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Sur un continent où des millions de personnes restent exclues de l’accès à une technologie de qualité, Maguelone Biau et Kadia Faye font le pari que la solution ne réside pas dans des appareils neufs moins chers, mais dans une seconde vie donnée aux meilleurs. Leur startup, Sikili, vend des smartphones et appareils électroniques reconditionnés certifiés à Abidjan et Dakar : iPhone, Samsung, MacBook, testés sur 65 points de contrôle, couverts par une garantie de 12 mois et livrés en 48 heures. Jusqu’à 40% moins chers que le neuf. Avec un SAV local. Sans mauvaise surprise. En Afrique francophone, le taux de pénétration des smartphones varie de bien moins de 20 % de la population dans les pays les plus pauvres et fragiles à environ 45 à 60 %, voire plus, sur les principaux marchés tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. L’adoption des smartphones est freinée par des contraintes financières. En 2024, la GSMA estimait qu’un smartphone d’entrée de gamme coûtait environ 26 % du revenu mensuel moyen en Afrique subsaharienne (y compris les pays francophones), à quoi s’ajoutent des prix élevés pour les données, des taxes, de faibles revenus et un important fossé d’utilisation : la majorité des personnes qui vivent déjà dans une zone couverte par le haut débit mobile n’utilisent toujours pas l’Internet mobile parce qu’elles ne possèdent pas de smartphone, n’ont pas les moyens de se connecter ou ne disposent pas des compétences nécessaires et ne perçoivent pas le besoin d’aller sur Internet. Sikili est plus qu’un projet commercial. C’est un premier argument concret pour ce que pourrait être l’économie circulaire en Afrique de l’Ouest, et l’histoire de deux femmes qui ont choisi de la construire ensemble, sur deux pays, à partir de rien. Nous avons discuté avec Biau et Faye afin de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés pour s’implanter sur les marchés africains francophones, ainsi que ce qu’il faut pour développer une entreprise de reconditionnement qui inspire confiance sur des marchés où la logistique est inégale, la confiance des consommateurs fragile, et où il est tout aussi difficile d’augmenter l’offre que de trouver une demande. Parlons des technologies grand public. 1. Deux trajectoires, une rencontre De gauche à droite : Maguelone Biau et Kadia Faye, cofondatrices de Sikili, une start-up spécialisée dans les technologies circulaires qui commercialise des smartphones reconditionnés à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et à Dakar, au Sénégal. Source de l’image : Sikili Maguelone Biau est franco-ivoirienne. Elle est arrivée en Côte d’Ivoire après une carrière en France, et n’est jamais repartie. “Je me sentais bien ici et j’y suis restée,” dit-elle. “Mes amis sont principalement ivoiriens ou d’Afrique de l’Ouest. Ma vie est ici.” Après neuf ans à Abidjan—avec des passages au Ghana, en Ouganda et au Sénégal—elle avait déjà lancé une première startup qui n’a pas abouti. Plutôt que de baisser les bras, elle a utilisé les fonds restants de ses premiers investisseurs pour chercher méthodiquement une nouvelle idée. “J’ai eu le luxe de chercher quelque chose de nouveau,’ dit-elle. “J’ai pris toutes les industries, toutes les opportunités, en regardant aussi ce qu’il y avait ailleurs.” Le reconditionné connaissait un essor mondial, surtout en Amérique latine, en Asie, et commençait à émerger en Afrique de l’Est. Le vide en Afrique de l’Ouest était évident. Le parcours de Kadia Faye est différent. Sénégalaise, avec près d’une décennie chez Philip Morris, Samsung puis Canon sur des marchés allant de l’île Maurice à l’Afrique de l’Ouest, elle avait développé une expertise solide en retail, B2B et marketing, exactement la force commerciale dont Sikili aurait besoin. Mais au moment où elle croise la route de Maguelone, elle se posait de grandes questions sur sa carrière. “L’entrepreneuriat était dans ma tête mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi tôt,” avoue-t-elle. “Je pensais que ça allait se faire d’ici 5 ou 10 ans.” La mise en relation s’est faite par un contact commun, un investisseur de la première aventure de Maguelone qui connaissait Faye. Leur première conversation a duré 45 minutes. “Ça fait vraiment matchmaking,” se souvient Faye en riant. “C’était assez fluide, on semblait assez aligné sur certaines choses.” S’en sont suivis des appels d’une heure par semaine, pendant des mois, alors que Faye était encore chez Canon et que Maguelone construisait à temps plein. Ce qui a tout scellé, c’est un voyage. Faye s’est rendue à Abidjan pour un événement Canon, c’était la première fois qu’elle rencontrait Maguelone en personne. Elle en est repartie avec deux certitudes : Canon n’était pas son avenir, et Maguelone l’était. “Quand elle a officiellement fait sa demande—’Est-ce que tu serais prête à me rejoindre à 100%?’—j’avais déjà pris ma décision,” dit-elle. Elle a remis sa démission chez Canon à son retour à Dakar. Pourquoi le choix du co-fondateur est décisif L’histoire de Sikili est, en grande partie, une histoire sur la puissance de choisir le bon partenaire, et aucune des deux fondatrices ne s’en cache. “Je ne savais pas que je ferais de l’entrepreneuriat et je doute que j’aurais pu le faire en Europe,” dit Biau. Mais elle est tout aussi claire sur le fait qu’elle n’aurait pas construit Sikili seule. Ce qui l’a convaincue chez Faye, ce n’était pas uniquement les compétences, c’était le caractère. “Ce qui m’a convaincu chez Faye, c’est sa constance. C’est quelqu’un qui a une force de caractère qui fait que c’est toujours agréable de travailler avec elle. On a réussi à la fois à développer un fort lien amical tout en restant pro,” dit Biau. La complémentarité était naturelle, mais a nécessité une intentionnalité sur les rôles. Biau, initialement prévue sur la supply chain, a migré vers les relations avec les investisseurs, la finance et les opérations, des compétences qu’elle a développées organiquement. Faye, avec son ADN commercial de Samsung et son sens du relationnel, a pris le lead sur la distribution et les partenariats. “Naturellement, des choses se dessinent,” dit Biau. “Il faut capitaliser sur la complémentarité.” Elles ont aussi mis en place un mécanisme de gouvernance pour éviter les blocages : chaque co-fondatrice a le dernier mot dans son domaine. “Si Kadia a la distribution, et si j’ai un avis qui n’est pas le sien, c’est elle qui est décisionnaire,” explique Biau. “On n’est jamais allé au clash.” Pour Faye, cet alignement va plus loin que le processus. “On n’est pas complémentaires pour rien,” dit-elle simplement. Pour quiconque construit une startup, le sous-texte est important : la première aventure de Maguelone a trébuché, en partie, parce qu’elle naviguait en territoire inconnu sans repère. Sikili a réussi à décoller, en partie, parce qu’elles se sont trouvées en premier.

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2. Construire le modèle : lentement et délibérément L’atelier de reconditionnement de Sikili, où l’on transforme d’anciens smartphones pour les vendre 40 % moins cher que les modèles neufs. Source de l’image : Sikili

Sikili a été lancé en 2024 grâce à un financement propre de 20 000 € (23 500 $). Sans lancement fracassant. Leur premier stock, prévu pour la Côte d’Ivoire, a rencontré des complications logistiques et a finalement été redirigé vers le Sénégal. Ce n’était pas le plan, mais ça leur a appris le marché.

“On a eu des soucis avec les premiers téléphones,” se souvient Faye. “Ça nous a permis d’avoir pas mal de learnings par rapport aux fournisseurs, au modèle, à ce qui plaît et ce qui ne plaît pas.”

Dakar est ainsi arrivée avant Abidjan, par accident.

La croissance a été mesurée dès le début. “Sur ce marché, ça reste quand même très lent,” a dit Biau. “On n’est pas une fintech.”

L’entreprise de Sikili a tenté de s’implanter sur les marchés francophones d’Afrique de l’Ouest, où les clients se méfiaient généralement du prix des smartphones et, pire encore, des contrefaçons. Les fabricants de smartphones reconditionnés, comme Sikili, vendaient leurs produits en misant sur une mince marge de confiance. Ce qui a fait la différence pour cette start-up, c’est le bouche-à-oreille. Une fois le premier client conquis, il est devenu plus facile de convaincre les autres.

« Notre premier véritable levier de croissance a été nos premiers clients, qui ont parlé du produit et en ont fait découvrir d’autres », a déclaré M. Biau. « Au début, le bouche-à-oreille a bien mieux fonctionné que les campagnes publicitaires. »

Depuis son lancement, le modèle économique de Sikili a évolué de manière réfléchie autour de quatre piliers : la distribution multicanal (B2B, B2C, directe et via des partenaires), l’approvisionnement (sourcing international et rachat local), les activités d’atelier et le service après-vente, ainsi que l’infrastructure technologique.

Le modèle a évolué délibérément autour de quatre piliers : la distribution multi-canal (B2B, B2C, direct et via des partenaires), la supply (sourcing international et rachat local), les ateliers et le SAV, et l’infrastructure technologique.

“Notre capacité à passer de 100 téléphones à 1 000 sans changer l’équipe, mais avec un outil puissant qui nous permet de savoir où est chaque téléphone—c’est ce qui nous différencie d’une boîte qui vend de manière informelle,” a dit Biau.

Le B2B est devenu un accélérateur stratégique : des entreprises proposant les appareils Sikili comme avantage salarié, avec prélèvement à la source, ont offert à la startup volume et crédibilité.

“À partir du moment où on a réussi à signer des contrats avec des entreprises qui ont une certaine renommée, ça met en confiance,” a dit Faye.

Le programme de rachat—où Sikili reprend les appareils qu’elle a elle-même vendus—devient un levier de plus en plus important, maintenant que la société dispose de ses propres ateliers de reconditionnement dans les deux villes.

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3. Deux marchés, une entreprise Source de l’image : Sikili

Abidjan et Dakar ne sont pas interchangeables, et Sikili a appris à ne pas les traiter comme tels.

“L’environnement logistique de la Côte d’Ivoire est complexe,” a dit Faye, qui pilote le marché sénégalais. “Au Sénégal, on est très dans l’émotion, dans le relationnel. La moitié du rendez-vous, on va parler de choses qui n’ont rien à voir avec le rendez-vous, la famille, et cetera. L’ivoirien va être plutôt plus franc et plus direct.”

Ces codes culturels façonnent la façon dont elles vendent, intègrent les clients B2B et gèrent le service client dans chaque ville.

L’offre produit a également été localisée. Les modèles obsolètes sans mise à jour Apple, comme l’iPhone X et l’iPhone XR, ont été retirés. Des modèles plus récents, et même quelques appareils neufs, ont été ajoutés stratégiquement : vendre un appareil neuf aujourd’hui crée un pipeline de rachat pour demain. Les services de réparation sont arrivés non pas par conception, mais par demande client, les gens qui faisaient confiance à Sikili pour un achat leur faisaient naturellement confiance pour une réparation.

Le soutien qui fait vraiment la différence

Un technicien travaillant dans l’atelier de remise à neuf de Sikili. Source de l’image : Sikili.

Sikili est une entreprise du portefeuille de Digital Africa, le fonds dédié aux start-ups soutenu par l’AFD, et a levé 600 000 € (707 000 $) de financements externes après s’être lancée avec un capital initial de 20 000 € (23 500 $). Le sommet AfricArena a permis à cette start-up de se faire connaître et lui a ouvert les portes auprès de nouveaux investisseurs.

Mais les deux fondatrices insistent surtout sur quelque chose qui fait rarement la une : l’assistance technique avec des experts spécifiques à leur secteur.

“On a un gros luxe avec les techniques à assistance,” a dit Biau. “Ça nous permet de payer des experts qu’on n’a pas le budget pour payer normalement. C’est super — à 1000%.”

Faye abonde : “Ça nous a permis de faire pas mal de choses, d’avoir accès à des experts pour nous aider à monter des choses où on n’aurait clairement pas le budget pour faire ça.”

C’est une forme de soutien qui passe souvent sous les radars dans les conversations sur l’écosystème, dominées par les annonces de levées de fonds : la capacité de faire appel à un spécialiste logistique, un conseiller fiscal ou un expert en marketing pour une période définie—financé par un programme, pas par la trésorerie de la startup. Pour des fondatrices qui gèrent des équipes réduites, cela peut faire la différence entre tâtonner et avancer avec clarté.

Au-delà du capital et de l’expertise, Faye souligne aussi l’importance des investisseurs qui s’impliquent réellement.

“Il y en a qui prennent le temps de faire des sessions de brainstorm avec nous, nous aider à restructurer nos idées. C’est vrai qu’on sous-estime ça, mais c’est un soutien finalement important,” a dit Faye.

Elle contraste cela avec les investisseurs qui se contentent de financer et d’attendre les résultats, une posture qu’elle juge bien moins utile.

Ce qui manque encore à l’écosystème

Les deux fondatrices ont un regard lucide sur les lacunes. Faye pointe la complexité administrative, la charge de conformité à laquelle font face les startups en Côte d’Ivoire et au Sénégal, souvent sans orientation.

“Il me manque un accompagnement administratif pour les structures, parce que des fois y a des avantages qu’on peut avoir et on est pas du tout au courant,” a dit Faye.

Sur l’entrepreneuriat féminin, Faye est nuancée : “Je me suis jamais laissé porter par ma condition de femme en me disant on peut pas faire ci. Je suis toujours allée en fonction de l’objectif. Je trouve qu’on manque encore de visibilité sur les femmes qui sont en train de faire des choses extraordinaires, ne serait-ce que pour être des rôles models.”

Elle appelle aussi à plus d’honnêteté sur l’échec dans l’écosystème. “Il faut être plus dans la transparence et dire ce qui n’a pas marché, parce que d’autres pourront se servir de ça pour améliorer les choses.”

La vision

Dans dix ans, Faye veut voir le reconditionnement devenir une véritable industrie en Afrique de l’Ouest, qui aille bien au-delà des téléphones et ordinateurs, jusqu’aux serveurs, équipements industriels et infrastructures.

“Que ça aille plus loin. Et que de par cette industrie qu’on aura réussi à créer, on soit acteur dans tout ce qui est économie circulaire,” dit-elle.

Les conseils de Biau aux fondateurs se résument en trois points : l’humilité, la résilience et le temps.

« La chose la plus précieuse dont nous disposons en tant qu’entrepreneurs, c’est le temps », a déclaré Biau. « Il faut savoir l’utiliser de manière optimale, tout en conservant un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Un échec n’est pas dramatique. Il faut accepter que, lorsque l’on se lance, cela puisse fonctionner ou non. Mais ce qui compte le plus, c’est le parcours. Qu’allez-vous en retirer ? »

Elle est bien placée pour le savoir. Sikili est sa deuxième aventure, et elle ne fait que commencer.

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