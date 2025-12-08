On Monday, the Central Bank of Nigeria (CBN) issued licences to 82 new Bureaux De Change (BDC) operators, allowing them to operate under the revised Regulatory and Supervisory Guidelines for BDC Operations (2024).
The licences, effective from November 27, were granted across Tier 1 and Tier 2 categories, with the CBN stating that only BDCs listed on its website are authorised to operate going forward. The CBN advises the public to only initiate transactions with authorised BCDs, as more licenced operators are updated on its website. Here is a list of the newly approved BDCs:
Tier 1 BCD operators
Operators in this category can operate and set up branches in any state within the country, including the Federal Capital Territory (FCT). Of the 82 newly licenced operators, only two have a Tier 1 licence, and they are:
- DULA GLOBAL BDC LTD
- TRURATE GLOBAL BDC LTD
Tier 2 BCD operators
Operators in this category are permitted to operate only in one state within the country, but can establish up to five branches, subject to approval of the CBN. The newly approved Tier 2 BCD operators include:
- ABBUFX BDC LTD
- ACHA GLOBAL BDC LTD
- ARCTANGENT SWIFT BDC LTD
- ASCENDANT BDC LTD
- BARACAI BDC LTD
- BERGPOINT BDC LTD
- BRAVO MODEL BDC LTD
- BRIMESTONE BDC LTD
- BROWNSTON BDC LTD
- BUZZWALLET BDC LTD
- CASHCODE BDC LTD
- CHATTERED BDC LTD
- CHRONICLES BDC LTD
- COOL FOREX BDC LTD
- CORPORATE EXCHANGE BDC LTD
- COURTESY CURRENCY BDC LTD
- DANYARO BDC LTD
- DASHAD BDC LTD
- DEVAL BDC LTD
- DFS BDC LTD
- EASY CASH BDC LTD
- ELELEM BDC LTD
- E-LIOYDS BDC LTD
- ELOGOZ BDC LTD
- ENOUF BDC LTD
- EVER JOJ GOLD BDC LTD
- EXCEL RIJIYA FOREX BDC LTD
- FABFOREX BDC LTD
- FELLOM BDC LTD
- FINE BDC LTD
- FOMAT BDC LTD
- GENELO BDC LTD
- GENTLE BREEZE BDC LTD
- GRACEFUL GLORY AND HUMILITY BDC LTD
- GREENGATE BDC LTD
- GREENVAULT BDC LTD
- HAZON CAPITAL BDC LTD
- HIGH-POINT BDC LTD
- I & I EXCHANGE BDC LTD
- IBN MARYAM BDC LTD
- JOURNEY WELL BDC LTD
- KEEPERS BDC LTD
- KHADHOUSE SOLUTIONS BDC LTD
- KIMMELFX BDC LTD
- KINGSOFT ATLANTIC BDC LTD
- M.S. ALHERI BDC LTD
- MASTERS BDC LTD
- MCMENA BDC LTD
- MKOO BDC LTD
- MKS BDC LTD
- MR J GOLF BDC LTD
- MUSDIQ BDC LTD
- MZ FOREX BDC LTD
- NEJJ BDC LTD LTD
- NETVALUE BDC LTD
- NEW WAVE BDC LTD
- NOTABLE AND KINGSTON BDC LTD
- PILCROW BDC LTD
- RAPID BDC LTD
- RIGHTWAY BDC LTD
- RWANDA BDC LTD
- SABLES BDC LTD
- SAFETRANZ BDC LTD
- SAMFIK BDC LTD
- SEVENLOCKS BDC LTD
- SHAPEARL BDC LTD
- SIMTEX BDC LTD
- SOLID WHITE BDC LTD
- ST. NICHOLAS GLOBAL BDC LTD
- TOPFIRST UNIQUE MULTICHOICE BDC LTD
- TOPGATE BDC LTD
- TRAVELLER’S CHOICE BDC LTD
- TUCA GLOBAL BDC LTD
- TURBOVA BDC LTD
- TURN-UP BDC LTD
- UNIGO BDC LTD
- VICTORY AHEAD BDC LTD
- WHITEWAY WWW BDC LTD
- YUND GLOBAL LINK BDC LTD
- ZAMAD FOREX BDC LTD