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Entrez dans le département financier d’une entreprise agroalimentaire de taille moyenne à Abidjan et vous trouverez une scène familière : un responsable trésorerie qui jongle entre trois portails bancaires distincts, un directeur financier qui court après les validations de factures sur WhatsApp, et un comptable qui réconcilie manuellement des feuilles Excel en fin de mois. Les outils existent. Ils ne communiquent tout simplement pas entre eux. C’est le problème que JoonaPay, une startup fintech dont le siège est à Abidjan, cherche à résoudre. La startup se positionne comme la première plateforme de finance numérique B2B unifiée d’Afrique de l’Ouest francophone : un tableau de bord unique qui centralise les paiements, la gestion de trésorerie, le contrôle des dépenses et l’infrastructure bancaire pour les entreprises de taille moyenne à grande et les banques de la région. 1. Le problème de fragmentation que les entreprises ont appris à vivre Source de l’image : Getty Images via iStockphoto « L’idée de départ était simplement de résoudre ça », a dit Lova Diakité, fondateur maliano-américain et PDG de JoonaPay. « L’entreprise est née d’un problème vécu de l’intérieur. J’avais des membres de ma famille qui géraient des entreprises à Abidjan et qui ne pouvaient pas recevoir leurs paiements de façon fiable. C’était une friction opérationnelle mineure, mais le genre qui étouffe silencieusement une entreprise. » Ce qui avait commencé comme un problème de paiements a vite révélé quelque chose de plus large. « Une fois qu’on a vraiment passé du temps avec d’autres entreprises sur ce marché, le problème s’est élargi », a dit Diakité. « Elles géraient leurs paiements, leur trésorerie, leurs réconciliations, leur facturation et leurs transactions transfrontalières sur des outils fragmentés qui ne se parlaient pas. Réparer un seul maillon ne résout pas le problème de fond. C’est ce qui nous a conduits à construire un système d’exploitation financier plutôt qu’un simple agrégateur de paiements. » Selon Trade Finance Global, la plupart des PME africaines sont exclues du commerce international non pas par manque de potentiel, mais en raison de systèmes financiers obsolètes et fragmentés. Et le coût de cette fragmentation n’est pas seulement opérationnel ; il va bien plus loin. « La plupart des entreprises normalisent la douleur au départ », a dit Diakité. « Mais le coût est bien réel, et il se manifeste de différentes façons. Nous avons un prospect dans l’agroalimentaire qui traite des millions de FCFA de volume mensuel et qui passe plus de 10 heures par semaine à retrouver des reçus mobile money, à les associer à des factures et à réconcilier manuellement. Ce sont 10 heures de temps de cadres financiers consacrées à de l’administration plutôt qu’à du vrai travail de finance. » Le deuxième coût est plus difficile à aborder. « C’est plus difficile à aborder, mais ça revient plus souvent qu’on ne l’admet », a dit Diakité. « Des employés qui font sortir de l’argent de l’entreprise discrètement, en le masquant par des doubles écritures. Nous avons récemment parlé à une entreprise qui avait mis en place un outil de suivi, mais les employés impliqués dans la fraude l’ont saboté. L’entreprise continuait de payer pour un logiciel que personne n’utilisait pendant que la fraude se poursuivait. Sans source unique de vérité, on ne voit pas où l’argent fuit. » Le schéma est constant : la plupart des entreprises vivent avec des opérations fragmentées jusqu’à ce que quelque chose cède, puis commencent à chercher un système qui regroupe tout. « C’est généralement là qu’on arrive dans la conversation », dit Diakité. Le choix de s’implanter d’abord en Côte d’Ivoire est délibéré. En 2024, la Côte d’Ivoire contribuait à hauteur de 40 % au produit intérieur brut (PIB) de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), selon S&P Global, et affiche une croissance soutenue proche de 6 % depuis plus d’une décennie. « Nous avons démarré en Côte d’Ivoire non seulement à cause de ce problème vécu de l’intérieur, mais aussi parce qu’Abidjan est le centre de gravité commercial de l’Afrique de l’Ouest francophone », dit Diakité. « Si vous construisez quelque chose qui fonctionne pour les entreprises ivoiriennes opérant à travers l’UEMOA, vous avez une base qui peut s’étendre à l’ensemble de la région. »

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2. À la rencontre de l’équipe qui construit pour ce marché Source de l’image: JoonaPay

Le directeur technique (CTO) de JoonaPay, Ben Ouattara, est Ivoirien et dispose d’une solide expérience en architecture fintech, ayant dirigé l’ingénierie de systèmes traitant plus d’un milliard de dollars de volume de transactions en Afrique de l’Ouest, selon ses propres dires.

« Ben a construit à la fois pour des contextes de la Silicon Valley et d’Abidjan », a dit Diakité. « Les hypothèses d’infrastructure qu’un ingénieur de la Silicon Valley tient pour acquises ne tiennent pas toujours ici, et Ben a construit pour les deux. »

Les deux se sont rencontrés dans la scène tech abidjanaise, et leur première conversation a contribué à définir la portée de l’entreprise.

« L’arrivée de Ben a aidé à consolider le passage d’un agrégateur de paiements rapide à quelque chose de plus large », a dit Diakité. « La décision de construire un système d’exploitation financier plutôt qu’un simple outil de paiement est née en partie de cette conversation. »

Le reste de l’équipe — notamment le CMO Djouba Sidibé, qui opère entre Abidjan et Paris — reflète une répartition géographique délibérée.

« Une entreprise d’Afrique de l’Ouest francophone aujourd’hui transige avec des partenaires européens, des clients de la diaspora, et à travers les corridors africains », a dit Diakité. « Le produit a besoin de personnes qui comprennent chacune de ces réalités. »

Ce qui pousse les clients à signer

Fondée en 2024, JoonaPay a engagé plus de 10 pilotes avec des entreprises et affiche désormais plus d’un milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) de volume de paiements en liste d’attente dans son pipeline.

Elle a également conclu un partenariat actif avec une banque de premier plan de la région — qui remonte au début de 2024 et s’est développé en une intégration réelle et opérationnelle, même si le partenaire n’a pas encore été nommé publiquement.

Le pipeline n’a pas été constitué sur des arguments de fonctionnalités. « Ce qui pousse les clients à signer, ce n’est pas une fonctionnalité en particulier », explique Diakité. « C’est le moment où on parcourt leur flux de travail réel et qu’ils se reconnaissent dedans. »

L’exemple le plus frappant vient du secteur pétrolier et gazier.

« Une entreprise de logistique avec laquelle nous travaillons : avant nous, presque tout était manuel ; les paiements traités à la main, des frais bancaires élevés sur les flux transfrontaliers, aucune facturation formelle, et des équipes financières qui couraient après les confirmations de paiement sur WhatsApp », a dit Diakité. « Ce dernier point est plus courant que les gens extérieurs à la région ne le réalisent. Pour beaucoup d’entreprises ici, WhatsApp fait effectivement office de tableau de bord de paiements d’entreprise. »

Face à un paysage concurrentiel de plus en plus défini — Djamo, Julaya, CinetPay, Bizao, PayDunya — l’articulation de JoonaPay de sa position est précise.

« La plupart des acteurs mentionnés opèrent à des niveaux différents », a déclaré Diakité. « CinetPay, Bizao et PayDunya sont des processeurs de paiement. Ils gèrent la transaction elle-même, et ils le font bien. Julaya est le plus proche de notre ambition, mais son centre de gravité reste le décaissement et les cartes. Djamo est orienté grand public, donc il est adjacent plutôt que directement comparable. »

JoonaPay a conquis des clients de ces concurrents — et les raisons n’étaient pas architecturales.

« Les deux raisons les plus citées étaient les délais de règlement et le service client. Ce ne sont pas des différenciateurs tape-à-l’œil, mais pour une équipe financière, ils sont décisifs. »

L’argument que Diakité utilise en pitch est révélateur : « Vous ne remplacez pas nécessairement votre processeur de paiements par nous. Vous n’avez plus besoin des six autres outils que vous avez assemblés pour faire fonctionner ce processeur au quotidien. »

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3. Le pari stablecoin — et ce qu’il signifie dans une économie à franc CFA Source de l’image : TransFi

La fonctionnalité technique la plus distinctive de JoonaPay est aussi la plus complexe sur le plan contextuel : des rails de paiement en stablecoin pour les transactions transfrontalières.

En tant que membre du Programme Alliance de Circle, où des fintechs testent des flux de paiement mondiaux en stablecoin avec un règlement quasi instantané, la société utilise l’USDC (USD Coin) dans ses rails de paiement.

Elle a également reçu une subvention de la Stellar Development Foundation, dans le cadre de laquelle elle développe des flux de paiement B2B en stablecoin sur le réseau Stellar pour l’Afrique de l’Ouest francophone.

L’histoire des stablecoins en Afrique francophone en est à un stade précoce, mais s’accélère.

Selon Lowe Sall, directeur régional adjoint de Yellow Card pour l’Afrique de l’Ouest francophone, les stablecoins affichent actuellement un taux d’adoption de seulement 10 % à 20 % dans les pays d’Afrique francophone, malgré une activité croissante dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.

La stabilité relative du franc CFA, arrimé à l’euro, a historiquement atténué l’urgence. Mais le contexte macroéconomique évolue.

Pour les entreprises ayant des fournisseurs internationaux — l’agro-industriel qui règle ses factures auprès d’un fournisseur européen d’intrants, la société logistique qui solde ses factures transfrontalières — l’argument en faveur d’un règlement plus rapide et moins coûteux est concret et immédiat.

Les paiements transfrontaliers traditionnels vers l’Afrique subsaharienne coûtaient en moyenne 8,78 % de la valeur de la transaction au premier trimestre 2025, selon la Banque de Réserve d’Afrique du Sud (SARB) ; les transferts en stablecoin, eux, oscillent entre 0,5 % et 1 %.

L’environnement réglementaire demeure cependant la variable déterminante en Afrique de l’Ouest francophone. La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) n’a pas encore émis de réglementation spécifique concernant les stablecoins émis par des acteurs privés et étudie activement les initiatives relatives au franc CFA numérique et aux monnaies numériques de banque centrale (MNBC).

Des initiatives portées par les États, notamment la Plateforme du Système de Paiement Interbancaire Intégré (PI-SPI), lancée en septembre 2025, permettront des transferts en temps réel entre banques, opérateurs de monnaie mobile et établissements de microfinance à l’échelle de la zone UEMOA.

Diakité a eu des échanges directs avec des parties prenantes de haut rang au sein de la BCEAO et fait preuve d’une grande rigueur dans la manière dont JoonaPay navigue dans cet environnement, selon ses propres dires.

« La trajectoire à long terme de JoonaPay est pleinement réglementée », a-t-il déclaré. « À court terme, nous opérons à travers des partenariats bancaires structurés, déjà conformes aux attentes de la BCEAO, tout en bâtissant un modèle adapté au cadre du régulateur. »

Sa lecture de l’orientation prise par la BCEAO est sans ambiguïté : « Notre conviction, c’est que la BCEAO s’achemine vers un encadrement plus structuré des stablecoins et des infrastructures de paiement transfrontalier, et non vers un relâchement. »

La levée de fonds, les jalons et la fenêtre d’opportunité

JoonaPay lève actuellement 400 000 dollars via un accord simple pour des capitaux futurs (SAFE), avec plus de 100 000 dollars déjà engagés — dont une part significative provenant de la subvention de la Stellar Foundation, conditionnée à l’intégration des paiements internationaux sur le réseau Stellar.

La levée cible des investisseurs providentiels individuels à hauteur de 10 000 à 25 000 dollars, et des réseaux de business angels pour des montants compris entre 50 000 et 100 000 dollars.

Diakité est lucide sur ce que ce tour doit produire.

« Au moment où on ouvrira une conversation de seed, quatre choses doivent être clairement visibles : des pilotes en entreprise qui se convertissent en volume récurrent, un modèle opérationnel et un stack de partenariats durables, de l’argent réel qui circule dans nos corridors transfrontaliers prioritaires, et le système d’exploitation financier prouvé au-delà des paiements. »

Bien que Diakité affirme ne pas être certain du calendrier de clôture de la levée de fonds d’amorçage, il indique que la société se concentre sur l’exécution de ce tour de table avant de s’engager sur la suite.

Sur l’expansion géographique, le séquençage est délibéré.

« Nous avons démarré en Côte d’Ivoire et nous nous étendrons à travers l’UEMOA à partir de là. Le Mali, le Sénégal et le Cameroun sont tous des candidats naturels à terme, mais je veux choisir le prochain marché en fonction d’une véritable préparation, et non d’une présentation PowerPoint », a dit Diakité.

L’union monétaire de l’UEMOA, a-t-il précisé, est réellement utile sans pour autant constituer un raccourci.

« Le franc CFA fonctionne à travers toute l’union, le cadre de la banque centrale est partagé, et les transferts d’argent transfrontaliers sont plus simples que ce que les gens imaginent. Mais cela n’efface pas la complexité opérationnelle propre à chaque pays. Chaque marché a ses propres partenaires bancaires, ses propres nuances réglementaires et ses propres opérateurs de monnaie mobile dominants. »

« Les entreprises de la région recherchent des produits simplifiés d’une manière qui n’existait pas il y a cinq ans », a ajouté Diakité.

« La BCEAO pousse à l’interopérabilité via le PI-SPI. C’est cette combinaison de demande et de modernisation des infrastructures qui fait des prochaines années la bonne fenêtre pour construire, quel que soit le corridor que nous ouvrirons ensuite. »

Pour une équipe financière qui gère une agro-industrie à Abidjan et jongle encore entre neuf onglets, JoonaPay est en train de construire le seul dont elle attendait l’existence.

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