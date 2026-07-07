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Le 20 juin, sur la scène AfricaTech de VivaTech à Paris, Aida Mbodji, Déléguée Générale de la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) du Sénégal, a annoncé la création du fonds Catalyst DER/FJ : un véhicule de 50 millions de dollars dédié au financement de startups sénégalaises innovantes aux stades pré-seed et seed. L’annonce est intervenue lors d’une keynote intitulée « Combler le déficit de financement pré-seed en Afrique de l’Ouest francophone : comment le capital institutionnel construit les prochaines licornes africaines. » C’était aussi une vitrine pour l’écosystème startup sénégalais en plein essor. Quinze startups innovantes — dont Lafricamobile, Andakia, Baamtu, SenITI, FAJMA, Absar, Fossetic Ingénierie et Telluriq — représentaient des secteurs allant de la fintech et la healthtech à la cybersécurité. Plusieurs fondateurs ont pitché devant une salle d’investisseurs internationaux immédiatement après le lancement, offrant un aperçu en direct du pipeline que le fonds est conçu pour servir. L’événement a également produit une autre annonce notable : DER/FJ et Wave Sénégal ont signé un partenariat stratégique pour mettre en place un programme d’accélération local de startups et décentraliser le soutien à l’innovation numérique à travers le Sénégal. Le diagnostic derrière Catalyst DER/FJ n’est pas nouveau, mais les données continuent de plaider en sa faveur. Le financement au stade seed ne représente que 1,5 % du capital total investi en Afrique — environ trois à quatre fois en dessous de la part de 4 % à 6 % généralement enregistrée aux États-Unis, selon Africa: The Big Deal, un outil de suivi des levées de fonds. Ce déficit force les fondateurs à épuiser leur runway précisément au moment où ils valident encore un modèle économique, constituent une équipe, ou mettent un prototype entre les mains des utilisateurs. L’approche du Sénégal avec Catalyst DER/FJ est explicite sur les mécanismes : utiliser le capital public pour attirer les investisseurs privés, générer un effet de levier, et renforcer la compétitivité de l’écosystème startup domestique. Pour les lecteurs de cette newsletter, l’histoire la plus intéressante se situe toutefois sous le chiffre phare. 1. Construire l’économie startup du Sénégal Source de l’image : DER Senegal Six mois avant l’annonce de Paris, je me suis entretenue avec Elena Dia, qui dirigeait à l’époque l’Unité d’Animation de l’Écosystème de DER/FJ, pour un article sur la façon dont l’institution repensait le soutien aux startups au Sénégal. Dia a depuis quitté ce rôle, mais la réflexion qu’elle a décrite mérite d’être revisitée maintenant que DER/FJ passe à un capital de type equity, orienté technologie. Son argument central était que l’écosystème sénégalais avait mûri au-delà du soutien générique à l’entrepreneuriat et avait désormais besoin de programmes délibérément construits autour de secteurs et de chaînes de valeur — créant des champions au sein de chaque verticale plutôt que de maintenir un paysage dispersé d’accélérateurs en compétition pour le même vivier peu profond de fondateurs investissables. Elle m’a également exposé quelque chose qui trouve rarement sa place dans les communiqués de presse de lancement de fonds : l’infrastructure de décaissement de DER/FJ. Pour les financements inférieurs à environ 3 570 dollars (2 millions de FCFA), l’institution peut contourner entièrement les exigences de la banque centrale et de compte commercial. Les candidats passent par un outil de scoring de crédit en ligne développé en interne, avec des fonds décaissés — et des remboursements collectés — via les portefeuilles mobile money Orange Money et Wave. Ces rails numérisés, natifs du mobile money, sont ce qui permet à une agence publique d’entrepreneuriat d’atteindre des fondateurs dans les 552 communes du Sénégal sans exiger que quiconque se déplace à Dakar simplement pour recevoir ou rembourser un financement. Ce contexte compte, parce que DER/FJ ne lance pas Catalyst DER/FJ depuis zéro. Un portefeuille construit avant le fonds Créée par décret présidentiel en 2017, l’institution opère déjà un portefeuille d’instruments qui combinent financement et soutien structuré et sectoriel. Building Entrepreneurship and Youth Employment for Senegal (BE YES), un programme national géré par DER/FJ et adossé à un engagement de 10 millions de dollars sur deux ans de la Fondation Mastercard, soutient les jeunes entrepreneurs et les groupements d’intérêt économique tout en construisant un réseau de hubs d’innovation et d’« espaces de créativité » satellites dans les 14 régions. Le programme cible explicitement les jeunes femmes, les personnes handicapées et les migrants de retour, en plus des fondateurs classiques. PAVIE (Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des femmes et des jeunes) est mis en œuvre avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Agence Française de Développement (AFD), et structure le financement autour des chaînes de valeur agricoles et artisanales. C’est le programme qui a, par exemple, canalisé environ 500 millions de FCFA (873 000 dollars) vers les associations professionnelles sénégalaises de réparation de pneus et de mécanique. PAAICE, co-mis en œuvre avec le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), et la Délégation au Financement du Partenariat Public-Privé (DFPPP), est axé sur l’accélération industrielle, la compétitivité et la création d’emplois. Il sert également de pipeline de formalisation. Une campagne associée, menée avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-SA), les chambres de commerce désignées, les municipalités et GAINDE 2000, vise à faire entrer 12 000 entreprises informelles dans l’économie formelle. Parallèlement, D-Hub, le réseau de centres d’innovation de DER/FJ, est conçu pour opérer sur sept pôles à l’échelle nationale, combinant financement, incubation, sensibilisation et formation technique en un système de soutien unique, plutôt que de laisser les startups assembler des programmes déconnectés entre eux. Ce bilan est le véritable argument pour traiter Catalyst DER/FJ comme autre chose qu’un chiffre phare ou un communiqué de presse gouvernemental de plus. La question critique pour tout véhicule de capital à mission n’est jamais simplement combien d’argent est déployé. C’est comment cet argent est déployé et ce qui l’accompagne. Sur ce front, DER/FJ possède déjà des différenciateurs que de nombreux fonds early-stage de la région ne peuvent pas revendiquer. Son rail de décaissement est numérique par défaut — non pas comme solution de contournement de l’ère pandémique, mais comme infrastructure de base — ce qui compte énormément pour atteindre les fondateurs hors de Dakar. Ses programmes sectoriels génèrent déjà du deal flow et des données de dérisquage qu’un fonds equity pur devrait autrement construire depuis zéro. Et ses relations avec FONSIS, FONGIP et les institutions de financement du développement (IFD) internationales créent une trajectoire plausible pour que les entreprises en portefeuille lèvent de la dette ou du capital subséquent une fois qu’elles ont dépassé un premier chèque. Dia a décrit les tickets de DER/FJ, d’environ 50 000 à 60 000 euros (57 000 à 68 500 dollars), comme étant explicitement conçus pour fonctionner comme levier vers un tour de financement ultérieur, et non comme montant terminal.

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2. Le test n’est pas le capital. C’est l’exécution. Source de l’image : TechCabal.

Le même entretien avec Dia a également fait remonter les risques que toute lecture critique de Catalyst DER/FJ doit affronter.

Elle a reconnu franchement que le soutien non financier de DER/FJ avait, jusqu’à relativement récemment, été largement générique.

En pratique, les fondateurs étaient souvent censés s’adapter au programme plutôt que le programme s’adapte aux besoins des fondateurs.

L’une des leçons durement acquises de l’institution elle-même, a-t-elle expliqué, était que le soutien large à l’entrepreneuriat atteint finalement ses limites. Ce dont l’écosystème avait plutôt besoin, c’était de moins de programmes, plus intensifs, sectoriels, construits autour des réalités des industries et des chaînes de valeur individuelles.

Cette leçon compte parce que Catalyst DER/FJ arrive maintenant à un stade très différent de l’écosystème startup sénégalais — et à une échelle financière bien plus grande.

Que le fonds hérite de cette discipline, ou qu’il revienne au contraire à un déploiement large sous la pression de démontrer du volume, reste une question ouverte.

Les fonds publics sont souvent jugés sur le volume de capital décaissé. Mais pour l’investissement early-stage en venture, vitesse de déploiement et qualité de déploiement sont rarement la même chose.

Si l’évaluation de DER/FJ elle-même est correcte, le succès dépendra moins d’écrire le plus grand nombre de chèques possible que de maintenir l’approche sectorielle que l’institution a passé les dernières années à construire.

Il y a une autre dépendance structurelle à garder en vue.

Si DER/FJ peut traiter et décaisser numériquement de manière autonome des montants plus modestes via son infrastructure mobile money, ses financements plus importants transitent déjà par des institutions financières partenaires — dont la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE), Pamecas, le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), ASSEP et La Banque Agricole — plutôt qu’entièrement par ses propres rails. Cela signifie que les délais de traitement pour les tickets plus importants — précisément les investissements pré-seed et seed que Catalyst DER/FJ est conçu pour réaliser — restent en partie dépendants d’institutions que DER/FJ ne contrôle pas entièrement.

Cette distinction est facile à négliger dans l’enthousiasme entourant une annonce de 50 millions de dollars, mais elle compte opérationnellement. L’un des avantages concurrentiels de DER/FJ a été sa capacité à simplifier l’accès au financement à plus petite échelle via l’infrastructure numérique. À mesure que les tickets augmentent, une plus grande partie du processus devient inévitablement soumise aux délais et procédures bancaires externes.

Dia a également pointé une vulnérabilité plus large qui dépasse largement DER/FJ elle-même.

Une grande partie de l’écosystème d’assistance technique, d’incubation et d’accélération de l’Afrique francophone reste fortement dépendante des financements des bailleurs de fonds.

Les budgets de développement bilatéraux sont soumis à une pression croissante ces dernières années, alors que les programmes soutenus par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) ont été dissous et que d’autres partenaires internationaux revoient à la baisse leurs dépenses de développement.

Cela a des implications non seulement pour les accélérateurs et les organisations de soutien à l’entrepreneuriat, mais aussi pour l’écosystème plus large qui aide les entreprises en phase précoce à devenir prêtes à l’investissement.

Un fonds public de 50 millions de dollars offre une isolation significative contre cette volatilité. Il n’élimine pas pour autant l’exposition de DER/FJ à celle-ci à travers l’ensemble de son portefeuille de programmes. Le capital peut combler certains vides. Il ne peut pas automatiquement remplacer l’assistance technique, la construction d’écosystème et le soutien aux fondateurs que de nombreuses initiatives financées par des bailleurs ont historiquement fournis.

Plus qu’une annonce de fonds

Rien de tout cela ne diminue la portée de l’annonce.

Un véhicule adossé à l’État capable d’écrire des chèques pré-seed et seed à grande échelle reste un instrument exceptionnellement rare en Afrique de l’Ouest francophone. Plus rare encore est le fait que Catalyst DER/FJ soit lancé par une institution qui ne repart pas de zéro.

Son infrastructure de décaissement digital-first atteint déjà des fondateurs bien au-delà de Dakar.

Ses rails natifs du mobile money ont été construits comme infrastructure opérationnelle de base, et non comme solution temporaire. Ses programmes sectoriels génèrent déjà à la fois du pipeline et le type de données opérationnelles qui contribuent à réduire le risque d’investissement avant que les entreprises n’atteignent jamais un fonds equity.

Et ses relations institutionnelles — avec FONSIS, FONGIP et les IFD internationales — offrent aux entreprises en portefeuille une voie plus crédible vers un financement ultérieur en dette ou en capital que beaucoup de fonds early-stage indépendants ne peuvent en fournir.

Pris ensemble, ce sont des avantages réels. Ils suggèrent que Catalyst DER/FJ n’est pas simplement un autre véhicule de financement gouvernemental, mais la dernière couche d’un écosystème que DER/FJ assemble depuis plusieurs années.

En définitive, la question la plus importante n’est pas de savoir si le Sénégal a annoncé un nouveau fonds startup. C’est de savoir si DER/FJ peut traduire avec succès ses propres apprentissages institutionnels en un modèle d’investissement très différent.

La leçon la plus importante de l’institution n’a jamais vraiment porté uniquement sur le capital. Comme Dia l’a soutenu des mois avant l’annonce de Paris, le financement fonctionne mieux quand il est intégré dans des programmes conçus autour de secteurs, de chaînes de valeur et des réalités pratiques auxquelles les fondateurs font face — et non quand les entrepreneurs sont censés se couler dans des structures de soutien génériques.

Catalyst DER/FJ permet maintenant à DER/FJ de tester cette philosophie à une échelle bien plus grande.

Le défi est que l’investissement en equity opère à un rythme différent, un niveau de risque différent, et un ensemble d’attentes différent de ce que le nano-crédit a jamais connu. Le mécanisme de délivrance — pas simplement la taille du fonds — déterminera si Catalyst DER/FJ devient exactement ce que son nom promet : un catalyseur pour la prochaine génération d’entreprises à forte croissance du Sénégal, plutôt qu’une initiative publique bien capitalisée de plus.

Si l’institution peut porter en avant sa propre leçon interne la plus importante — que le capital fonctionne mieux quand le mécanisme de délivrance est conçu avec autant de soin que le chèque lui-même — alors le chiffre phare de 50 millions de dollars annoncé à Paris pourrait finalement s’avérer être la partie la moins intéressante de l’histoire.

L’infrastructure, la discipline et l’écosystème construits autour de ce capital détermineront si Catalyst DER/FJ produit non seulement plus de startups financées, mais plus d’entreprises capables de devenir la prochaine génération de champions africains.

La newsletter se termine ici.

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