Welcome back to Francophone Weekly by TechCabal, your weekly deep dive into the tech ecosystem across French-speaking Africa. Previous editions have been published on the web, but email versions of the newsletter will land directly in your inbox every Tuesday at noon. By default, this newsletter is in French—but don’t worry, you can click the button below to switch to the English version.

L’Afrique du Nord vit un paradoxe saisissant. La région compte plus de 250 millions d’habitants, une jeunesse massivement connectée, et certains des profils entrepreneuriaux les plus dynamiques du continent, et pourtant, elle reste l’une des zones les plus mal desservies financièrement au monde. Contrôle des changes, accès bancaire limité, exclusion quasi totale des infrastructures de paiement mondiales : quelque chose d’aussi basique que recevoir un virement depuis l’étranger ou détenir un compte en devise étrangère relève souvent du parcours du combattant.

Les frais de transfert d’argent restent prohibitifs, les virements internationaux peuvent prendre plusieurs jours, et pour beaucoup d’habitants, freelances et travailleurs à distance en tête, se faire payer par un client étranger implique des files d’attente, des contournements, et des marges qui fondent à vue d’œil. L’écosystème fintech, bien qu’en croissance, a largement été façonné par des acteurs qui importent des modèles conçus pour d’autres marchés, avec des résultats mitigés.

C’est précisément dans ce vide qu’une nouvelle génération de fondateurs régionaux s’engouffre avec, cette fois, de nouveaux outils. L’essor des stablecoins en tant que couche d’infrastructure financière légitime, accéléré par des cadres réglementaires comme Marchés des crypto-actifs (MiCA) en Europe et le Loi visant à orienter et à établir l’innovation nationale pour les stablecoins américains (GENIUS) Act aux États-Unis, ouvre un nouveau terrain de jeu pour les fintechs des marchés émergents.

Plutôt que de se battre pour une place sur des rails bancaires traditionnels qui n’ont jamais été conçus pour l’Afrique du Nord, une poignée de startups construisent sur une monnaie numérique sans frontières, disponible 24h/24 et 7j/7, en pensant l’expérience utilisateur à partir des réalités locales.

Dans la newsletter d’aujourd’hui, nous allons parler de l’un d’entre eux : VaulFi.

VaulFi et les défis liés aux paiements en Afrique du Nord Safa Korti, cofondatrice et PDG de VaulFi. Source de l’image : Launch Africa

VaulFi est l’un des paris les plus convaincants dans cet espace. Soutenu par Launch Africa, ABAN, Digital Africa, Sunnyside ventures, Startupbootcamp et des business angels le projet construit une néobanque propulsée par les stablecoins, avec pour ambition de donner à n’importe qui dans la région l’accès à un compte financier mondial, sans banque traditionnelle. Nous avons rencontré les co-fondateurs, Safa Korti et Karim Khattaby Karim, pour comprendre le problème qu’ils résolvent, le pivot qui les a menés là, et ce qui les attend.

Cette interview a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Lina Kacyem: Commencez par vous présenter — qui êtes-vous, pourquoi ce projet, et où en est l’équipe aujourd’hui ?

Nous sommes Safa et Karim, deux membres de la diaspora nord-africaine avec une vraie passion pour les startups et la construction de produits. On voulait bâtir quelque chose pour notre région, quelque chose dont nos communautés ont réellement besoin. À chaque idée qui émergea, le même problème revenait : déplacer de l’argent d’un pays à l’autre est difficile, lent et coûteux. On a donc décidé de le régler nous-mêmes. L’équipe est encore petite : deux fondateurs, un développeur principal, deux agents de support client, et quelques freelances.

LK: Parlez-nous de VaulFi, de ses débuts jusqu’au pivot, et pourquoi vous avez fait ce choix. Vous avez opéré un pivot vers une néobanque entièrement basée sur les stablecoins. Qu’est-ce qui vous a convaincu de tout miser dessus plutôt que de construire sur les rails bancaires traditionnels ?

Les stablecoins s’alignent parfaitement avec notre promesse de marque : briser les frontières dans la finance. Ce sont des monnaies sans frontières qui circulent 24h/24, 7j/7, ce qui nous permet de proposer un règlement mondial en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs jours, et à une fraction du coût. Les rails bancaires locaux traditionnels jouent toujours un rôle clé, notamment pour faciliter les entrées et sorties de fonds—ce qu’on appelle le on-ramping et le off-ramping.

Notre conviction s’est renforcée quand nous avons observé l’adoption rapide par de grandes institutions financières qui intègrent les stablecoins à leur infrastructure, et la mise en place de cadres réglementaires comme MiCA et le GENIUS Act, qui font des stablecoins une composante à part entière du système financier formel.

LK: Pour beaucoup de gens, les stablecoins évoquent encore le “crypto”. Comment expliquez-vous VaulFi à quelqu’un qui n’y connaît rien mais veut juste un compte fiable ?

Les stablecoins, c’est l’infrastructure, pas le produit. On ne vend pas de crypto. On propose un compte en euros fiable et digital, qui fonctionne partout dans le monde, instantanément, 24h/24. On supprime toute la complexité et on gère tout en arrière-plan : les wallets, les rampes d’entrée et de sortie, la conformité. Pour l’utilisateur, ça ressemble à un compte bancaire classique, propulsé par des stablecoins sous le capot. Tous les avantages des stablecoins, sans jamais avoir à en gérer la complexité.

LK: Quel est votre profil d’utilisateur idéal ? Aujourd’hui, les utilisateurs peuvent accéder à des comptes en euros et envoyer/recevoir des fonds. Pour qui est-ce le plus puissant : freelances, travailleurs à distance, familles, entreprises ?

Nos premiers utilisateurs sont majoritairement des freelances et des travailleurs à distance qui jonglent avec des clients internationaux, passent d’un outil à l’autre et n’ont pas de solution stable. On veut devenir leur point d’ancrage pour toutes leurs transactions — rapide, simple à utiliser, et abordable. D’autres profils utilisateurs peuvent bien sûr accéder à l’application. On cible fondamentalement toute personne qui est exclue financièrement et à qui on veut redonner l’accès qu’elle mérite. En grandissant et en obtenant notre propre licence, on lancera aussi VaulFi for Business, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et de nouvelles régions.

Karim Khattaby, cofondateur et directeur technique de VaulFi. Source de l’image : Launch Africa

LK: Vous permettez des mouvements transfrontaliers sans dépendre des banques traditionnelles. Quels problèmes personnels cherchez-vous à résoudre, et auxquels vous vous identifiez directement ?

On vient tous les deux de pays africains et de marchés émergents—l’Algérie et l’Égypte. On a donc tous les deux vécu l’exclusion financière à un moment ou à un autre. Donner accès aux personnes dans ces régions, ça va bien au-delà des simples transactions : c’est une question d’émancipation et de déblocage d’opportunités.

Korti : Personnellement, je n’ai jamais eu de carte bancaire ni effectué de transaction internationale avant de partir étudier à l’étranger. Je ne pouvais pas acheter sur Amazon, ni m’abonner à Netflix ou Spotify.

Khattaby : À une certaine période, j’avais du mal à me faire payer par mes clients internationaux pour mon travail en freelance. Je me souviens encore des longues files d’attente juste pour recevoir mon virement.

Vous lancez des cartes propulsées par les stablecoins dans quelques semaines. Pourquoi cette carte est-elle un jalon aussi important pour VaulFi ?

La carte, c’est là où la finance numérique devient réelle. Pour beaucoup d’utilisateurs, l’accès financier ne se résume pas à “avoir un compte” — c’est aussi avoir une carte qu’on peut utiliser partout et n’importe où, en local ou à l’étranger, en ligne ou hors ligne. C’est ce qui rend les choses concrètes, surtout dans le contexte de la digitalisation des paiements qui s’accélère en Afrique du Nord.

C’est d’ailleurs l’une de nos fonctionnalités les plus demandées, et elle débloque à la fois l’usage et la croissance : plus d’utilisateurs actifs, plus de transactions, plus de revenus. Elle fait le pont entre les rails des stablecoins et les dépenses du quotidien — c’est une étape majeure pour VaulFi.

LK: Vous gérez le on/off-ramping et la conformité en coulisses. Comment naviguez-vous dans la réglementation dans une région où les cadres de la finance numérique sont encore en construction ?

On navigue en construisant sur des fondations solides. Aujourd’hui, on s’appuie sur des partenaires bancaires et d’infrastructure réglementés et licenciés, qui nous fournissent les rails dont on a besoin pendant qu’on se développe. Dans des marchés comme ceux d’Afrique, construire une fintech ne se limite pas au produit — c’est aussi construire de l’infrastructure et éduquer les utilisateurs sur ce que cette technologie peut débloquer pour eux.

La réglementation dans la région évolue, et la direction prise correspond à celle vers laquelle on se dirige. On croit en une collaboration étroite avec les régulateurs pour avancer vers des objectifs communs : accès financier, sécurité et transparence. En interne, on a bâti un cadre de conformité solide pour garantir que les fonds et les données de nos utilisateurs sont protégés et gérés par des partenaires de confiance à chaque étape.

LK: Il existe des wallets crypto mondiaux et des néobanques régionales. Où VaulFi se situe-t-il exactement dans ce paysage ?

On se situe à l’intersection d’une infrastructure mondiale et d’une réalité locale.

L’Afrique n’est pas un marché qu’on peut dupliquer. C’est un continent unique, avec des comportements utilisateurs, des environnements réglementaires et des dynamiques de confiance qui lui sont propres. Les problèmes locaux exigent des solutions locales, construites par des fondateurs qui ont eux-mêmes vécu les frictions et comprennent intimement la mentalité des utilisateurs.

On a vu des acteurs mondiaux tenter d’importer des modèles uniformes dans ces marchés, et beaucoup ont soit échoué, soit finalement racheté des opérateurs locaux pour survivre. VaulFi est conçu de fond en comble pour cette région. On combine les rails mondiaux des stablecoins avec une connaissance profonde du contexte local. Et on se différencie en investissant massivement dans l’éducation des utilisateurs. Pour nous, la croissance ne se limite pas à l’acquisition—c’est aussi débloquer de nouveaux utilisateurs en les aidant à comprendre et à faire confiance au système dans lequel ils font leurs premiers pas.

Conclusion

Ce que VaulFi construit ressemble, en apparence, à une application financière. Mais l’ambition qui la sous-tend est bien plus grande : l’idée que le lieu de naissance ne devrait pas déterminer la capacité à participer à l’économie mondiale. Safa et Karim ne vendent pas un produit à un marché qu’ils auraient étudié de l’extérieur—ils ont vécu les frictions de l’intérieur, et c’est un avantage considérable dans une région où la confiance se construit lentement et où le contexte local est tout.

La feuille de route à venir—cartes propulsées par les stablecoins dans les prochaines semaines, comptes en dollars, puis ambition d’un super app fintech à part entière—témoigne d’une équipe qui sait qu’on ne peut pas brûler les étapes pour gagner l’adoption en Afrique du Nord. On construit l’infrastructure, on éduque l’utilisateur, et on gagne la confiance une transaction à la fois.

Le timing, pour une fois, semble favorable. Les stablecoins se défont peu à peu de leur image de niche crypto, au fur et à mesure que les grandes institutions financières les intègrent et que les régulateurs formalisent le cadre. La jeunesse nord-africaine, mobile-first et connectée, est en demande d’outils financiers qui fonctionnent vraiment pour elle.

Et les fondateurs qui maîtrisent les deux faces de l’équation, la technologie et le terrain, sont les mieux placés pour bâtir ce qui vient. VaulFi est encore en début de course, mais il avance dans la bonne direction.