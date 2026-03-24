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Starlink, le réseau Internet par satellite d’Elon Musk, est en train de redessiner le paysage numérique à travers l’Afrique francophone. Pourtant, le rythme et la forme de cette transformation dépendent autant de la politique et de la réglementation que de la technologie. L’expansion dans la région se déroule comme un processus négocié, dans lequel les gouvernements, les opérateurs de télécommunications et les réalités du marché local définissent activement comment, où et pour qui cette connectivité sera mise en place. Les écarts de connectivité restent importants dans les zones rurales et mal desservies, ce qui met en évidence à la fois le potentiel de l’Internet par satellite et les défis liés à sa généralisation. Pour comprendre ce qui change réellement et ce qui ne change pas, il faut commencer par les fondamentaux : qui n’y a toujours pas accès, pourquoi la connectivité reste inégale, et pourquoi l’Internet par satellite arrive à un moment où les infrastructures traditionnelles n’ont pas encore comblé le fossé. Plongeons-nous dans le vif du sujet. 1. Un continent qui lutte encore pour la connectivité Starlink et Airtel Africa annoncent un partenariat. Source de l’image : TechCabal Malgré des progrès notables en matière de pénétration de la téléphonie mobile sur les marchés africains francophones au cours de la dernière décennie, la connectivité reste un défi persistant, tant en termes de coût que de disponibilité. Pour des millions de personnes réparties sur de vastes territoires ruraux, un accès Internet haut débit fiable reste hors de portée. C’est dans ce contexte que Starlink, le service Internet par satellite en orbite basse (LEO) de SpaceX, s’est imposé comme un acteur susceptible de changer la donne. La promesse est claire : une constellation de satellites capables de diffuser un accès Internet haut débit à faible latence vers pratiquement n’importe quel point de la planète, sans avoir recours à des infrastructures terrestres coûteuses. Mais le chemin vers la concrétisation de cette promesse en Afrique francophone a été tout sauf simple. De la menace au partenariat : un pivot stratégique Lorsque Starlink s’est intéressé pour la première fois au continent africain, les opérateurs de télécommunications en place l’ont considéré avec une profonde méfiance, y voyant un perturbateur étranger bien financé, prêt à éroder leurs parts de marché. Cette perception est en train de devenir rapidement obsolète. L’évolution la plus significative dans la région est l’adoption par Starlink de partenariats stratégiques avec les principaux opérateurs de télécommunications africains, notamment Airtel Africa et le groupe Vodacom. Plutôt que de les concurrencer de front, Starlink s’intègre aux réseaux existants en tant que couche d’infrastructure complémentaire. Le partenariat avec Airtel : Direct-to-cell La plus transformatrice de ces collaborations est l’intégration par Airtel Africa de la technologie « direct-to-cell » de Starlink, un système qui permet aux smartphones ordinaires de se connecter directement aux satellites sans aucun matériel spécialisé. Cela élimine le besoin d’antennes paraboliques qui, historiquement, rendaient l’Internet par satellite prohibitif pour la plupart des consommateurs. Le déploiement d’Airtel est prévu sur 14 marchés africains en 2026, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, avec des pays francophones clés tels que la République démocratique du Congo (RDC) parmi les cibles prioritaires. Le service est spécialement conçu pour étendre la couverture mobile dans des zones où la construction d’une antenne-relais traditionnelle n’est tout simplement pas rentable. Le partenariat avec Vodacom : backhaul et revente Vodacom poursuit un modèle différent mais complémentaire. Plutôt que de s’adresser directement aux consommateurs (DTC), l’opérateur agit en tant que revendeur agréé des équipements Starlink tout en déployant le réseau satellite comme « backhaul », utilisant Starlink pour connecter ses stations de base mobiles isolées au réseau plus large. Les principales cibles sont les entreprises, les PME, les écoles et les établissements de santé dans les zones mal desservies. Ensemble, ces partenariats traduisent une reconnaissance stratégique claire : pour surmonter les défis réglementaires et de distribution en Afrique, il vaut mieux travailler aux côtés des acteurs locaux établis, et non contre eux. Où en est Starlink ? Un aperçu pays par pays La situation en Afrique francophone est loin d’être homogène. Les pays en sont à des stades très différents : certains ont adopté cette technologie avec enthousiasme, d’autres l’ont totalement bloquée, et plusieurs restent dans l’expectative. Pays Statut Informations clés Sénégal Opérationnel Lancement prévu en février 2026. La licence comprend une clause sociale visant à fournir un accès Internet gratuit à 1 million de personnes. Les forfaits mensuels commencent entre 22 000 et 30 000 FCFA (~36–49 $). République démocratique du Congo Sous licence et opérationnel Après une interdiction de 14 mois liée à des préoccupations de sécurité liées à la rébellion du M23, une licence a été accordée en mai 2025. L’accent est mis sur les zones rurales où le taux de pénétration de l’Internet fixe n’est que de 0,024 %. République centrafricaine Opérationnel Lancement officiel le 16 mars 2026, marquant l’une des arrivées les plus récentes sur le continent. Côte d’Ivoire Prévu Pas encore officiellement lancé. Des discussions de haut niveau sont en cours entre le gouvernement et des partenaires américains. Les régulateurs et les opérateurs historiques comme Orange (Sonatel) suivent de près les précédents établis au Sénégal. Cameroun Interdit/sans licence L’importation, la vente et l’utilisation des kits Starlink sont officiellement interdites depuis 2024, pour des raisons de sécurité nationale et de réglementation. Les autorités douanières saisissent activement les équipements aux frontières. Des discussions entre Starlink et le gouvernement sur un futur cadre juridique sont en cours, mais aucune licence n’a été accordée et aucun lancement commercial n’est prévu à ce jour (mars 2026). Qui en bénéficie et comment ? La clientèle potentielle de Starlink en Afrique francophone peut être divisée en trois groupes distincts, chacun ayant des besoins en matière de connectivité et des réalités économiques différents. Les communautés rurales et mal desservies constituent le principal argument social en faveur de Starlink. Le modèle « Direct-to-Cell » d’Airtel est spécialement conçu pour cette population, offrant des services de base de données et de messagerie aux habitants des villages qui n’ont jamais eu accès à un Internet fiable et qui n’ont pas les moyens de s’offrir une antenne parabolique à 200 dollars. Les entreprises et les institutions (telles que les mines, les entreprises agroalimentaires, les opérateurs touristiques, les hôpitaux et les écoles situés dans des zones reculées) constituent sans doute le segment le plus intéressant sur le plan commercial à l’heure actuelle. La connexion à haut débit et à faible latence de Starlink transforme radicalement les activités qui devaient auparavant fonctionner dans un isolement quasi total par rapport à l’économie numérique. Les « prosommateurs » urbains, à savoir les professionnels et les ménages des villes insatisfaits de la vitesse ou de la fiabilité de l’Internet fixe ou 4G existant, ont également adopté Starlink en grand nombre ailleurs sur le continent. Cependant, l’engouement initial a contraint Starlink à suspendre ses opérations et ses inscriptions à Lagos et à Nairobi. Alors que le service a repris à Nairobi, les utilisateurs de Lagos ne peuvent toujours accéder qu’aux forfaits professionnels, plus coûteux. Cette situation met en évidence la manière dont une adoption rapide peut entraîner une congestion du réseau et un gel des abonnements, ce qui suggère que les marchés urbains nécessitent une gestion rigoureuse des capacités.

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2. L’économie informelle : obstacles et potentiel caché Amazon Kuiper et Starlink. Source de l’image : StarlinkInsider

Le coût initial du matériel Starlink reste un obstacle majeur pour le vaste secteur informel africain. Au Sénégal, par exemple, l’équipement coûte environ 115 000 FCFA (188 $), alors que les revenus mensuels avoisinent les 223 $. Les frais d’abonnement, compris entre 36 et 49 $ par mois, alourdissent encore la charge.

Pourtant, les contraintes mêmes qui rendent l’adoption directe difficile créent également des opportunités. À travers le continent, des entrepreneurs commencent à repenser la connectivité Starlink en tant que service local, en créant des « cafés Starlink » informels qui vendent un accès à l’heure ou à la journée dans des villages où aucun cybercafé n’a jamais existé. Ces micro-entrepreneurs deviennent ainsi des courtiers en connectivité pour leurs communautés.

Des modèles tels que le partenariat Mawingu au Kenya, qui crée 450 pôles d’innovation communautaires dans les écoles et les coopératives, offrent une version structurée de cette même logique. Pour les petits exploitants agricoles, une connectivité améliorée signifie un accès en temps réel aux prix du marché, des liens directs avec les acheteurs et la possibilité d’utiliser les services de paiement mobile de manière plus fiable. Il ne s’agit pas de gains marginaux, mais de changements structurels dans la participation économique.

Réglementation : la variable décisive

Si la technologie est le moteur de l’expansion de Starlink en Afrique francophone, la réglementation en est la route, et dans trop d’endroits, cette route reste non goudronnée.

Certains gouvernements ont adopté une position pragmatique et favorable à la connectivité. L’approche du Sénégal est instructive : après avoir négocié une licence de cinq ans comprenant une clause sociale engageant Starlink à fournir un accès Internet gratuit à un million de personnes, le service a été lancé en février 2026.

La RDC a suivi une voie similaire après avoir initialement interdit le service en raison de préoccupations sécuritaires liées au conflit du M23. Les deux gouvernements ont conclu que les avantages économiques et sociaux liés à la réduction de la fracture numérique l’emportaient sur les risques liés à l’entrée d’un opérateur étranger sur leur marché.

D’autres se sont montrés bien moins accueillants.

Le Cameroun est peut-être l’exemple le plus frappant d’interdiction pure et simple. Le gouvernement a interdit l’importation, la vente et l’utilisation des kits Starlink en 2024, invoquant la sécurité nationale et la menace pour les infrastructures de télécommunications réglementées. Les douaniers ont reçu pour instruction de saisir les équipements aux points d’entrée du pays, et les personnes surprises en train d’utiliser des appareils non autorisés s’exposent à des amendes et à la confiscation.

Le directeur général des customs du Cameroun a déclaré que l’opération de confiscation se poursuivrait jusqu’à ce que le service de SpaceX soit officiellement réglementé dans le pays. Des discussions entre Starlink et le gouvernement camerounais sur un éventuel cadre juridique sont en cours, selon la publication locale ITWeb Africa, mais aucune licence n’a été délivrée et aucun lancement commercial n’est prévu à ce jour en mars 2026.

Le cas du Cameroun est instructif pour le contexte de l’Afrique francophone. Contrairement aux retards administratifs observés ailleurs, l’interdiction est en vigueur et appliquée, ce qui en fait un terrain d’essai de facto pour voir ce qui se passe lorsqu’un gouvernement décide de traiter l’Internet par satellite sans licence comme une menace pour la sécurité plutôt que comme une opportunité de connectivité. La manière dont ce bras de fer se résoudra sera suivie de près par les régulateurs de toute la région, y compris en Côte d’Ivoire, où les discussions en sont encore à un stade précoce et où des opérateurs historiques comme Orange font déjà pression pour obtenir des conditions de concurrence équitables.

Le problème plus profond réside dans une tension fondamentale entre la volonté des gouvernements nationaux de garder le contrôle sur les infrastructures numériques et les informations qui y transitent, et la nature sans frontières de l’Internet par satellite. De nombreuses administrations ne se contentent pas d’être obstructionnistes ; elles ont des préoccupations légitimes concernant la régulation des contenus, les recettes fiscales et la position concurrentielle des opérateurs de télécommunications ayant leur siège local et ayant investi massivement dans leurs propres réseaux.

La voie à suivre

Le discours autour de Starlink en Afrique francophone évolue rapidement. Ce qui a commencé comme l’histoire d’un outsider disruptif devient l’histoire d’une technologie progressivement intégrée au tissu infrastructurel de la région, selon des modalités qui varient fortement d’un pays à l’autre.

Les gagnants de cette transition ne seront pas déterminés uniquement par la sophistication de la technologie. Ce seront les acteurs, tels que les gouvernements, les opérateurs télécoms, les entrepreneurs et les communautés, qui sauront le mieux naviguer à la croisée des chemins entre politique réglementaire, nécessité économique et la tâche urgente et inachevée de connecter un continent.

Pour l’Afrique francophone, Starlink n’est pas encore la réponse. Mais il fait, de plus en plus, partie du débat.

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