Search

Follow us

Flagships

Ask An Investor

Center Stage

My Life In Tech

Factsheet

Digital Nomads

The BackEnd

Web3

Quick Fire

Newsletters

TC Daily

Entering Tech

The Next Wave

TC Weekender

Events

Reports

TC Insights

Video

About

Advertise

Tech Women Lagos

Our Editorial Policies

Quick Links

Dark/Light

Search

Menu

  • Here are the 82 CBN-licenced Bureaux De Change operators in Nigeria

    By

    Opeyemi Kareem
    Here are the 82 CBN-licenced Bureaux De Change operators in Nigeria
    Image source: TechCabal.

    Share

    Share

    On Monday, the Central Bank of Nigeria (CBN) issued licences to 82 new Bureaux De Change (BDC) operators, allowing them to operate under the revised Regulatory and Supervisory Guidelines for BDC Operations (2024). 

    The licences, effective from November 27, were granted across Tier 1 and Tier 2 categories, with the CBN stating that only BDCs listed on its website are authorised to operate going forward. The CBN advises the public to only initiate transactions with authorised BCDs, as more licenced operators are updated on its website. Here is a list of the newly approved BDCs: 

    Tier 1 BCD operators

    Operators in this category can operate and set up branches in any state within the country, including the Federal Capital Territory (FCT). Of the 82 newly licenced operators, only two have a Tier 1 licence, and they are:

    1. DULA GLOBAL BDC LTD
    2. TRURATE GLOBAL BDC LTD

    Get The Best African Tech Newsletters In Your Inbox

    Tier 2 BCD operators

    Operators in this category are permitted to operate only in one state within the country, but can establish up to five branches, subject to approval of the CBN. The newly approved Tier 2 BCD operators include:

    1. ABBUFX BDC LTD
    2. ACHA GLOBAL BDC LTD
    3. ARCTANGENT SWIFT BDC LTD
    4. ASCENDANT BDC LTD
    5. BARACAI BDC LTD
    6. BERGPOINT BDC LTD
    7. BRAVO MODEL BDC LTD
    8. BRIMESTONE BDC LTD
    9. BROWNSTON BDC LTD
    10. BUZZWALLET BDC LTD
    11. CASHCODE BDC LTD
    12. CHATTERED BDC LTD
    13. CHRONICLES BDC LTD
    14. COOL FOREX BDC LTD
    15. CORPORATE EXCHANGE BDC LTD
    16. COURTESY CURRENCY BDC LTD
    17. DANYARO BDC LTD
    18. DASHAD BDC LTD
    19. DEVAL BDC LTD
    20. DFS BDC LTD
    21. EASY CASH BDC LTD
    22. ELELEM BDC LTD
    23. E-LIOYDS BDC LTD
    24. ELOGOZ BDC LTD
    25. ENOUF BDC LTD
    26. EVER JOJ GOLD BDC LTD
    27. EXCEL RIJIYA FOREX BDC LTD
    28. FABFOREX BDC LTD
    29. FELLOM BDC LTD
    30. FINE BDC LTD
    31. FOMAT BDC LTD
    32. GENELO BDC LTD
    33. GENTLE BREEZE BDC LTD
    34. GRACEFUL GLORY AND HUMILITY BDC LTD
    35. GREENGATE BDC LTD
    36. GREENVAULT BDC LTD
    37. HAZON CAPITAL BDC LTD
    38. HIGH-POINT BDC LTD
    39. I & I EXCHANGE BDC LTD
    40. IBN MARYAM BDC LTD
    41. JOURNEY WELL BDC LTD
    42. KEEPERS BDC LTD
    43. KHADHOUSE SOLUTIONS BDC LTD
    44. KIMMELFX BDC LTD
    45. KINGSOFT ATLANTIC BDC LTD
    46. M.S. ALHERI BDC LTD
    47. MASTERS BDC LTD
    48. MCMENA BDC LTD
    49. MKOO BDC LTD
    50. MKS BDC LTD
    51. MR J GOLF BDC LTD
    52. MUSDIQ BDC LTD
    53. MZ FOREX BDC LTD
    54. NEJJ BDC LTD LTD
    55. NETVALUE BDC LTD
    56. NEW WAVE BDC LTD
    57. NOTABLE AND KINGSTON BDC LTD
    58. PILCROW BDC LTD
    59. RAPID BDC LTD
    60. RIGHTWAY BDC LTD
    61. RWANDA BDC LTD
    62. SABLES BDC LTD
    63. SAFETRANZ BDC LTD
    64. SAMFIK BDC LTD
    65. SEVENLOCKS BDC LTD
    66. SHAPEARL BDC LTD
    67. SIMTEX BDC LTD
    68. SOLID WHITE BDC LTD
    69. ST. NICHOLAS GLOBAL BDC LTD
    70. TOPFIRST UNIQUE MULTICHOICE BDC LTD
    71. TOPGATE BDC LTD
    72. TRAVELLER’S CHOICE BDC LTD
    73. TUCA GLOBAL BDC LTD
    74. TURBOVA BDC LTD
    75. TURN-UP BDC LTD
    76. UNIGO BDC LTD
    77. VICTORY AHEAD BDC LTD
    78. WHITEWAY WWW BDC LTD
    79. YUND GLOBAL LINK BDC LTD
    80. ZAMAD FOREX BDC LTD

    Oh, there are no trending posts.

Read more