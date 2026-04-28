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A minuit, quand les cliniques sont fermées et les salles d’attente vides, une femme à Abidjan tape une question sur son téléphone. Elle veut savoir pourquoi ses règles sont en retard, ce que signifie une douleur qu’elle ne sait pas nommer, une inquiétude qu’elle porte en silence depuis des semaines. Elle n’écrit pas à une amie. Elle ne fait pas défiler un groupe Facebook en espérant une réponse. Elle parle à Kiko — l’assistant de santé basé sur l’intelligence artificielle de La Ruche Health, disponible sur WhatsApp, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, gratuitement. Ce n’est pas un cas extrême. C’est le cas d’usage central. Depuis son lancement en 2022, La Ruche Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé basée à Abidjan, affirme que a répondu à plus de 500 000 questions de santé via Kiko, facilité plus de 5 000 téléconsultations payées avec des spécialistes vérifiés, et constitué une base de patients dans dix pays — sans un seul cabinet, une seule salle d’attente, ni un seul carnet d’ordonnances. Quatre-vingt-dix-huit pourcent de ces interactions se font sur WhatsApp. L’entreprise a été fondée par Rory Assandey, PDG, et Benjamin Sasu, directeur technique — deux cofondateurs qui ont bâti leur MVP ensemble pendant plus d’un an avant de se rencontrer en personne pour la première fois dans un couloir d’aéroport. Ce qu’ils ont construit depuis est l’un des produits de santé grand public les plus discrètement importants d’Afrique de l’Ouest francophone. 1. Un système bâti sur un vide Source de l’image : Getty Images via iStockphoto Le problème que résout La Ruche Health n’est pas subtil. En 2023, la Côte d’Ivoire comptait environ 0,2 médecin pour 1 000 habitants—bien en deçà du ratio recommandé par l’OMS—et près de 80 % de ces médecins sont concentrés à Abidjan. Pour le reste du pays, les soins spécialisés ne sont pas lents ni coûteux. Ils sont, en pratique, absents. Le tableau de la santé maternelle rend cela concret. Le ratio de mortalité maternelle de la Côte d’Ivoire s’élève à environ 480 décès pour 100 000 naissances vivantes — plus de trois fois la moyenne mondiale de 197. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale représentent collectivement plus de la moitié de tous les décès maternels à l’échelle mondiale, selon le rapport régional 2025 de l’UNICEF. Dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest francophone, le taux de prévalence contraceptive moderne reste compris entre 13 % et 27 %, avec un besoin non satisfait moyen en contraception de 27 % — encore plus élevé chez les femmes non mariées, selon une recherche publiée dans Sexual and Reproductive Health Matters. En Afrique de l’Ouest, environ quatre femmes enceintes sur dix n’effectuent toujours pas les quatre consultations prénatales recommandées, selon une analyse multipays des enquêtes démographiques et de santé menées entre 2015 et 2022. La situation de l’assurance maladie aggrave le tableau. La Côte d’Ivoire a introduit la Couverture Maladie Universelle (CMU) en 2014, mais son adoption est restée limitée. Les données de La Ruche sont sans appel : 96 % de leurs patients payants ne bénéficient d’aucune couverture d’assurance et règlent leurs factures entièrement de leur poche. Chaque consultation représente ainsi une dépense discrétionnaire dans un pays où, selon les estimations de la Banque mondiale, 36 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté correspondant au revenu intermédiaire inférieur (4,2 dollars par jour) en 2025. C’est dans ce vide que Rory Assandey a construit la plateforme à laquelle il pensait depuis 2015 — forgée, dès le début, par ce qu’il a vu en grandissant. « Mon père conduisait lui-même les femmes à la maternité — parce que pour beaucoup de familles vivant à dix kilomètres de là, sans transport fiable ni route pour accéder aux soins, son camion faisait la différence entre un accouchement sûr et une tragédie. » — Rory Assandey, PDG Sa mère dirigeait une équipe de sages-femmes. Son père créait la prise de conscience et construisait le chemin pour l’atteindre. « Ensemble, ils formaient un système complet, » a dit Assandey. « Ma mère et son équipe sont le réseau de spécialistes de santé vérifiés — désormais disponibles en ligne. Mon père, c’est Kiko et notre plateforme de télémédecine — qui créent la prise de conscience, établissent la confiance et orientent les patients vers les professionnels qui peuvent les aider. On a juste construit l’infrastructure pour le faire à grande échelle. » Ce que les femmes demandent quand personne ne regarde L’intuition produit au cœur de La Ruche Health est d’une simplicité trompeuse : les gens parlent de leur corps d’une manière radicalement différente quand ils ne se sentent pas jugés. Les données de Kiko pour 2025 le montrent concrètement. Sur un échantillon de trois mois, 31 % des questions concernaient le cycle menstruel, 23 % la grossesse, 21 % la contraception et 21 % le soutien émotionnel — les moments de santé fondamentaux de la vie reproductive d’une femme, systématiquement mal desservis par les soins en présentiel dans des contextes marqués par la stigmatisation, le genre des soignants, le coût et la géographie. La première raison de consultation payée reflète cette réalité : 34 % concernent la grossesse et le post-partum, la gynécologie et la dermatologie représentant chacune 20 % de plus. La base d’utilisateurs est composée à 82,4 % de femmes, dont 45 % ont entre 25 et 34 ans. Pour que cela fonctionne, Sasu a dû faire un choix technique délibéré : Kiko ne pouvait pas être construit sur la littérature médicale mondiale générique, qui reflète en grande partie des réalités de pays à hauts revenus. Le résultat est un système calibré dès sa conception au contexte ivoirien — s’appuyant sur les protocoles du Ministère de la Santé et des données locales d’assurance maladie — une distinction qui compte énormément quand les questions portent sur le paludisme pendant la grossesse, l’accès à la contraception et la santé reproductive dans un environnement sans filet de sécurité. Assandey attribue à sa mère, elle-même sage-femme, le mérite de lui avoir ouvert les yeux sur la profondeur de ce vide. « Elle m’a guidé à travers chaque étape du parcours de santé d’une femme : le moment où les règles commencent sans que personne n’explique ce qui se passe, la contraception à naviguer sans jugement ni condamnation religieuse, les questions de fertilité trop intimes pour être posées à un médecin. Elle a aussi soulevé quelque chose que je n’avais pas pleinement considéré : beaucoup de femmes dans notre contexte ne consentent pas à l’examen physique — pour des raisons religieuses, par peur, par manque de confiance, ou à cause de la honte de ce qui leur a été infligé, y compris les mutilations génitales. Une plateforme qui délivre des conseils d’experts par la conversation, sans nécessiter de rencontre physique, n’est pas un pis-aller. Pour beaucoup de femmes, c’est la seule option viable. » « Une théorie à laquelle nous revenions souvent : quand les jeunes quittent les villages pour les villes, ils perdent accès à des générations de savoirs traditionnels transmis par des aînés qui ne parlent pas français et ne peuvent pas les suivre dans la vie urbaine. Ce fil intergénérationnel se rompt, et rien ne le remplace. Notre plateforme fait partie de ce qui comble ce vide. » — Rory Assandey

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2. Aller là où se trouvent les utilisateurs De gauche à droite : les fondateurs de La Ruche Health, Rory Assandey (directeur général) et Benjamin Sasu (directeur technique).

Quand la plupart des startups africaines de santé numérique développaient des applications, La Ruche a choisi de construire sur WhatsApp. La décision semble évidente avec le recul, mais elle était loin de faire consensus en 2022.

La domination de WhatsApp en Afrique est bien documentée. Au Nigeria, 95 % des internautes utilisent la plateforme ; en Afrique du Sud, 96 % ; sur l’ensemble du continent, l’application compte plus de 320 millions d’utilisateurs. En Afrique de l’Ouest francophone en particulier, WhatsApp fonctionne moins comme une messagerie que comme l’internet lui-même — le canal principal par lequel circulent l’information, le commerce et la communauté. Il ne nécessite aucune installation, consomme peu de données et fonctionne sur les appareils d’entrée de gamme.

« Avant de faire quoi que ce soit, j’ai passé du temps à m’infiltrer dans des groupes WhatsApp et Facebook, à observer simplement comment les gens parlaient de santé. Les mêmes schémas revenaient sans cesse : des gens qui demandaient si quelqu’un connaissait un bon dermatologue à Cocody, qui décrivaient des symptômes qu’aucun médecin ne semblait savoir diagnostiquer, qui cherchaient des remèdes naturels. Les gens utilisaient déjà WhatsApp comme premier recours pour les questions de santé. Ils n’obtenaient tout simplement pas de réponses fiables. » — Rory Assandey

Aujourd’hui, 98 % des plus de 350 000 interactions avec Kiko se font sur WhatsApp. « Ce chiffre ne m’a pas surpris, » a dit Assandey. « Je l’avais vu venir dès le premier jour où j’ai commencé à étudier ce marché. »

L’infrastructure de paiement qui rend tout possible

La Ruche Health ne fonctionne pas avec des cartes bancaires. Elle fonctionne avec le Mobile Money — et ce n’est pas un détail anecdotique.

La Côte d’Ivoire est l’un des marchés de Mobile Money les plus avancés d’Afrique de l’Ouest, avec plus de 28 millions de comptes enregistrés et plus de 13 millions d’utilisateurs actifs. En 2024, la valeur des transactions a dépassé 85 000 milliards de francs CFA — environ 140 milliards de dollars — rivalisant avec la production de secteurs entiers de l’économie formelle. Dans la zone UEMOA, le taux d’inclusion financière via le Mobile Money est passé de 41 % en 2014 à plus de 75 % en 2022. Pour des millions de personnes, le premier compte financier formel qu’elles ont jamais détenu n’était pas un compte bancaire. C’était un numéro de téléphone.

61 % des factures de téléconsultation de La Ruche sont réglées via Mobile Money. L’ensemble du parcours patient — d’une question privée tapée à minuit à une consultation payée confirmée avec un spécialiste vérifié — vit dans un écosystème numérique unique que la plupart des utilisateurs fréquentent déjà quotidiennement. Pas de virement à initier. Pas de carte à saisir. Pas d’agence à visiter.

Changer une habitude qui s’est formée sur des décennies

La télémédecine grand public, où qu’elle soit dans le monde, exige un changement de comportement. En Afrique de l’Ouest, elle exige davantage : surmonter non seulement l’inconnue, mais un ensemble profondément ancré d’attentes sur ce que les soins ressentent — la salle d’attente physique, la rencontre en face à face, l’ordonnance papier.

La stratégie de La Ruche est portée par les praticiens. « Le signal de confiance le plus puissant que nous ayons, c’est le praticien lui-même, » explique Assandey. « Quand un médecin ou une sage-femme qu’un patient suit déjà, respecte déjà, considère déjà comme une autorité, dit ‘écrivez-moi ici’ — ce patient n’a pas besoin d’être convaincu du concept de télémédecine. » Le réseau de praticiens est composé à 85 % de spécialistes femmes ; son plus grand partenaire institutionnel est l’Association des Sages-Femmes Ivoiriennes, représentant 4 000 sages-femmes à l’échelle nationale.

L’ampleur du changement est visible dans un seul chiffre : 96 % des patients paient entièrement de leur poche. La plateforme affiche une note Google de 4,7 sur 5 sur plus de 100 avis vérifiés, et un taux de réservation répétée de 18 % — soit près d’un patient sur cinq qui choisit délibérément de revenir. Dans le secteur de la santé, où une personne interagit avec les services médicaux seulement quelques fois par an, c’est un signal fort. « Chaque réservation répétée est un vote de confiance délibéré, » a dit Assandey.

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3. Au-delà d’Abidjan Des passants dans les rues d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Source de l’image : Eva Blue sur Unsplash

La Ruche Health n’a pas encore fait de push délibéré au-delà de la Côte d’Ivoire. Le marché les a trouvés quand même.

Leurs données 2025 montrent que 72 % des patients payants sont basés en Côte d’Ivoire, 12,5 % viennent d’autres pays africains et 15,1 % de la diaspora internationale — le tout organiquement, sans acquisition ciblée. Plus d’un quart des revenus de téléconsultations provient déjà de l’étranger.

Le chiffre de la diaspora est particulièrement révélateur. Un patient à Paris ou à Montréal qui réserve via La Ruche ne le fait pas parce qu’il n’a pas accès aux soins où il vit. Il le fait parce qu’il veut des soins dans sa langue, de la part d’un praticien qui comprend son contexte, pour une préoccupation de santé dont il se sent à l’aise de parler avec quelqu’un de chez lui. C’est une proposition de valeur fondamentalement différente de la « télémédecine abordable » — c’est une médecine culturellement fluente pour une population systématiquement mal desservie.

« L’Afrique de l’Ouest francophone partage une langue, un déficit de santé, une infrastructure de paiement et une habitude WhatsApp, » a dit Assandey. « Nous n’avons pas besoin de reconstruire le produit pour Dakar ou Bamako. Nous avons besoin de partenaires de distribution et de clarté réglementaire, et nous construisons déjà les deux. L’expansion géographique n’est pas un chapitre futur. Elle est déjà en cours. »

L’infrastructure de la confiance

La Ruche Health est, en son cœur, un produit grand public qui résout un problème grand public : le fossé entre le moment où quelqu’un a besoin d’informations de santé et celui où il peut y accéder de manière fiable, privée et abordable. Ce qui le distingue, ce n’est pas la technologie — les architectures RAG et les intégrations WhatsApp sont reproductibles — mais les trois années de données comportementales, de calibration des protocoles cliniques et de relations avec les praticiens qu’aucun nouvel entrant ne peut acheter.

L’histoire de la fondation aide à expliquer la durabilité de la mission. Assandey et Sasu ont construit l’entreprise entièrement à distance pendant plus d’un an — se retrouvant quatre à sept fois par semaine en appel et par messages — avant de se rencontrer face à face pour la première fois dans un couloir d’aéroport, sur le point de prendre le même vol pour New York. « Il existe une photo de ce moment que je garde encore, » a dit Assandey. Ils ont amorçé l’entreprise avec 135 000 dollars de fonds propres, refusé une stratégie de licences B2B qui semblait logique sur le papier mais ne correspondait pas à ce que leurs données indiquaient, et ont construit pour le patient — spécifiquement, pour la femme qui tape une question sur son téléphone à minuit parce qu’elle n’a nulle part ailleurs où se tourner.

Une grande partie de ce qui a rendu cela possible, c’est ce qu’Assandey a trouvé en son cofondateur. Sasu n’est pas un ingénieur backend qui s’arrête aux limites de son périmètre. C’est le genre de bâtisseur qui, face à un défi technique ambitieux, marque une pause et dit : « Hmmm, ça va être compliqué » — puis disparaît deux ou trois jours avant de réapparaître non pas seulement avec un plan, mais avec un MVP fonctionnel presque prêt pour la production. Assandey appelle ça « faire de la magie ». « Ben ne ressemble à personne avec qui j’ai travaillé, » dit-il, « tant par ses compétences techniques que par sa volonté de repousser ses propres limites. Là où beaucoup de développeurs diraient que ce n’est pas une tâche backend ou qu’on a besoin d’un expert React, Ben s’en charge — surtout quand on n’a pas le budget pour un nouveau recrutement. Il ne voit aucun obstacle comme insurmontable, tout en restant remarquablement humble. » Cet état d’esprit — optimisme couplé à une livraison sans relâche — est devenu une composante centrale de la culture de l’entreprise.

La technologie qui sous-tend Kiko reflète à la fois cette ambition et cette discipline. Kiko utilise une architecture de génération augmentée par récupération (RAG) — un système dans lequel le modèle d’IA ne s’appuie pas simplement sur ses données d’entraînement générales, mais extrait des informations pertinentes d’une base de connaissances ancrée localement avant de répondre. Cette base comprend les protocoles du Ministère ivoirien de la Santé et des données locales d’assurance maladie, garantissant que les réponses de Kiko reflètent des recommandations cliniques calibrées au contexte ivoirien, et non les standards d’un pays à hauts revenus. Le système peut interagir par texte ou par voix, en français, et gère l’intégralité du parcours, du triage à la réservation — fonctionnant non pas comme un chatbot mais comme un agent : l’un qui peut agir, pas seulement répondre.

« Cinq cent mille questions de santé répondues, » a dit Assandey. « La majorité portant sur la santé sexuelle, reproductive et mentale. Des sujets sur lesquels les gens cherchaient activement de l’aide en dehors de tout cadre clinique. Le marché nous tirait vers le patient, pas vers l’administrateur hospitalier. Nous avons suivi cette direction. »

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