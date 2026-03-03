Hello 👋,

Pendant longtemps, les récits sur le capital-risque en Afrique ont été dominés par Lagos, Nairobi et Le Cap. Les marchés francophones étaient souvent qualifiés de prometteurs mais périphériques, tickets plus modestes, écosystèmes moins visibles, sorties plus rares. Cette lecture devient progressivement obsolète.

En Afrique de l’Ouest, notamment, la convergence entre investissements infrastructurels, la volonté politique et la sophistication croissante des instruments financiers est en train de redessiner le profil d’investissement de la région.

L’enjeu central n’est pas seulement l’afflux de capitaux. C’est la manière dont ces capitaux sont conçus et structurés pour accompagner une transformation économique durable.

L’infrastructure comme fondation de la croissance Source de l’image : Janvvey Tours

Les écosystèmes d’investissement ne se développent pas dans le vide. Ils reposent sur des corridors logistiques, des ports fonctionnels, des réseaux routiers efficaces et une énergie fiable.

Au Togo, le port de Lomé s’est imposé comme un hub en eau profonde stratégique pour les pays côtiers et enclavés, notamment le Burkina Faso et le Niger. L’expansion de son terminal à conteneurs a renforcé le rôle du pays comme plateforme de transit régional, réduisant les délais logistiques et améliorant la fluidité commerciale.

En Côte d’Ivoire, les investissements soutenus dans les autoroutes et les infrastructures urbaines, particulièrement autour d’Abidjan, ont amélioré la connectivité intérieure et réduit les coûts de distribution pour les PME et les exportateurs. Ces améliorations soutiennent indirectement les startups opérant dans la logistique, la fintech ou les services B2B.

Mais l’exemple le plus emblématique d’alignement entre infrastructure et stratégie industrielle se trouve aujourd’hui au Benin.

Le virage industriel du Bénin : la Zone Industrielle de Glo-Djigbé

Lancée en 2020, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) incarne une transformation profonde du modèle économique béninois. Longtemps dépendant de l’exportation de coton brut, le pays a choisi de capter davantage de valeur localement en développant un écosystème industriel intégré capable de transformer ses matières premières en produits finis.

La zone est développée dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’État béninois et ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur de plateformes industrielles présent dans plusieurs pays africains. L’objectif est clair : passer du statut d’exportateur de matières premières à celui de hub manufacturier régional.

La GDIZ fonctionne comme un cluster intégré. Dans le textile — secteur phare — la chaîne de valeur complète, du coton cultivé localement à la confection de vêtements destinés à l’exportation, est regroupée sur un même site. Cette intégration réduit les coûts de coordination, améliore la traçabilité et répond aux exigences croissantes des marchés européens et nord-américains en matière de transparence des chaînes d’approvisionnement.

La zone offre aux investisseurs un environnement compétitif : incitations fiscales et douanières, guichet unique administratif, infrastructures énergétiques adaptées aux besoins industriels et garanties juridiques incluant le libre rapatriement des capitaux. Sa proximité avec le port de Cotonou et les principaux axes routiers facilite l’accès aux marchés internationaux.

La création d’emplois est au cœur du projet. Plus de 10 000 emplois directs ont déjà été créés et environ 15 000 personnes travaillent actuellement sur le site. Les projections gouvernementales évoquent un potentiel pouvant atteindre 300 000 emplois directs d’ici 2030, principalement dans le textile et la confection — secteurs à forte participation féminine. Les femmes représentent une part importante de la main-d’œuvre, tant dans les ateliers que dans la production agricole en amont, renforçant ainsi l’impact du projet en matière d’autonomisation économique.

Au-delà du textile, la GDIZ développe des activités dans la transformation de la noix de cajou et du soja, la cosmétique, les matériaux de construction, l’emballage et la logistique. Conçue comme une véritable ville industrielle, elle intègre progressivement des services et des infrastructures destinés à accompagner la croissance de la main-d’œuvre.

La GDIZ n’est pas qu’une zone industrielle : elle illustre une volonté politique d’industrialisation structurée et orientée vers la création de valeur locale.

