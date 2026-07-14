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Le 3 juillet, le Pullman Abidjan a accueilli Catapult : Inclusion Africa, une conférence organisée par la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) dans le cadre de son programme d’accélération Catapult plus large, qui a déjà déployé des éditions similaires en Asie du Sud-Est. Soutenu par le gouvernement luxembourgeois, l’Agence Luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev), la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (GIM-UEMOA), la Banque Africaine de Développement (BAD), Appui au Développement Autonome (ADA), l’Association Fintech de Côte d’Ivoire, et plusieurs institutions luxembourgeoises de développement et de finance, l’événement a réuni régulateurs, investisseurs et fondateurs autour d’un seul thème : comment construire un secteur fintech inclusif et finançable à travers les huit pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La journée s’est articulée autour de trois panels animés — réglementation, innovation pour la finance inclusive, et intelligence artificielle (IA)/cybersécurité — avant de laisser la parole à quinze fondateurs de fintechs pour une session de pitchs au rythme soutenu, puis de se conclure par une discussion orientée investisseurs sur le financement et les actifs numériques. Ce qui s’est dégagé ressemblait moins à un salon professionnel qu’à une séance de travail sur la plomberie d’un marché de 150 millions d’habitants que régulateurs, banques et startups s’efforcent tous de refaire en même temps. Voici pourquoi l’UEMOA pourrait devenir la prochaine frontière fintech de l’Afrique. 1. La réglementation comme fondation, pas comme obstacle Source de l’image : Seneweb. Le panel d’ouverture, piloté par la BCEAO et GIM-UEMOA, l’opérateur d’infrastructure de paiement partagée de la région, a donné le ton. Deux chantiers réglementaires convergent simultanément sur la région. Le Cadre d’Audit de la sécurité des systèmes d’information (CAF-STI/SSI), la certification de cybersécurité requise pour les acteurs de l’écosystème de paiement, est désormais obligatoire pour tout opérateur dans l’écosystème, avec un délai de grâce de deux ans accordé aux nouveaux entrants pour satisfaire douze exigences couvrant la sécurité des données, l’interdiction des mots de passe par défaut et la formation périodique des collaborateurs. L’académie de GIM-UEMOA et ses partenariats avec Stru Team, un cabinet de conseil en cybersécurité basé au Luxembourg, et l’Africa Cyber Security Centre (ACSC), une organisation de renforcement des capacités en cybersécurité travaillant avec des institutions financières africaines, existent précisément pour accompagner les entreprises vers cette conformité. En parallèle, la Plateforme d’Interopérabilité des Systèmes de Paiement Instantané (PISPI), la plateforme d’interopérabilité des paiements instantanés de la BCEAO, lancée le 30 septembre 2025, impose une connexion obligatoire à partir du 30 juin 2026. Le positionnement de PISPI est sans détour : une seule connexion couvre les huit pays de l’UEMOA et leur population combinée. Les virements de compte à compte (A2A) se règlent en moins de cinq secondes sur une plateforme gratuite, remplaçant un processus de virement classique pouvant prendre 48 heures et coûter jusqu’à 12 000 francs CFA (20,87 dollars). GIM-UEMOA occupe un terrain adjacent mais distinct, centré sur l’interopérabilité monétique et l’homologation des solutions d’acceptation de paiement, les deux institutions étant explicitement présentées comme complémentaires sous la supervision de la BCEAO. Les intervenants ont également précisé que PISPI ne remplace pas le système de règlement brut en temps réel de la région, le Système de Transfert Automatisé et de Règlement (STAR). Le moment le plus marquant du panel reste toutefois la discussion sur l’open banking, qui s’est appuyée sur le déploiement européen de la Deuxième Directive sur les Services de Paiement (DSP2) comme mise en garde. La réglementation sur l’interopérabilité ne fonctionne que là où le régulateur la fait réellement appliquer face à des banques réticentes — et de nombreuses fintechs européennes se sont trompées en se connectant aux interfaces de programmation d’application (API) bancaires sans modèle économique viable derrière la plomberie, une erreur qui pousse désormais certaines vers le Treasury Management comme source de revenus alternative. La BCEAO a déjà inscrit des obligations d’open banking dans sa nouvelle loi bancaire, même si les textes d’application restent en attente pendant que PISPI absorbe l’essentiel de l’énergie réglementaire pour l’instant. Le conseil pratique donné aux fondateurs était direct : cartographier chaque réglementation applicable, s’auto-évaluer par rapport à elle, et se présenter devant le régulateur avec un dossier préparé plutôt qu’à vide — en traitant la conformité comme une stratégie de croissance plutôt qu’une contrainte. GIM-UEMOA a ajouté son propre double défi, spécifique aux fintechs : démontrer leur valeur ajoutée aux banques en tant que partenaires plutôt que concurrentes, et devenir techniquement interopérables avec PISPI plutôt que de rester en silo — en soulignant que puisque tous les acteurs font face au même régulateur et aux mêmes contraintes, c’est finalement la qualité du management qui fait la différence entre les gagnants. IA et cybersécurité : un attaquant plus rapide qu’un défenseur Le deuxième panel a abordé un sujet plus inconfortable : l’IA arme les attaquants plus vite qu’elle n’arme les défenseurs. Les grands modèles de langage (LLM) offensifs ont été cités comme permettant des tests d’intrusion automatisés à vitesse machine — un exemple donné faisait état de 600 vulnérabilités détectées sur une application critique, contre les cinq environ qu’une équipe corrigerait habituellement en un an via une revue manuelle. La fraude d’identité suivrait directement le rythme des nouvelles versions de LLM, avec une plateforme de paiement citée comme subissant des millions de créations de faux comptes chaque mois. Les chatbots eux-mêmes ont été signalés comme un vecteur d’extraction de données clients. Dans un détail qui devrait faire réfléchir tout responsable conformité, les commerçants certifiés sous la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS) ont été décrits comme étant paradoxalement les plus ciblés, la certification engendrant une forme de complaisance plutôt que de résilience. Le cadrage sur la responsabilité était tout aussi tranchant : l’entreprise reste responsable des erreurs et hallucinations de l’IA qu’elle intègre, et les régulateurs français et allemands tendent à responsabiliser les plateformes plutôt que les utilisateurs finaux. Les recommandations pratiques restaient pragmatiques plutôt qu’alarmistes : mener une analyse de risque par fonctionnalité avant toute intégration d’IA, désigner un référent sécurité technologique, viser environ 60 % de conformité au Top 10 de l’Open Worldwide Application Security Project (OWASP) pour les LLM — suffisant pour ne pas être une cible prioritaire, sans viser la perfection — et intégrer la sécurité dès la conception plutôt qu’après le lancement. Les fondateurs ont aussi été orientés vers le réseau des centres de partage et d’analyse de l’information (ISAC), une communauté d’environ 100 responsables sécurité répartis sur sept pays, partageant de façon anonymisée le renseignement sur les cybermenaces, comme moyen peu coûteux de bénéficier d’une intelligence collective sur les menaces.

La newsletter continue après cette publicité. Fondateurs. Investisseurs. Décideurs politiques. Leaders d’entreprise. Moonshot 2026 rassemble les personnes qui façonnent l’écosystème technologique africain en matière d’IA, de commerce, de climat, d’entreprise et de culture. Mettez votre marque en avant dès aujourd’hui.

2. Quinze pitchs, six modèles économiques Réuni le 3 juillet 2026 à Abidjan, le programme Catapult: Inclusion Africa a sélectionné fintechs africaines pour sa finale au Luxembourg. Trois startups ivoiriennes figurent parmi les lauréates. Source de l’image : Startup.media

La session de pitchs de l’après-midi a offert l’instantané le plus clair de la destination réelle des capitaux fintech dans la région UEMOA — tout en illustrant en direct une dynamique évoquée plus tôt dans la journée : le mobile money est né entre 2008 et 2010 précisément parce que les banques étaient inaccessibles, mais les opérateurs privés qui l’ont bâti ont d’abord optimisé leurs propres réseaux, laissant un héritage de portefeuilles non interopérables et de prix élevés que cette génération de fondateurs s’efforce désormais de démanteler.

L’agrégation de paiements marchands a constitué le groupe le plus dense.L’algérienne Alpay, via sa plateforme Alpec, s’attaque à un marché où 80 % des opérations sur carte restent des retraits en espèces, en faisant chuter le coût d’intégration de paiement électronique d’une moyenne sectorielle de 7 000 euros (7 970 dollars) à environ 200 euros (228 dollars), selon la startup. Avec 370 clients, un taux de rétention de 98 % et des millions d’euros de volume déjà traité, elle lève des fonds pour consolider sa position en Algérie avant une expansion continentale.La guinéenne Djomy s’attaque à un problème voisin : des commerçants jonglant avec cinq ou six codes QR distincts et attendant six à sept mois pour une intégration. Elle a ramené l’onboarding à moins d’une heure, traité plus de 100 millions de transactions avec une équipe de quatre personnes, et lève des fonds pour atteindre 1 000 marchands d’ici fin 2027.

La Côte d’Ivoire’s Jeko s’est présentée comme la plus efficiente en capital des trois. En six mois, elle a déployé 200 terminaux auprès de 1 000 marchands, dont 95 % n’avaient jamais accepté de paiement par carte et 80 % n’avaient aucun historique de crédit. En renégociant son accord de licence, elle a dit avoir quasiment doublé son revenu par terminal tout en projetant un point d’équilibre d’ici la fin de l’année.

Le financement agricole était tout aussi présent, et tout aussi frontal sur le problème de l’invisibilité de crédit.

L’ivoirienne Ayewo a développé un moteur de scoring crédit par IA en 72 heures pour les 1,3 million de petits producteurs du pays, appuyé par des agents villageois collectant des données alternatives et des groupes de caution solidaire se substituant à la garantie. Elle dit avoir déployé 7 millions d’euros (8 millions de dollars) en six mois.

La camerounaise DigiLink associe un bot WhatsApp à un mécanisme de crédit en nature permettant aux agriculteurs d’accéder à des services sans payer d’avance, affichant un taux de remboursement de 92 % et une hausse de 35 % des revenus agricoles dès sa première année. Elle est portée par une équipe entièrement féminine cumulant 25 ans d’expérience.

Également du Cameroun, NALDCCAM va plus loin sur le matériel, en utilisant des capteurs de l’Internet des Objets (IoT) pour mesurer 14 paramètres du sol avant d’alimenter une couche IA et blockchain qui génère un « passeport agricole ». La plateforme couvre déjà 20 000 hectares, a suscité l’intérêt de 467 entreprises pour ses données, et a obtenu le soutien du ministère de l’Agriculture pour s’étendre à 10 000 exploitations structurées supplémentaires.

La digitalisation des institutions de microfinance (IMF) a fait valoir un argument de coût plus direct. Une plateforme multi-pays a proposé une réduction de 20 % des coûts opérationnels pour les IMF clientes en connectant des tablettes de terrain à une agence bancaire mobile fonctionnant intégralement hors ligne, visant un marché adressable d’environ 510 IMF dans la région.

Côté paiements business-to-business (B2B) et transfrontaliers, une plateforme de règlement de factures s’attaque à un écart où un virement de 2 500 euros (2 845 dollars) vers la France peut coûter 365 euros (416 dollars), soit 15,5 %, via les canaux traditionnels — en le ramenant à entre 0,5 % et 3 % grâce à un modèle de change verrouillé et de paiement direct ayant déjà traité 11 millions d’euros (12,5 millions de dollars) tout en retenant 99 % des fonds.

Parallèlement, NIRP/Générique, un prestataire d’infrastructure fintech basé en Côte d’Ivoire, qui dit travailler avec des clients dont CMA CGM, la compagnie mondiale française de transport maritime et de logistique, Canalbox, le service Internet fibre opéré par le groupe de télécommunications panafricain Group Vivendi Africa (GVA), et Eiffage, le groupe français de construction et d’ingénierie, a construit une infrastructure connectant directement les systèmes de facturation aux institutions financières dans 13 pays, avec 30 pays ciblés d’ici la fin de l’année. Plutôt que de lever des fonds, elle recherche des partenaires d’intégration.

Les produits liés à la diaspora et aux transferts d’argent ont ajouté une dimension géographique. La mauritanienne Kalbé émet une carte prépayée virtuelle rechargeable en moins de deux minutes, dans un pays où seuls 3 % de la population détiennent une carte permettant les paiements en ligne. Elle a atteint 15 000 utilisateurs, traité 1 million de dollars de transactions, et l’a fait sans dépenser en marketing, selon ses fondateurs.

Un prêteur basé à Maurice, ciblant spécifiquement la diaspora africaine en Europe, a dit avoir décaissé 6 millions d’euros (6,8 millions de dollars) sans exiger de garantie et lève des fonds pour répliquer son modèle au Kenya et au Rwanda.

La néobanque nigérienne Sarko combine comptes diaspora et paiements transfrontaliers pour petites et moyennes entreprises (PME), avec la logique que les flux de paiement B2B résolvent les contraintes de liquidité auxquelles se heurtent les modèles de transfert d’argent seuls.

Pour clore la session,la sénégalaise Mbay Mobility finance l’acquisition de taxis électriques via un modèle de location avec option d’achat qui réduit de plus de moitié les coûts de carburant quotidiens des chauffeurs tout en construisant un historique de crédit formel en vue d’une future licence de néobanque régionale.

L’ivoirienne La Tont’in s’attaque à un manque moins évident : une classe moyenne bancarisée qui reste privée de véritable produit d’épargne ou d’investissement.

Ce qui relie les quinze pitchs, c’est qu’aucun ne poursuit les non-bancarisés dans l’abstrait. Chacun a identifié une transaction précise et actuellement mal desservie — l’acceptation carte d’un commerçant, la demande de crédit d’un agriculteur, la structure de coûts d’une IMF, le corridor de transfert d’un membre de la diaspora — et a construit étroitement autour de cette résolution avant d’envisager toute expansion.

Ce que cela signifie pour les investisseurs et les fondateurs

La discussion de clôture, orientée investisseurs, a livré un contexte macroéconomique qui invite à la lucidité : le financement en capital-risque tech africain a atteint environ 2,4 milliards de dollars en 2025 — un niveau comparable à ce qu’une ville américaine de taille moyenne pourrait attirer, pour un continent de plus d’un milliard d’habitants. Seuls environ 1,5 % de ce capital atteignent les entreprises en phase d’amorçage, le reste se concentrant vers des acteurs plus importants et à un stade plus avancé.

Les conseils donnés aux fondateurs en cours de levée étaient cohérents d’un intervenant à l’autre : privilégier l’equity plutôt que la dette ou les instruments convertibles au stade précoce pour éviter une dilution douloureuse si les jalons glissent ; considérer chaque refus comme un exercice de due diligence utile pour le tour suivant ; et reconnaître que les « true believers » du seed — anciens fondateurs ayant connu une sortie, ou business angels locaux — apportent un jugement et un réseau aussi précieux que le chèque lui-même. Les Accords Simples d’Equity Future (SAFE) ont été explicitement validés comme instruments adaptés aux tours précoces en Afrique francophone.

Deux autres signaux méritent d’être suivis. Les stablecoins ont été décrits non pas comme une promesse future mais comme une réalité déjà établie, avec des milliards de dollars circulant déjà dans la zone UEMOA en dehors de tout cadre réglementaire formel. Les opérateurs ont reconnu leur utilité : les monnaies numériques peuvent régler quasi instantanément et facturent environ 3 %, ce qui en fait un rail de règlement attractif pour les paiements transfrontaliers.

La tokenisation d’actifs réels — de l’immobilier aux fonds et obligations — a été décrite comme déjà opérationnelle au Luxembourg et en Suisse avec des seuils d’investissement relativement bas. Les régulateurs régionaux commencent seulement à étudier ces modèles à travers des initiatives dont un séminaire à Dakar et un comité intermédiaire actif à la BCEAO.

Sur la rentabilité et les sorties, les opérateurs ont dit que deux réalités structurelles définissent le marché aujourd’hui. D’abord, le point d’équilibre en fintech prend typiquement six à huit ans à atteindre, et beaucoup d’entreprises ne l’atteignent jamais. Les investisseurs accordent donc bien plus de poids au volume transactionnel, aux clients actifs et à l’engagement qu’à la rentabilité à court terme. Réinvestir les premiers bénéfices dans la croissance, plutôt que de les distribuer, raccourcit sensiblement le délai de retour réel sur le capital investi.

Ensuite, les fondateurs ont été répétitivement mis en garde de faire une seule chose exceptionnellement bien avant de s’étendre vers des produits adjacents. Cette discipline était manifeste dans presque chacune des entreprises qui ont pitché.

Côté sourcing, les investisseurs ont décrit la proposition de valeur de Catapult Africa avec franchise : il s’agit moins d’écrire le premier chèque que de faire de la mise en relation, du mentorat et d’ouvrir des réseaux. Ils ont systématiquement favorisé les fondateurs capables d’absorber les retours et de collaborer, plutôt que ceux déterminés à défendre chaque aspect de leur plan initial. Ce constat rejoint étroitement la vision d’ADA, où l’investissement à impact a été présenté comme complémentaire à la rentabilité plutôt qu’en opposition. Des indicateurs comme l’emploi des femmes ont été traités comme des signaux de santé de l’entreprise, tandis que les startups structurellement dépendantes de subventions ont été explicitement écartées comme non-investissables.

Les mots de clôture des fondateurs devenus panélistes ont convergé vers un message simple : construire une équipe disciplinée autour d’un marché clairement défini. Adopter des technologies comme l’IA et la blockchain assez tôt pour prendre une avance décisive. Et par-dessus tout, maintenir une rigueur financière — car le capital est ce qui donne la liberté de faire de vrais choix stratégiques.

Un intervenant a comparé la chose, mi-sérieusement, à l’observation de Thomas Edison selon laquelle le génie tient surtout à croire en soi assez longtemps pour construire les systèmes qui permettent de tenir.

Pour quiconque construit ou investit dans la fintech en zone UEMOA aujourd’hui, le fil conducteur de Catapult était clair. L’environnement réglementaire est plus favorable qu’il ne l’a jamais été : les États s’engagent dans la digitalisation, la BCEAO a mis en place un bureau dédié au suivi des fintechs, et la région s’unifie réellement autour d’infrastructures partagées comme PISPI. Mais le capital early-stage reste rare, les risques de cybersécurité augmentent au même rythme que l’adoption de l’IA, les délais de rentabilité exigent encore une discipline extraordinaire — et les fondateurs qui prennent l’avantage sont ceux qui construisent les produits les plus simples possible pour des utilisateurs majoritairement ruraux et peu alphabétisés, tout en traitant la conformité comme une infrastructure et non comme de la paperasserie.

La newsletter se termine ici.

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