politique nationale officielle en matière d’IA, les plans de transformation numérique du pays (administration en ligne et villes intelligentes) laissent entendre qu’une attention croissante est accordée à la gouvernance des données « par extension ».

La clarté de la réglementation nationale en matière de données fournit une base de référence en matière de conformité, mais l’absence de stratégie centralisée en matière d’IA peut ralentir le financement coordonné, les appels à projets pilotes ou les ressources informatiques dédiées.

La Tunisie offre un environnement dynamique et axé sur les résultats, particulièrement adapté aux pionniers ambitieux de la deep tech qui souhaitent se développer à l’échelle mondiale. Le pays a activement développé un écosystème d’IA grâce à des centres de recherche, à l’accélération des start-ups et à des partenariats universitaires.

Il convient de noter qu’InstaDeep, fondée à Tunis en 2014, est devenue une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l’IA deep tech, rachetée par BioNTech pour environ 700 millions de dollars, ce qui représente la plus importante sortie deep tech du continent.

2. Les pays bénéficiant d’un soutien actif et clair de la part du gouvernement Image Source: iAfrica

Benin

Gouvernance et portée : la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle et le big data (SNIAM) 2023-2027 du Bénin comprend quatre programmes, trois phases et 123 actions à mettre en œuvre dans les secteurs public et privé.

Le pays dispose d’un Code du numérique (2017, modifié en 2021) et de lois sur la protection de la vie privée promulguées depuis 2009, qui viennent s’ajouter à l’autorité active de l’APDP et à la formation des DPD. Le Bénin dispose de l’une des stratégies les plus opérationnelles du continent. Les fondateurs ont obtenu une meilleure clarification des règles relatives aux données et un pipeline de projets sectoriels, ce qui constitue un terrain favorable pour les PME spécialisées dans les technologies gouvernementales et l’analyse de données.

Maurice

Gouvernance et portée : dispose d’une stratégie en matière d’IA depuis 2018 ; actualisation en cours via le plan de transformation numérique 2025-2029 ; le budget 2025/2026 du pays fait de l’IA un catalyseur de croissance.

L’un des parcours de conformité les plus favorables aux start-ups du continent pour les activités financières/de données. C’est une bonne base pour les sièges régionaux desservant l’Afrique francophone.

Rwanda

Gouvernance et portée : Politique nationale en matière d’IA approuvée en avril 2023. La politique met l’accent sur l’alphabétisation, les infrastructures, la stratégie en matière de données, l’adoption et l’éthique. Mais il n’existe pas encore de loi spécifique à l’IA.

Kigali continue de fonctionner comme un centre d’essai, menant des travaux importants pour des projets pilotes dans les domaines de la fintech, de la gov-tech et de l’IA appliquée à la santé. Les fondateurs y bénéficient de bacs à sable et de voies claires vers l’obtention de licences de production.

Sénégal

Gouvernance et portée : stratégie nationale en matière d’IA alignée sur le Plan Sénégal Émergent et « Sénégal Numérique 2025 » ; le gouvernement met également en avant un programme d’IA et d’usine numérique.

Le pays dispose d’un régime de protection des données établi de longue date et d’une autorité active (CDP). Le Sénégal a une demande claire du secteur public et une autorité de protection des données active, ce qui peut se traduire par de bonnes opportunités commerciales entre les entreprises et les pouvoirs publics (B2G) dans le domaine de l’IA (conçue pour la santé, l’identification et d’autres services aux citoyens), à condition de pouvoir naviguer entre les évaluations d’impact et les notifications de la plateforme de données clients (CDP).

3. Les pays dotés de stratégies en matière d’IA, mais dont la mise en œuvre reste à clarifier Algeria’s minister of post and telecoms, Sid Ali Zerrouki/Image Source: Algeria Invest

Algérie

Gouvernance et portée : le Conseil de l’IA a adopté une stratégie nationale en matière d’IA en décembre 2024 ; sa mise en œuvre fait l’objet d’une socialisation par le biais de conférences nationales. Les six piliers comprennent la recherche, un environnement favorable, les talents, le soutien aux start-ups, les infrastructures et le financement.

La stratégie s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique nationale, et les lois spécifiques aux données évoluent par secteur. On peut s’attendre à davantage de projets pilotes dans le domaine des marchés publics et de subventions à la recherche. L’Algérie s’est toujours montrée prudente en matière d’ouverture, une condition nécessaire au développement de l’innovation en matière d’IA ; elle pourrait donc tenter de mettre en place un fonds national pour l’IA et des programmes d’infrastructure de données qui réduisent les dépenses d’investissement (CAPEX) pour les entreprises spécialisées dans l’IA.

Cameroun

Gouvernance et portée : le Cameroun a lancé sa stratégie nationale en matière d’intelligence artificielle (SNIA) en juillet 2025 ; sept piliers (gouvernance, infrastructures, modèles linguistiques locaux, informatique de pointe sur les énergies renouvelables, talents, coopération régionale). Elle vise à créer plus de 12 000 emplois et à faire contribuer le secteur à la hausse du PIB d’ici 2040.

Si les programmes relatifs aux langues locales et à l’informatique de pointe bénéficient de dépenses d’investissement, on peut s’attendre à une demande pour les start-ups spécialisées dans la reconnaissance vocale automatique (ASR) et le traitement du langage naturel (NLP), ainsi que pour l’inférence économe en énergie, en plus des appels d’offres publics liés aux objectifs de 2040. Le calendrier et la mise en œuvre réels restent incertains.

Côte d’Ivoire

Gouvernance et portée : le gouvernement a dévoilé une stratégie nationale en matière d’IA et de gouvernance des données, assortie d’un plan quinquennal, d’un comité national et d’un pôle IA, comprenant un incubateur de start-ups et un centre de formation.

Le pays dispose d’une loi complète sur la protection des données (2013-450) appliquée par l’Autorité de régulation des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication de Côte d’Ivoire (ARTCI), et les règles en matière de biométrie et de consentement sont strictes. Le pôle IA et le comité laissent entrevoir la possibilité de projets pilotes prêts à être mis en œuvre et de services aux fondateurs, et la loi stricte sur la protection des données signifie que l’ingénierie de la confidentialité est un facteur de différenciation.

Mauritanie

Gouvernance et portée : stratégie nationale en matière d’IA 2024-2029 ; elle est supervisée par le Conseil suprême pour la numérisation. Le projet et les versions anglaises ont été publiés par le ministère, dans le but de développer le capital humain, la recherche, l’utilisation éthique et les projets pilotes sectoriels.

En 2017, le pays a adopté des lois sur les données personnelles qui auront une incidence sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d’IA. Il est plus probable de voir des projets pilotes financés par des donateurs dans les domaines de l’agriculture et de la santé, avec des questions de conformité jusqu’à ce que la loi sur les données soit pleinement opérationnelle. Les fondateurs doivent prévoir un budget pour la protection de la vie privée dès la conception et les autorisations ministérielles, et les investisseurs doivent s’assurer qu’ils comprennent les stratégies des fondateurs en matière de traitement des exigences réglementaires.

Thèmes transversaux

Maintenant que tout est en place, que signifient toutes ces lois et initiatives ?

Des pipelines de demande B2G plus clairs : le pôle/comité IA de Côte d’Ivoire, l’IA & Digital Factory du Sénégal et le programme dirigé par le conseil algérien pointent tous vers des projets pilotes du secteur public dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’éducation et de l’identité, un terrain fertile pour les PME spécialisées dans les technologies gouvernementales et l’IA appliquée. La confidentialité n’est pas facultative : le Sénégal, le Bénin et la Côte d’Ivoire disposent de lois/autorités matures en matière de protection des données ; le cadre mauritanien existe, mais son activation est encore en suspens dans certains domaines. Les start-ups doivent intégrer des analyses d’impact sur la protection des données (AIPD), des flux de consentement et la minimisation des données. Celles qui le feront remporteront plus rapidement des marchés publics. Sandbox et voies rapides : le Rwanda et Maurice se distinguent par leurs sandbox réglementaires qui convertissent les projets pilotes en licences de production, en particulier pour les entreprises de fintech/données. Utilisez-les pour réduire les risques liés aux nouveaux modèles avant de vous étendre aux régions de l’UEMOA/CEMAC. Avantage de la langue locale : le pilier du Cameroun sur les modèles en langue locale et le programme d’alphabétisation du Rwanda créent un espace pour les entreprises ASR/NLP en français et dans les langues locales (fulfulde, kinyarwanda, etc.). Il s’agit d’un créneau défendable face aux acteurs mondiaux en place. Signaux en matière de capital et d’infrastructures : le plan de l’Algérie mentionne le financement et les infrastructures ; le SNIAM du Bénin est exceptionnellement opérationnel (calendriers/actions). Il faut s’attendre à ce que le financement mixte (gouvernement/donateurs) et les partenariats souverains dans le domaine du cloud/des centres de données fassent partie de la stratégie de commercialisation des start-ups à forte intensité d’infrastructures. Alignement sur la trajectoire de l’UA : ces initiatives nationales complètent la stratégie continentale de l’Union africaine en matière d’IA (2025-2030), ce qui est une bonne nouvelle pour les normes transfrontalières en matière de gouvernance/éthique des données qui réduisent la fragmentation du marché pour les start-ups.

Conclusion

La plupart des pays africains francophones tentent de passer du stade des discussions sur l’IA à celui de sa mise en œuvre. Huit pays ont mis en place des stratégies nationales en matière d’IA et jettent les bases nécessaires grâce à des programmes de formation des talents, à la gouvernance des données, à des bacs à sable et à des pipelines de demande du secteur public.

La véritable opportunité réside dans la mise en œuvre de ces politiques, l’accès aux ressources informatiques, l’application des normes de confidentialité et la conversion des projets pilotes en production. Si elles sont menées à bien, ces initiatives peuvent positionner l’Afrique francophone non seulement comme un consommateur d’IA, mais aussi comme un producteur d’innovations compétitives à l’échelle mondiale et de nouvelles réussites à l’échelle d’InstaDeep.