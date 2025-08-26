Yango montre ce qui est possible sur les marchés africains francophones

26 août 2025
Bonjour 👋,
Dans notre dernier bulletin, nous avons exploré la manière dont Le Bénin et le Maroc se positionnent comme le prochains pôle d’innovation de l’Afrique, et comment Gozem enregistre une croissance et un succès remarquables sur des marchés souvent décrits comme trop petits pour compter.
Le bulletin d’aujourd’hui poursuit sur cette lancée et explore la croissance fulgurante de Yango dans la région.
Plongeons-nous dans le bulletin d’aujourd’hui!
Yango démontre le potentiel des marchés d’Afrique francophone
Au cours du mois dernier, l’équipe de direction de Yango a sillonné l’Afrique, annonçant de nouveaux partenariats, renforçant des partenariats déjà établis et démontrant sa domination sur le marché. Si vous vivez à Abidjan ou à Dakar, par exemple, Yango fait partie de votre vie, de la livraison au transport (nous restons à la merci de flambées de prix « exceptionnelles » – mais nous en discuterons plus tard).
L’actualité de Yango m’a rappelé combien il est incroyable de voir deux géants (avec Gozem) sur le marché de la livraison et de la logistique sur plusieurs marchés d’Afrique francophone.
Avant d’approfondir l’impact de la startup sur l’écosystème technologique francophone, faisons un bref aperçu :
Yango
- apporte une technologie de pointe et d’importants investissements dans les secteurs de la logistique, du VTC et de la fintech.
- Stimule la compétitivité des prix et l’amélioration des services numériques, mais risque de monopoliser le marché.
- Génère des tensions réglementaires en raison de ses origines étrangères et de sa croissance rapide.
Du point de vue de son contexte, de ses services et de ses fonctionnalités, nous examinons les points suivants:
|Catégorie
|Yango
|
Origine
|
Russie (filiale du groupe Yandex, restructurée en groupe Yango en 2023)
|
Principaux marchés
|
Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Angola, autres
|
Modèle Super App
|
Oui – l’application « Yango » regroupe les services de transport, de livraison, de navigation et financiers
|
Types de mobilité
|
Voitures, fourgonnettes, motos électriques (via des partenariats)
|
Partenariats locaux
|
YAS Sénégal (telco), COFINA & Yabx (finance), Proxy Emobility (e-moto)
|
Financement des conducteurs
|
Microcrédits basés sur l’IA dans l’application via des partenaires (par exemple, pour les téléphones, les découverts)
|
Focus sur l’électrification
|
Oui – Partenariats VE au Sénégal (motos électriques), projets d’expansion
|
Langue de fonctionnement
|
Français + Anglais
|
Pile technologique
|
Super application propriétaire, infrastructure technologique Yandex, services améliorés par l’IA
|
Défis réglementaires
|
Suspendu au Togo et au Bénin (2023) en raison de conflits de licences
|
Modèle d’affaires
|
Promotions à commission, subventions et sans commission à l’entrée
|
Livraison
|
Courrier express (Cargo Express), livraison de nourriture, livraison de colis
|
Livraison de nourriture
|
Stratégie de lancement sans commission pour attirer les restaurants
|
Logistique
|
Livraison de colis intra-urbains, transport d’articles lourds via Cargo Express
|
Assistance au conducteur
|
Microcrédits, crédits carburant, outils d’intégration (via des tiers comme COFINA, Proxy Emobility)
|
Fintech
|
Évaluation du crédit basée sur l’IA pour les travailleurs indépendants (Côte d’Ivoire)
Les deux entreprises jouent un rôle essentiel dans l’évolution de l’écosystème technologique africain francophone :
- Yango repousse les normes, suscite l’enthousiasme et accélère l’adoption du numérique.
- Gozem assure une croissance inclusive et durable, avec moins de dépendances et une intégration communautaire plus profonde.
Comme je l’ai mentionné au début de cette newsletter, la direction de Yango a effectué une petite tournée africaine ces dernières semaines. Elle a fait des annonces importantes et conclu des partenariats notables :
Côte d’Ivoire
- Ouverture d’un siège régional panafricain à Abidjan (29 juillet 2025), avec environ 200 employés actuellement, et projet de développer des opérations locales en Afrique. La Côte d’Ivoire devient la plaque tournante de tous les marchés africains.
- Partenariat avec Yabx et COFINA pour le lancement de services de prêt numérique intégrés à l’application pour les chauffeurs. Ces services offrent des microcrédits, des avances de fonds, des découverts et des financements mobiles basés sur l’IA aux travailleurs indépendants via l’application.
Sénégal
- Lancement du service de livraison de repas (25 février 2025), élargissant son offre au-delà du VTC et de la livraison de colis. Yango supprime les commissions pour les restaurants partenaires afin de les attirer et de soutenir les entreprises locales.
Les implications sont nombreuses pour la Côte d’Ivoire et le Sénégal, ainsi que pour la plupart des pays de la CEDEAO. Parmi les impacts positifs:
- Économie et PME: La plateforme offre de nouvelles opportunités de revenus aux chauffeurs, coursiers, restaurants et microentreprises de traitement de colis.
- Inclusion financière: Le produit de prêt débloque des crédits pour les travailleurs indépendants, permettant l’acquisition d’actifs et une meilleure fluidité des flux de trésorerie.
- Infrastructure technologique: Un siège continental à Abidjan pourrait attirer les talents, accélérer l’innovation (par exemple, le programme Yango Fellowship) et bénéficier aux écosystèmes numériques locaux.
De toute évidence, l’arrivée et la croissance rapide de Yango comportent des risques et des préoccupations, parmi lesquels:
- Domination du marché et compression des marges: La taille de Yango et son modèle de lancement sans commission pourraient peser sur les marges des concurrents et partenaires locaux.
- Frictions réglementaires: Les suspensions passées au Togo et au Bénin soulignent la nécessité de cadres d’octroi de permis plus clairs.
- Problèmes de bien-être des conducteurs: Des rapports mondiaux font état de bas salaires, de normes de sécurité insuffisantes et d’une répartition opaque des revenus.
Atouts et faiblesses de Yango en Afrique francophone
|Points forts
|Faiblesses
|
Expansion régionale rapide avec un siège à Abidjan centralisant les opérations et les talents.
|
Insatisfaction des conducteurs : plaintes concernant de faibles revenus nets, des frais élevés et une intégration peu claire.
|
Étendue des services « Super App » : transport, colis, nourriture, financement.
|
Des problèmes de sécurité ont été signalés sur d’autres marchés, notamment des problèmes de ceinture de sécurité et une conduite précipitée ou imprudente.
|
Partenariat pour l’inclusion financière : les prêts intégrés aux applications aident les travailleurs indépendants.
|
Incertitude juridique/réglementaire : suspensions antérieures au Bénin et au Togo.
|
Modèle de lancement sans commission soutenant les entreprises locales.
|
Risque d’éviction des concurrents locaux et pression sur les prix.
Bien sûr, tout n’est pas gagné pour Yango ; des concurrents sont toujours présents sur le marché, tels que Glovo et Jumia Food dans la livraison de repas, Heetch et quelques acteurs locaux plus modestes dans le domaine des VTC, des fintechs et opérateurs de télécommunications locaux comme Wave et Orange Money, et enfin d’autres startups de logistique ou de coursiers hors ligne comme Afrisends, qui gère ses propres livraisons. Compte tenu de la domination actuelle de Yango sur le marché, les concurrents peuvent s’efforcer de :
- Se différencier par la qualité de service et l’expérience chauffeur/restaurant (sécurité, flexibilité, rémunération plus juste);
- Tirer parti de la connaissance du marché local et de la conformité réglementaire – maintenir une bonne réputation auprès des autorités de transport;
- Lancer des alternatives coopératives ou axées sur la communauté pour instaurer la confiance et la fidélité;
- Innover dans des modèles logistiques de niche, par exemple l’agrégation de points de retrait, comme le proposent des entrepreneurs locaux à Dakar;
- Établir des partenariats avec les services de paiement mobile et les banques locales pour proposer des produits de financement similaires aux chauffeurs et aux SME commerçantes.
