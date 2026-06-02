Hello 👋, Welcome back to Francophone Weekly by TechCabal, your weekly deep dive into the tech ecosystem across French-speaking Africa. For readers who want to understand Francophone Africa beyond headlines—through markets, startups, and systems. New editions of the newsletter will land directly in your inbox every Tuesday at 12 PM WAT. By default, this newsletter is in French. If you’re reading this in your email inbox, click the “Read in English” button below to switch to the English version. If you’re reading on our website, you can either click the button below or toggle the language selector at the top right-hand side of the page to view the English edition. Read in English

L’Afrique abrite des millions de créateurs de contenu numérique, un paysage des réseaux sociaux en plein essor, et l’une des populations les plus jeunes de la planète. Pourtant, les infrastructures financières permettant de les rémunérer équitablement sont quasi inexistantes. Mais les choses commencent à changer. L’économie des créateurs sur le continent connaît une expansion fulgurante. Selon l’International School of Advertising, le marché de l’économie des créateurs était évalué entre 3 et 5,1 milliards de dollars en 2025. Il devrait atteindre 29,84 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,7%. Les smartphones se multiplient à grande vitesse. Les audiences de TikTok, Instagram et YouTube progressent plus rapidement sur le continent africain que partout ailleurs dans le monde. Pourtant, pour l’immense majorité des créateurs africains — en particulier ceux d’Afrique de l’Ouest francophone — une question reste sans réponse claire : comment se faire payer ? 1. Le mur de la monétisation Source de l’image : Fourthwall. L’expression la plus visible de ce fossé, c’est l’exclusion de la majorité des pays africains des programmes de monétisation directe des plateformes sur lesquelles les créateurs construisent leur gagne-pain. En 2026, le Programme Partenaire YouTube est disponible dans plus de 120 pays, mais l’éligibilité n’est pas universelle — les créateurs doivent résider dans une région prise en charge pour accéder à la monétisation. Pour les créateurs de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Bénin ou de la République Démocratique du Congo (RDC) — des pays comptant des dizaines de millions d’utilisateurs de réseaux sociaux — les revenus publicitaires YouTube restent structurellement inaccessibles par les voies classiques. Les raisons se cumulent : les grandes plateformes mondiales proposant la monétisation exigent souvent un compte bancaire international, ou n’acceptent pas les banques locales pour les versements. La couverture de PayPal est partielle, voire inexistante. Stripe demeure indisponible dans la plupart des marchés d’Afrique francophone. Un créateur avec 500 000 abonnés à Abidjan, qui construit des audiences pour des marques internationales, ne peut toujours pas recevoir un virement de YouTube directement sur un compte bancaire local. Bien que l’Afrique représente 18 % de la population mondiale, le continent ne capte qu’environ 5,4 % des revenus mondiaux liés à la création de contenu — un écart qui ne s’explique ni par le volume de production ni par l’engagement des audiences, mais bel et bien par les défaillances de l’infrastructure de paiement. Le problème dépasse la seule question des versements des plateformes. Le marketing d’influence dans la région fonctionne à travers un réseau fragmenté de négociations par WhatsApp, de paiements en espèces, d’arrangements en nature — des dîners offerts et des nuitées d’hôtel en guise d’honoraires — et de virements ponctuels informels pouvant prendre des semaines à être exécutés. Il n’existe ni contrat standardisé, ni infrastructure de suivi des performances, ni système de paiement transfrontalier fiable. Le résultat : un marché économiquement significatif, mais qui fonctionne encore de manière artisanale. Construire les tuyaux : Akuna, Mainstack et les nouveaux acteurs de l’infrastructure Une nouvelle génération de plateformes tente de construire cette infrastructure manquante, en attaquant le problème sous différents angles. L’initiative la plus médiatisée ces derniers temps est l’Akuna Wallet. Créée par The Akuna Group, fondé par Idris Elba, et développée en partenariat avec la Stellar Development Foundation (SDF), l’Akuna Wallet a lancé son pilote au Ghana avec pour ambition de lever les obstacles auxquels font face les créateurs africains pour recevoir des paiements internationaux, et de leur ouvrir de nouvelles portes vers l’économie créative mondiale. Ce portefeuille numérique basé sur la blockchain fonctionne sur le réseau Stellar, permettant aux créateurs de recevoir des paiements internationaux, de conserver de la valeur numérique et de la convertir en monnaie locale. L’Akuna Wallet a été admise dans le Bac à Sable Réglementaire des Actifs Virtuels de la Banque du Ghana, ce qui en fait l’une des premières entités sélectionnées dans le cadre de la loi ghanéenne sur les Prestataires de Services d’Actifs Virtuels (2025). Les tests supervisés ont débuté en février 2026, avec un déploiement public plus large prévu dans le courant de l’année. L’ambition est de s’étendre progressivement à l’ensemble du continent. L’un des principaux problèmes adressés par le portefeuille est l’impossibilité pour les créateurs de recevoir correctement les revenus de TikTok, Google ou d’autres plateformes en raison d’incompatibilités bancaires. Sur le volet commerce et storefronts, Mainstack est devenue l’une des plateformes de l’économie créative les plus visibles sur le continent. Fondée en 2021 par Ayobami Oyaleke, elle se positionne comme le système d’exploitation des entrepreneurs numériques africains, proposant outils de boutique, traitement des paiements, abonnements, construction de communautés et gestion de portfolio en une seule plateforme. La conférence annuelle Moment — qui a réuni des milliers de créateurs à Lagos en mars 2026 — est devenu le point de convergence des ambitions du secteur, avec des panels traitant explicitement des paiements en actifs numériques comme infrastructure. Une discussion intitulée « Beyond Banks: How Digital Assets are Powering the Next Generation of African Creators » reflétait le basculement en cours : ne plus attendre les banques traditionnelles, et considérer les stablecoins et les systèmes de paiement hybrides comme la voie pragmatique pour être payé.

La newsletter continue après cette publicité. Fondateurs. Investisseurs. Décideurs politiques. Leaders d’entreprise. Moonshot 2026 rassemble les personnes qui façonnent l’écosystème technologique africain en matière d’IA, de commerce, de climat, d’entreprise et de culture. Mettez votre marque en avant dès aujourd’hui.

2. Le pari des stablecoins Source de l’image: PYMNTS.

Au cœur des discussions sur l’infrastructure financière, une conviction s’impose de plus en plus : les stablecoins pourraient résoudre le problème des paiements là où les banques traditionnelles échouent. En 2024, les stablecoins représentaient 43 % du volume total des transactions crypto en Afrique subsaharienne.

Les stablecoins adossés au dollar — comme l’USDT et l’USDC — comblent les lacunes laissées par la finance traditionnelle, en permettant aux populations des économies en pénurie de dollars d’accéder à une réserve de valeur stable : des transferts de fonds aux économies des ménages, en passant par les échanges interentreprises et les paiements transfrontaliers.

Selon les données de la Banque mondiale, les paiements à destination de l’Afrique subsaharienne (pour les pays disponibles) coûtent en moyenne 8,7 % du montant envoyé — soit trois fois l’objectif fixé par les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, qui vise à ramener ce taux à 3 % d’ici 2030. Pour un créateur recevant un contrat de marque de 500 dollars en provenance d’un annonceur européen, cela représente 44 dollars de frais avant même la conversion en monnaie locale. Les stablecoins, en revanche, permettent de réduire considérablement ces coûts — avec des estimations allant jusqu’à 85 % d’économies sur les frais de transfert.

Le cadre réglementaire reste inégal — un vide politique considérable sépare le potentiel et l’échelle — mais la dynamique s’accélère. Le bac à sable réglementaire du Ghana pour Akuna Wallet représente un modèle : superviser, tester et déployer dans un cadre formel.

La zone franc CFA en Afrique de l’Ouest francophone introduit une complexité supplémentaire : la politique monétaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) encadrant strictement la façon dont les actifs numériques peuvent se régler contre la monnaie. Mais la conversation est passée du « si » au « quand et comment ».

La newsletter continue après cette publicité.

3. Le problème de la rémunération juste Source de l’image : Freepik.

Derrière la question de l’infrastructure se pose un enjeu d’équité plus profond. La rémunération des créateurs en Afrique est structurellement décotée par les plateformes et les marques mondiales qui utilisent des modèles de valorisation basés sur le CPM, pénalisant les créateurs dans les marchés à faible pouvoir d’achat.

Un créateur lifestyle à Abidjan ou à Dakar avec une audience fortement engagée de 200 000 abonnés est évalué à une fraction d’un créateur comparable à Paris ou Dubaï — non parce que son contenu est moins performant, mais parce que la métrique publicitaire utilisée pour le valoriser est liée au pouvoir d’achat géographique de son audience.

Cette dévaluation est aggravée par l’opacité fiscale : peu de créateurs en Afrique francophone opèrent avec des contrats formels, et sans trace de revenus documentée, ils ne peuvent accéder ni aux services bancaires, ni au crédit, ni aux visas professionnels, ni à la protection sociale. L’informalité du marché n’est pas un choix — c’est la conséquence structurelle de l’absence de documentation et d’infrastructure de paiement.

Trenderz : de l’agence à l’infrastructure

Dans ce contexte, une nouvelle génération d’opérateurs choisit de construire des infrastructures plutôt que des activités de contenu. L’un des cas les plus instructifs est celui de Trenderz, une startup basée à Abidjan dont la trajectoire raconte les douleurs de croissance du secteur avec une clarté rare.

Trenderz a démarré début 2024 comme un modèle hybride agence-SaaS au service du secteur du tourisme et de l’hospitality en Côte d’Ivoire. La plateforme orchestrait des collaborations entre créateurs de contenu et établissements — hôtels, restaurants, spas, lieux de loisirs — et avait développé un outil de gestion de campagnes avec couche marketplace. Le modèle fonctionnait commercialement : clients payants, revenus récurrents, demande réelle. Mais il se heurtait à un plafond : des unit economics bridées par le nombre de campagnes que l’équipe pouvait orchestrer manuellement, et une prise de conscience grandissante que les clients demandaient quelque chose que la plateforme ne leur offrait pas.

« Nos clients ne demandaient pas un outil de gestion d’influenceurs. Ils demandaient des conversions — de vraies réservations, de vrais clients, attribuables à un créateur précis », a dit Kim Tran, directrice générale de Trenderz. « Chaque discussion avec un directeur d’hôtel se terminait de la même façon : ‘On ne veut pas des vues ni des likes. On veut savoir quels créateurs remplissent vraiment nos chambres.’ »

Ce signal a déclenché un pivot complet, achevé début mai 2026. Trenderz s’est reconstruit comme une plateforme d’infrastructure de réservation et d’attribution — qui trace une recommandation depuis le moment où un créateur partage un lien jusqu’à la réservation finalisée, et rémunère le créateur via une commission fixe par réservation générée. La couche agence a été abandonnée. Le nouveau modèle est transactionnel et data-driven, construit sur des rails qui couvrent aujourd’hui la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la RDC, avec plus de 900 établissements partenaires et 6 000 créateurs et recommandeurs inscrits.

Le lancement de Trenderz V2 en mai 2026 marque l’étape suivante : ouvrir la plateforme au-delà des créateurs de contenu traditionnels pour englober toute personne qui recommande des lieux à son entourage. Dans une région où le bouche-à-oreille reste le premier canal de décision pour sortir, manger ou réserver, c’est une expansion significative du marché adressable.

« Ce que nous construisons n’est pas une plateforme pour l’économie des créateurs. C’est une infrastructure de réservation pour l’économie de la recommandation. Et ce marché est cent fois plus grand que celui du marketing d’influence à lui seul », a dit Tran.

La newsletter se termine après cette publicité.

Touchez les acteurs qui font bouger l’écosystème technologique et commercial francophone. Faites de la publicité dans la newsletter hebdomadaire francophone de TechCabal et présentez votre marque aux décideurs, opérateurs, fondateurs et chefs d’entreprise qui comptent le plus pour votre croissance. Prêt à vous lancer ? Envoyez un e-mail à ads@bigcabal.com.

Revue des principaux titres

Avez-vous apprécié ? Partagez cette newsletter avec d’autres personnes.







