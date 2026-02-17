Ce que fait réellement Semoa — et pourquoi cela est désormais plus importanta Source de l’image : Groupe Semoa

Le groupe Semoa a été fondé en 2016 par l’ingénieur togolais Edem Adjamagbo, diplômé de Polytech Nantes, qui est revenu à Lomé à une période où l’activité entrepreneuriale était en plein essor au Togo. L’entreprise développe des solutions de paiement numérique et de numérisation des transactions. Parmi ses produits phares, on trouve :

WhatsApp Banking , qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions bancaires (retraits, paiements de factures, transferts d’argent) via WhatsApp, sans se rendre dans une agence physique. Rien qu’au Togo, il compte environ 300 000 utilisateurs.

, qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions bancaires (retraits, paiements de factures, transferts d’argent) via WhatsApp, sans se rendre dans une agence physique. Rien qu’au Togo, il compte environ 300 000 utilisateurs. Semoa Pro , un commutateur de paiement qui facilite l’interopérabilité pour les paiements uniques et groupés.

, un commutateur de paiement qui facilite l’interopérabilité pour les paiements uniques et groupés. Cashpay , une plateforme de paiement omnicanal qui centralise les cartes de crédit, l’argent mobile et les portefeuilles numériques pour les paiements en ligne et aux points de vente (PoS).

, une plateforme de paiement omnicanal qui centralise les cartes de crédit, l’argent mobile et les portefeuilles numériques pour les paiements en ligne et aux points de vente (PoS). Un système de gestion des bons pour générer des tickets, des timbres fiscaux et des codes sécurisés standardisés et infalsifiables.

Ses solutions sont déjà utilisées par des entreprises telles que Gozem, Ecobank, Orabank, BMCE Capital, Moov Africa, Cofina et RMO Job Centre. Semoa a signé des partenariats avec plus de 330 institutions publiques et privées, travaille avec plus de 20 institutions financières et exploite des filiales au Bénin, en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Depuis 2016, la société a traité plus de 4 millions de transactions pour plus de 552 000 bénéficiaires, traitant plus de 161 millions d’euros (190,6 millions de dollars) de paiements.

Ces chiffres ne sont pas énormes selon les normes ouest-africaines. Rien qu’en 2023, les institutions de monnaie électronique de l’UEMOA ont traité 172 000 milliards de FCFA (environ 280 milliards de dollars) de transactions, soit une augmentation de 146 % par rapport à l’année précédente. Semoa n’est pas le plus grand acteur.

Mais voici le pivot analytique : toute cette croissance s’est produite dans un environnement réglementaire de plus en plus strict. Et ce que la BCEAO a fait maintenant, c’est tracer une ligne claire entre les entreprises qui peuvent se développer légalement et celles qui ne le peuvent pas.

Qu’est-ce que l’accréditation de niveau 3, d’un point de vue structurel ?

En vertu de l’instruction n° 001-01-2024 de la BCEAO, les établissements de paiement sont agréés en fonction de l’étendue des services qu’ils sont autorisés à fournir. Le cadre fixe des exigences minimales en matière de capital qui varient en fonction des ambitions : 10 millions de francs CFA (16 500 dollars) pour les services d’agrégation de comptes, 20 millions de francs CFA (33 000 dollars) pour l’initiation de paiements et 100 millions de francs CFA (165 000 dollars) pour la gamme complète : services de portefeuille, transferts d’argent, acquisition, émission de cartes et transactions transfrontalières.

Le niveau 3 se situe au sommet. Il s’agit, selon les termes du PDG Edem Adjamagbo, d’« un accord PSP complet, le plus complet pour un établissement de paiement ».

Concrètement, cela permet à une entreprise :

De fournir légalement toute la gamme des services de paiement électronique

D’offrir des transferts d’argent nationaux et transfrontaliers

D’émettre des instruments de paiement

D’acquérir des transactions commerciales

D’interopérer avec les systèmes bancaires et de paiement mobile dans les huit États membres de l’UEMOA

Pour l’obtenir, il faut se conformer à des normes strictes en matière de gouvernance, de gestion des risques, de cybersécurité et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Les établissements de paiement doivent également adhérer à l’Association professionnelle des établissements de paiement et de monnaie électronique dans le mois suivant leur accréditation.

Cette obligation de conformité est coûteuse et exigeante sur le plan opérationnel, ce qui explique précisément pourquoi, neuf mois après l’entrée en vigueur de la réglementation, seules une vingtaine d’institutions avaient franchi le cap.

L’agrément n’est donc pas symbolique. Il s’agit d’un filtre qui sépare les fintechs pouvant légalement opérer en tant qu’institutions de paiement à service complet de celles qui sont structurellement limitées à des activités plus restreintes, voire totalement mises à l’écart.

Pourquoi cela est-il important pour le Togo ?

Soyons clairs sur la situation du Togo. Il s’agit de l’une des plus petites économies de l’UEMOA, avec un produit intérieur brut (PIB) de 10,2 milliards de dollars en 2025. Son taux de pénétration bancaire strict est l’un des plus bas de la région.

L’argent mobile a été le pont vers l’inclusion : 36 % des adultes togolais utilisent l’argent mobile, et la valeur des transactions par argent mobile a atteint 1,54 milliard de dollars rien qu’au premier trimestre 2024.

Mais le Togo n’a jamais été un centre de production de technologies financières. Il s’agit d’un marché qui reçoit des services financiers développés ailleurs, à Abidjan, Dakar ou Lagos. Son écosystème de start-ups, bien qu’en pleine croissance (le collectif TogoTech compte désormais 15 start-ups avec plus de 2 milliards de francs CFA (3,6 millions de dollars de chiffre d’affaires combiné), reste modeste.

En décembre 2024, la Banque mondiale a approuvé une aide de 100 millions de dollars pour soutenir la transformation numérique du pays, en ciblant la connectivité haut débit, les compétences numériques et l’écosystème entrepreneurial. Cette somme témoigne d’une certaine ambition. L’accréditation de Semoa témoigne de sa mise en œuvre.

Avant Semoa, la seule institution de paiement agréée par la BCEAO au Togo était INTOUCH Togo, qui a obtenu sa licence d’établissement de monnaie électronique en juin 2025. L’accréditation de niveau 3 de Semoa, la première du genre jamais accordée à une entreprise togolaise, positionne le pays, du moins sur le plan structurel, comme capable de produire une infrastructure fintech conforme, et non plus seulement de l’importer.

Semoa avait volontairement limité certaines activités, en particulier les transferts transfrontaliers, pour des raisons de conformité. Ces contraintes sont désormais levées.

Pourquoi cela est-il important pour l’Afrique occidentale francophone ?

Pour Semoa en particulier, l’impact immédiat est la liberté réglementaire. L’entreprise peut désormais étendre ses services transfrontaliers au sein de l’UEMOA sans dépendre entièrement des licences des institutions partenaires. Cela réduit les frictions, améliore le pouvoir de négociation avec les banques et les opérateurs de télécommunications, et rend l’expansion régionale plus crédible aux yeux des investisseurs.

Pour l’Afrique occidentale francophone en général, l’effet est structurel. Et il s’inscrit dans un contexte qu’il convient de comprendre.

L’UEMOA est une union monétaire ; ses huit membres partagent le franc CFA, indexé sur l’euro, et une banque centrale unique. Cela élimine la volatilité des taux de change pour les paiements intra-régionaux. Mais les paiements ont toujours été fragmentés. Différents systèmes de paiement mobile. Différents réseaux bancaires. Des normes de conformité inégales.

L’Afrique subsaharienne reste la région la plus chère au monde pour recevoir des transferts de fonds, avec un coût moyen de 8,78 % pour envoyer 200 dollars au premier trimestre 2025, contre une moyenne mondiale de 6,49 %.

La BCEAO tente de remédier à cette situation. En octobre 2025, elle a lancé la plateforme PI-SPI (Interoperable Instant Payment System Platform), qui relie 86 institutions financières dans les huit États membres pour des transferts en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, entre les banques, les opérateurs de monnaie mobile et les institutions de microfinance.

Elle développe également l’e-CFA, une monnaie numérique de banque centrale destinée au commerce de détail. Les paiements électroniques dans la zone sont passés de 260 millions de transactions en 2014 à plus de 11 milliards en 2024.

Dans ce contexte, un nombre croissant d’établissements de paiement agréés crée l’infrastructure nécessaire pour :

Des paiements numériques plus interopérables entre les pays partageant la même monnaie, mais pas, jusqu’à présent, les mêmes systèmes de paiement

Des transferts transfrontaliers plus faciles et moins coûteux au sein de l’union monétaire

Une réduction des frictions transactionnelles pour les quelque 140 millions de personnes desservies par la zone

Une plus grande formalisation de la finance numérique dans les économies où le secteur informel représente 30 à 50 % du PIB (43 % en 2022)

Cela renforce l’intégration économique. Mais cela remodèle également la concurrence. À mesure que la réglementation se durcit, le marché se consolidera autour des acteurs qui peuvent se permettre de se conformer aux exigences : capital minimum de 100 millions de CFA (165 000 dollars), audits de cybersécurité, cadres AML/CFT et normes de gouvernance. Les petites fintechs qui ne peuvent pas satisfaire à ces exigences se heurteront à un plafond opérationnel.

En ce sens, l’accréditation de Semoa reflète une évolution plus large : l’innovation seule ne suffit plus. La maturité réglementaire devient le nouvel avantage concurrentiel dans le secteur des fintechs en Afrique francophone.