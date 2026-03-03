3 mars 2026
Pendant longtemps, les récits sur le capital-risque en Afrique ont été dominés par Lagos, Nairobi et Le Cap. Les marchés francophones étaient souvent qualifiés de prometteurs mais périphériques, tickets plus modestes, écosystèmes moins visibles, sorties plus rares. Cette lecture devient progressivement obsolète.
En Afrique de l’Ouest, notamment, la convergence entre investissements infrastructurels, la volonté politique et la sophistication croissante des instruments financiers est en train de redessiner le profil d’investissement de la région.
L’enjeu central n’est pas seulement l’afflux de capitaux. C’est la manière dont ces capitaux sont conçus et structurés pour accompagner une transformation économique durable.
L’infrastructure comme fondation de la croissance
Les écosystèmes d’investissement ne se développent pas dans le vide. Ils reposent sur des corridors logistiques, des ports fonctionnels, des réseaux routiers efficaces et une énergie fiable.
Au Togo, le port de Lomé s’est imposé comme un hub en eau profonde stratégique pour les pays côtiers et enclavés, notamment le Burkina Faso et le Niger. L’expansion de son terminal à conteneurs a renforcé le rôle du pays comme plateforme de transit régional, réduisant les délais logistiques et améliorant la fluidité commerciale.
En Côte d’Ivoire, les investissements soutenus dans les autoroutes et les infrastructures urbaines, particulièrement autour d’Abidjan, ont amélioré la connectivité intérieure et réduit les coûts de distribution pour les PME et les exportateurs. Ces améliorations soutiennent indirectement les startups opérant dans la logistique, la fintech ou les services B2B.
Mais l’exemple le plus emblématique d’alignement entre infrastructure et stratégie industrielle se trouve aujourd’hui au Benin.
Le virage industriel du Bénin : la Zone Industrielle de Glo-Djigbé
Lancée en 2020, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) incarne une transformation profonde du modèle économique béninois. Longtemps dépendant de l’exportation de coton brut, le pays a choisi de capter davantage de valeur localement en développant un écosystème industriel intégré capable de transformer ses matières premières en produits finis.
La zone est développée dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’État béninois et ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur de plateformes industrielles présent dans plusieurs pays africains. L’objectif est clair : passer du statut d’exportateur de matières premières à celui de hub manufacturier régional.
La GDIZ fonctionne comme un cluster intégré. Dans le textile — secteur phare — la chaîne de valeur complète, du coton cultivé localement à la confection de vêtements destinés à l’exportation, est regroupée sur un même site. Cette intégration réduit les coûts de coordination, améliore la traçabilité et répond aux exigences croissantes des marchés européens et nord-américains en matière de transparence des chaînes d’approvisionnement.
La zone offre aux investisseurs un environnement compétitif : incitations fiscales et douanières, guichet unique administratif, infrastructures énergétiques adaptées aux besoins industriels et garanties juridiques incluant le libre rapatriement des capitaux. Sa proximité avec le port de Cotonou et les principaux axes routiers facilite l’accès aux marchés internationaux.
La création d’emplois est au cœur du projet. Plus de 10 000 emplois directs ont déjà été créés et environ 15 000 personnes travaillent actuellement sur le site. Les projections gouvernementales évoquent un potentiel pouvant atteindre 300 000 emplois directs d’ici 2030, principalement dans le textile et la confection — secteurs à forte participation féminine. Les femmes représentent une part importante de la main-d’œuvre, tant dans les ateliers que dans la production agricole en amont, renforçant ainsi l’impact du projet en matière d’autonomisation économique.
Au-delà du textile, la GDIZ développe des activités dans la transformation de la noix de cajou et du soja, la cosmétique, les matériaux de construction, l’emballage et la logistique. Conçue comme une véritable ville industrielle, elle intègre progressivement des services et des infrastructures destinés à accompagner la croissance de la main-d’œuvre.
La GDIZ n’est pas qu’une zone industrielle : elle illustre une volonté politique d’industrialisation structurée et orientée vers la création de valeur locale.
De l’infrastructure à la conception du capital
L’industrialisation nécessite toutefois des mécanismes financiers adaptés. Or, l’Afrique francophone a longtemps souffert d’un déficit d’instruments correspondant à la réalité de ses entreprises.
Les banques commerciales privilégient le crédit garanti par des actifs tangibles. Le capital-risque traditionnel recherche des trajectoires de croissance exponentielle et des marchés de sortie larges. Entre ces deux extrêmes se trouvent de nombreuses entreprises viables mais sous-financées.
C’est dans cet espace que les institutions de financement du développement jouent un rôle déterminant.
Le African Development Bank Group (BAD) a récemment engagé 6,5 millions d’euros (7,6 millions de dollars américains) dans un véhicule d’investissement dédié aux startups technologiques d’Afrique de l’Ouest et centrale francophone. La structure de cette opération est particulièrement instructive : elle comprend une tranche de première perte soutenue par le programme Boost Africa de la Commission européenne.
Ce mécanisme de finance mixte permet :
- Atténuation des risques : en prenant des positions subordonnées ou de première perte, les IFD réduisent l’exposition au risque de perte pour les investisseurs privés.
- Mobilisation de capitaux : la réduction des risques facilite l’attraction des fonds de pension, des family offices et des investisseurs d’impact qui, sans cela, pourraient éviter les marchés frontières.
- Signaux du marché : le soutien institutionnel valide les gestionnaires de fonds locaux et les écosystèmes qui ont été historiquement négligés.
L’enjeu dépasse le montant investi. Il s’agit d’une démonstration de la manière dont le capital concessionnel peut être utilisé pour catalyser des flux privés vers des marchés encore perçus comme risqués.
Le rôle des fonds locaux et régionaux
Parallèlement aux institutions multilatérales, les gestionnaires de fonds ancrés localement sont essentiels pour traduire cette dynamique en financements concrets.
Investisseurs & Partenaires (I&P) figure parmi les acteurs les plus expérimentés du financement des PME en Afrique francophone. Le groupe a contribué à la création de fonds locaux tels que Comoé Capital en Côte d’Ivoire et Teranga Capital au Sénégal.
Ces fonds investissent des tickets plus modestes et accompagnent étroitement les entreprises financées. Leur présence sur le terrain facilite la due diligence, l’accompagnement stratégique et l’adaptation des modalités financières aux réalités locales.
Vers des instruments hybrides : dette et capital combinés
La prochaine étape pour l’Afrique francophone consiste à élargir la palette des instruments financiers disponibles.
Les entreprises qui gravitent autour de plateformes industrielles comme la GDIZ, logistique, transformation agroalimentaire, services aux entreprises, génèrent souvent des flux de trésorerie stables sans pour autant correspondre au modèle hyper-croissance du capital-risque classique.
Des fonds capables de combiner :
- participation en capital,
- instruments convertibles,
- financement basé sur les revenus,
- dette en monnaie locale,
seront mieux positionnés pour soutenir cette nouvelle phase de croissance.
La question du risque de change est particulièrement sensible. L’accès à des financements en monnaie locale réduit l’exposition des entreprises aux fluctuations externes et renforce leur résilience.
Un écosystème en construction
L’alignement entre stratégie industrielle, infrastructures et innovation financière crée un effet cumulatif. Les zones industrielles stimulent la demande de services. Les infrastructures réduisent les coûts opérationnels. Les fonds locaux financent les PME. Les institutions multilatérales dé-risquent le capital initial.
L’Afrique de l’Ouest francophone se situe encore au début de ce cycle. Les volumes d’investissement restent inférieurs à ceux des marchés anglophones majeurs. Mais l’architecture évolue : ports modernisés, routes améliorées, plateformes industrielles opérationnelles, finance mixte en déploiement et fonds locaux en consolidation.
La véritable question n’est plus de savoir si le potentiel existe. Elle est de déterminer si la cohérence entre politiques publiques, infrastructures et conception du capital pourra être maintenue dans la durée.
Si tel est le cas, la région pourrait passer d’une dépendance aux matières premières à une industrialisation compétitive, d’un financement fragmenté à des écosystèmes structure, et transformer progressivement son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales.
