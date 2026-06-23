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En 2025, l’Afrique a accueilli 81 millions de touristes internationaux, soit 16 % de plus qu’en 2019, avant la pandémie, et 8 % de plus qu’en 2024. Le secteur touristique du continent a généré environ 43 milliards de dollars de recettes touristiques internationales en 2024, représentant 41 % des exportations de services du continent — la part régionale la plus élevée au monde — selon UN Tourism, l’agence mondiale des Nations Unies (ONU) pour la politique touristique et le conseil aux gouvernements. D’ici 2035, les projections sectorielles placent la valeur du marché à environ 350 milliards de dollars.

Et pourtant, une question simple révèle une fracture structurelle profonde : qui capte la valeur de ces transactions ?

1. Un marché continental en pleine croissance La Grande Mosquée Hassan II à Casablanca, au Maroc. Source de l’image : Fadel Senna/AFP/Getty Images.

Le tourisme a contribué 228 milliards de dollars à l’économie africaine en 2025, représentant environ 5 % du produit intérieur brut (PIB) du continent, selon les données du Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC). Le secteur emploie directement ou indirectement 30,2 millions de personnes, en hausse d’environ 4,7 % par rapport à l’année précédente. Les recettes mondiales d’exportation liées au tourisme ont atteint un record de 1 900 milliards de dollars en 2024, en partie portées par la forte reprise de l’Afrique.

Mais cette croissance masque une réalité inconfortable : l’écosystème numérique qui distribue ce tourisme — les plateformes de réservation, les OTA (Online Travel Agencies), les moteurs de recherche d’expériences — est quasi intégralement contrôlé par des acteurs occidentaux.

Booking.com (Pays-Bas), Airbnb (États-Unis), Expedia (États-Unis) et GetYourGuide (Allemagne) sont les plateformes mondiales dominantes qui servent d’intermédiaires entre l’offre et la demande touristiques en Afrique. Ce sont ces infrastructures qui perçoivent les commissions, fixent les règles de visibilité, et décident concrètement si une maison d’hôtes à Korhogo, en Côte d’Ivoire, ou un lodge à Garoua, au Cameroun, est seulement visible aux yeux des visiteurs potentiels.

Afrique du Nord : le marché le plus mature, mais pas le plus souverain

L’Afrique du Nord est la région la plus avancée en termes d’arrivals touristiques et d’intégration numérique. En 2024, le Maroc a accueilli 17,4 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 35 % par rapport aux arrivées de 2019. L’Égypte en a enregistré 15,7 millions, en progression de 6 %. La Tunisie et l’Algérie maintiennent également des flux significatifs, portées par leur proximité géographique avec l’Europe du Sud.

La maturité de ce marché se reflète dans les données de distribution : en 2025, les agences de voyage en ligne (OTA) ont capturé 46,6 % du marché hôtelier marocain, selon Mordor Intelligence. Des plateformes locales émergent : Nuitée, une startup marocaine qui fournit une infrastructure d’interface de programmation d’application (API) de réservation hôtelière aux banques, super-applications et agences de voyage en ligne, a levé un tour de Série A de 48 millions de dollars en décembre 2024, ce qui en fait à ce jour le acteur d’infrastructure travel-tech africain le plus ambitieux. Trevo tente de construire une marketplace marocaine en priorité. Mouja package le tourisme de surf côtier. Mais l’essentiel des volumes — et des commissions — continue d’être capturé par les plateformes internationales.

La leçon nord-africaine est la suivante : même avec des flux touristiques massifs et un véritable appétit numérique, l’absence d’infrastructure de distribution détenue par des Africains fait que la valeur continue de quitter le continent.

Afrique de l’Ouest francophone : un potentiel immense, une invisibilité numérique persistante

C’est là que l’asymétrie est la plus marquée. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Bénin et le Togo sont des destinations qui combinent patrimoine, gastronomie, culture vivante et écotourisme — et pourtant leurs offres restent quasi invisibles sur les grandes plateformes mondiales.

L’Indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) 2024 du Forum Économique Mondial a classé la Côte d’Ivoire au 114e rang mondial, avec la plus forte progression de la sous-région (+6,4 % de score). Le Cameroun s’est classé 117e. Le Sénégal 107e. Le Mali et le Sénégal se sont classés respectivement 119e et 107e, affichant des niveaux de croissance d’au moins 2,5 %. Le Bénin s’est classé 113e.

Ces classements reflètent non seulement les défis d’infrastructure physique (connectivité aérienne, routes, stock d’hébergements formels) mais surtout l’absence criante d’infrastructure de distribution numérique.

Les données sectorielles de l’Organisation Ouest-Africaine du Tourisme (WATO) — couvrant 19 pays dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et le Togo — dressent le tableau d’un secteur fragmenté, où la grande majorité des opérateurs touristiques gèrent leurs réservations via WhatsApp, les réseaux sociaux ou des réseaux informels de bouche-à-oreille. En janvier 2024, la WATO a conclu un partenariat avec Geotourist pour utiliser son application de voyage et ses outils d’analyse basés sur le système de positionnement mondial (GPS) afin de capturer et analyser les données de comportement des visiteurs dans 19 pays — où les gens vont, quels itinéraires ils empruntent, quels sites ils fréquentent — et de réinjecter ces informations dans la planification et le marketing touristiques, une tentative de réduire la dépendance aux outils externes.

Le Sénégal est l’un des rares pays à avoir adopté une posture proactive. En 2025-2026, le gouvernement a commencé à réunir ses ministères de la Communication et de la Culture pour accélérer la transformation numérique du tourisme — une reconnaissance officielle que la numérisation de la distribution est devenue une question de souveraineté économique.

Afrique centrale : le maillon le plus faible

L’Afrique centrale francophone — le Cameroun, la République Démocratique du Congo (RDC), le Congo-Brazzaville, le Gabon — présente un cas distinct. Les flux touristiques sont plus modestes, freinés par une infrastructure physique limitée, des considérations sécuritaires dans certaines zones, et une faible connectivité aérienne.

Ici, plus qu’ailleurs, la question n’est pas celle du volume de touristes mais de rendre visible une offre dispersée. Les opérateurs locaux n’ont pas accès aux outils nécessaires pour s’intégrer à la chaîne de distribution mondiale. Et sans ces outils, l’offre reste invisible, et les destinations sont sous-visitées — non pas par manque d’attrait, mais par manque d’infrastructure technologique.

Afrique de l’Est et Australe : le contraste qui interpelle

Pour comprendre ce que le déficit d’infrastructure technologique coûte à l’Afrique francophone, il faut regarder ce qui a été construit à l’Est et au Sud.

Le Kenya, la Tanzanie, l’Afrique du Sud et le Rwanda ont bénéficié d’une décennie d’investissements dans l’infrastructure numérique du tourisme.

Safaribookings.com (Kenya) a introduit la transparence des prix et la disponibilité en temps réel pour les réservations de safaris.

Travelstart (Afrique du Sud) est l’une des principales agences de voyage en ligne d’Afrique, avec une part significative des réservations numériques de vols et d’hébergements sur le continent. Selon la plateforme d’études de marché Growjo, la société génère un chiffre d’affaires annuel estimé à 143,9 millions de dollars.

En 2024, l’engagement des utilisateurs sur les OTA et les applications mobiles de voyage au Nigeria et au Kenya a bondi de 39 %, signalant une demande en accélération pour les canaux de voyage numériques et confirmant que les consommateurs africains migrent des méthodes de réservation informelles vers les plateformes d’OTA et d’applications.

Les entreprises mondiales perçoivent également cette tendance et cherchent à capter cette demande croissante. En mars 2026, Sabre, une société américaine de travel-tech mondiale, a étendu son partenariat avec des agences de voyage au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, renforçant l’interopérabilité intra-régionale.

En 2025, la Tanzanie a vu ses recettes touristiques augmenter à 4,4 milliards de dollars en termes de revenus, en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente, et dépassant de 68 % le niveau d’avant-pandémie de 2019. Le Rwanda a construit un modèle touristique premium autour du trekking des gorilles, s’appuyant sur des permis limités, une expérience rare, et une infrastructure numérique qui accompagne chaque étape du parcours du voyageur.

Ce n’est pas le fruit du hasard. La langue anglaise a facilité l’intégration aux plateformes mondiales. Les investissements dans l’infrastructure physique ont été accompagnés d’investissements numériques. Et surtout, des acteurs locaux ont émergé assez tôt pour surfer sur la vague de l’essor du tourisme numérique. En Afrique francophone, cette fenêtre est encore ouverte — mais elle ne le restera pas indéfiniment.

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