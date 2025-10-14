REasy’s $1.8m raise will power cross-border trade for African SMEs

Hello!

Bonjour 👋,

La start-up camerounaise REasy, spécialisée dans les technologies financières, a levé 1,8 million de dollars en financement préliminaire auprès d’investisseurs providentiels, de réseaux d’investisseurs providentiels (Cameroon Angel Network, Dakar Network Angels) et de sociétés de capital-risque (Launch Africa Ventures, Ingressive Capital, Digital Africa), marquant ainsi une étape importante dans sa mission visant à simplifier le commerce international pour les petites et moyennes entreprises (PME) d’Afrique centrale.

Cette levée de fonds fait suite à une collaboration historique avec la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) visant à créer le premier cadre régional de change adapté aux PME importatrices, une initiative qui pourrait transformer la manière dont les petites entreprises accèdent aux devises étrangères et les transfèrent.

Dans notre édition d’aujourd’hui, nous expliquons pourquoi cette initiative est capitale pour les PME de la région.

Photo by Kurt Cotoaga/Unsplash

S’attaquer au goulot d’étranglement réglementaire

Opérant au Cameroun dans le but d’être présents dans les cinq autres pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) — Gabon, Tchad, République centrafricaine, République du Congo et Guinée équatoriale — ainsi que dans la région de l’UEMOA, les fondateurs de REasy ont toujours su que pour développer une fintech évolutive en Afrique centrale, il fallait travailler avec les régulateurs, et non les contourner.



“Dès le premier jour de la création de REasy, nous avons voulu mettre en place un modèle réglementé afin d’assurer la pérennité de l’entreprise “, explique l’équipe. ” Plus important encore, nous voulions apporter un soutien solide aux petits et moyens importateurs qui opèrent souvent de manière informelle.”

Historiquement, les petits importateurs de la région ont été confrontés à un labyrinthe de restrictions sur les changes, d’exigences en matière de documentation et de processus opaques qui les ont effectivement exclus des systèmes financiers formels. Beaucoup se sont alors tournés vers des courtiers informels, effectuant des paiements par l’intermédiaire d’intermédiaires non vérifiés ou sur le marché noir, où les coûts de transaction pouvaient atteindre 20 % de la valeur totale des échanges.

En collaboration avec la BEAC, REasy a co-conçu un modèle qui absorbe cette complexité réglementaire pour le compte des importateurs, tout en garantissant la conformité. Chaque décaissement en devises étrangères peut désormais être directement rattaché aux marchandises importées correspondantes, ce qui garantit la transparence tant pour les commerçants que pour la banque centrale.

“Le plus grand défi a été de gérer la complexité et les exigences réglementaires auxquelles sont confrontés les petits et moyens importateurs “, a déclaré REasy. ” Heureusement, la technologie et des processus bien structurés offrent une solution efficace.” L’équipe a également exprimé sa gratitude envers les équipes avec lesquelles elle a travaillé en interne à la BEAC, une relation qu’elle chérit et qu’elle considère comme essentielle à son succès.

Simplifier les paiements internationaux pour les PME

Pour des milliers de commerçants et de petits fabricants d’Afrique centrale, effectuer un simple paiement international a toujours été un processus lent, coûteux et risqué. Le nouveau cadre, élaboré en collaboration avec la BEAC, change la donne.

“Aujourd’hui, les commerçants et les petits fabricants dépendent d’intermédiaires peu sûrs et opaques qui peuvent leur coûter jusqu’à 20 % par transaction,” explique REasy. “REasy vise à offrir une plateforme unique et simple qui facilite les importations.”

Grâce à ce nouveau système, les PME peuvent désormais effectuer des paiements internationaux conformes et instantanés inférieurs à 10 000 dollars américains, directement via la plateforme numérique de REasy. La start-up espère que cela permettra de formaliser des milliers de petits importateurs et de réduire la dépendance vis-à-vis des circuits financiers informels.

“L’impact est tangible,” ajoute l’équipe. “Une fois qu’un commerçant peut payer rapidement ses fournisseurs et recevoir ses marchandises de manière efficace, son activité se développe et, au fil du temps, il passe du commerce à la production, créant ainsi une plus grande valeur économique.”

La technologie au service de la conformité

L’approche de REasy repose sur une combinaison d’innovations fintech, de conformité basée sur l’IA et de gestion intelligente de la trésorerie. La start-up applique des processus rigoureux de connaissance du client (KYC) à l’aide d’outils d’IA pour vérifier l’identité de ses clients et partenaires.

Afin de transférer efficacement les capitaux, REasy s’intègre à plusieurs infrastructures de paiement, tout en gérant sa propre trésorerie afin de prévoir les besoins en devises étrangères en fonction des couloirs commerciaux.

La sécurité et la conformité restent au cœur des préoccupations. “Chaque transaction en devises étrangères correspond à un échange réel de marchandises, étayé par une documentation claire et un suivi rigoureux,” précise l’entreprise. Ce modèle répond aux exigences de la BEAC tout en garantissant aux PME des transferts internationaux rapides et fiables.

Un pas vers l’inclusion financière et la production locale

Au-delà des paiements, les dirigeants de REasy considèrent cette avancée réglementaire comme un levier pour l’inclusion économique et la transformation industrielle.

“Notre ambition est claire: offrir aux importateurs africains le même niveau d’efficacité opérationnelle que leurs homologues en Europe, en Asie et en Amérique,” a déclaré l’équipe. “Une fois que vous débloquez la capacité d’importer, vous débloquez des opportunités, un potentiel de développement et un pouvoir d’achat.”

En rendant le commerce plus accessible, REasy espère voir davantage de PME passer du statut de simples importateurs à celui de producteurs locaux, contribuant ainsi à une économie africaine plus durable et plus autonome.

Voici l’intégralité de la conversation avec REasy au sujet de sa vision du commerce transfrontalier en Afrique francophone

1. Collaboration et réglementation.

Lina: Il est rare pour une start-up de travailler directement avec une banque centrale. Comment REasy s’est-elle engagée auprès de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) pour co-concevoir ce nouveau cadre de change, et quels ont été les principaux défis pour aligner l’innovation et la réglementation?

REasy: Dès le premier jour de la création de REasy, nous avons voulu mettre en place un modèle réglementé afin de garantir la pérennité de l’entreprise et, surtout, d’apporter un soutien solide aux petits et moyens importateurs qui opèrent souvent de manière informelle dans le cadre de leurs activités commerciales.

Pour notre analyse de rentabilité, nous sommes partis de la réglementation des opérations de change régissant les opérations monétaires. Ce cadre réglementaire comprend des dispositions spécifiques relatives aux importations. Sur la base de notre compréhension, nous avons conçu un modèle qui absorbe la complexité réglementaire et documentaire pour le compte des importateurs, tout en garantissant à la BEAC (Banque centrale des États de l’Afrique centrale) que pour chaque décaissement en devises étrangères, nous pouvons suivre les marchandises correspondantes.

Le plus grand défi a été de trouver comment gérer la complexité et les exigences réglementaires auxquelles sont confrontés les petits et moyens importateurs. Heureusement, la technologie et des processus bien structurés offrent une solution efficace.

2. Impact sur les PME

Lina: Vous mentionnez que les petites entreprises peuvent désormais effectuer des paiements internationaux conformes et instantanés inférieurs à 10 000 dollars américains. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela change leurs opérations quotidiennes par rapport au processus précédent?

REasy: Aujourd’hui, pour payer leurs fournisseurs, les commerçants, les petits fabricants et les particuliers (petits et moyens importateurs) dépendent de chaînes d’intermédiaires peu sûres, opaques et pouvant coûter jusqu’à 20 % du montant total de la transaction. Nous appelons ce canal le marché noir.

Une fois les paiements effectués, comme ils importent généralement de petites quantités, ils dépendent d’agents de groupage informels, non structurés et peu sûrs, ce qui entraîne souvent des retards de livraison, des pertes de marchandises et d’autres inefficacités.

REasy vise à offrir une plateforme simple et unique qui facilite l’importation. L’impact est tangible : dès lors qu’un commerçant peut payer rapidement ses fournisseurs et recevoir ses marchandises de manière efficace, son activité se développe. Nous pensons qu’avec le temps, il passera du commerce à la production, créant ainsi une plus grande valeur économique.

3. Technologie et conformité

Lina: En coulisses, quels types de technologies ou de mécanismes de conformité garantissent que ces paiements transfrontaliers restent instantanés, sécurisés et pleinement conformes aux réglementations monétaires de la BEAC?

REasy: La première étape pour établir une relation avec nos clients est le KYC (Know Your Customer, ou « connaître son client ») : nous nous efforçons d’en savoir autant que possible sur chaque client potentiel. Pour affiner notre analyse, nous utilisons des outils basés sur l’IA.

Pour transférer efficacement des capitaux, nous nous appuyons sur une combinaison de technologie et de gestion de trésorerie.

Technologie: nous regroupons plusieurs couches technologiques en intégrant des banques et des fournisseurs de portefeuilles électroniques tels que WeChat et Alipay.

Gestion de trésorerie : cela implique de prévoir les besoins en devises étrangères en fonction des couloirs commerciaux et des méthodes de paiement préférées des fournisseurs et des clients.

La sécurité est assurée grâce à nos outils développés en interne qui vérifient les fournisseurs, ainsi qu’aux normes de sécurité internationales que nous avons mises en place.

Enfin, pour rester en conformité avec la banque centrale, nous devons nous assurer que chaque transaction en devises étrangères correspond à un échange réel de marchandises, étayé par une documentation claire et des processus de suivi rigoureux.

4. Sur l’inclusion économique

Lina: Vous avez décrit cela comme une « avancée réglementaire » pour le commerce africain. Comment voyez-vous cette évolution contribuer à une plus grande inclusion financière et à une meilleure compétitivité parmi les PME importatrices de la région CEMAC?

REasy: Notre ambition est claire : offrir aux importateurs africains le même niveau d’efficacité des processus que leurs homologues en Europe, en Asie et en Amérique.

Une fois que vous débloquez la capacité d’importer, vous débloquez des opportunités, vous débloquez le potentiel de développement et, surtout, vous débloquez le pouvoir d’achat des populations locales.

En fin de compte, notre objectif est d’encourager les acteurs du marché non seulement à importer, mais aussi à commencer à produire localement. En facilitant le commerce, nous voulons inspirer une transition de l’importation vers la production locale, afin de stimuler une croissance économique durable à travers le continent.

La voie à suivre

Grâce à son tour de table préliminaire de 1,8 million de dollars, REasy prévoit de développer sa plateforme, d’approfondir ses partenariats avec les banques et les régulateurs, et d’étendre ses services dans les régions CEMAC et UEMOA.

Dans un environnement où la réglementation financière a souvent été considérée comme un obstacle à l’innovation, la collaboration entre REasy et la BEAC démontre que les fintechs et les banques centrales peuvent co-créer des solutions qui renforcent les capacités des petites entreprises tout en maintenant la stabilité monétaire.

En comblant le fossé entre réglementation et innovation, REasy se positionne non seulement comme un acteur fintech, mais aussi comme un catalyseur pour un écosystème commercial africain plus inclusif, transparent et Dynamique.