Avant de commencer, une petite note : nous continuons à mener des enquêtes afin d'améliorer cette newsletter.

2025 n’a pas été une année décisive pour l’écosystème des start-ups en Afrique francophone, mais elle a été déterminante. Au-delà des gros titres sur les financements, l’année a révélé des changements plus profonds : maturation des infrastructures de paiement, essor précoce de la finance intégrée et du commerce B2B, et soutien politique accru en faveur des biens publics numériques.

Dans cette première partie de notre bilan de l’année 2025, nous prenons du recul pour examiner l’évolution de ces fondements, les domaines où une dynamique se met discrètement en place et ce que cela signifie pour la prochaine phase de croissance en Afrique francophone.

Plongeons-nous dans le vif du sujet.

1. Quels sont les signaux ? Horizon d’Abidjan, Côte d’Ivoire. Source de l’image : Skyscrapers/Reddit

L’Afrique francophone, qui s’étend du Sénégal et de la Côte d’Ivoire à l’ouest, en passant par le Cameroun et l’Afrique centrale, jusqu’au Maroc et à la Tunisie au nord, connaît une croissance forte mais inégale des start-ups. Si la région reste à la traîne par rapport aux pôles anglophones tels que Nairobi et Lagos en termes de capitaux levés, l’innovation (principalement dans le domaine des technologies financières) est profondément ancrée, et les segments non financiers attirent enfin l’attention des créateurs et des investisseurs.

Deux dynamiques façonnent l’écosystème :

Les fondamentaux du marché : l’importance des populations non bancarisées, la fragmentation des systèmes commerciaux et l’infrastructure numérique naissante créent des problématiques claires avec un potentiel de retour sur investissement concret.

La politique et la promotion de l'infrastructure numérique : les gouvernements du Bénin, du Sénégal et du Maroc ont mis en place des plateformes nationales et des réformes politiques axées sur le numérique qui réduisent les frictions pour les entreprises et renforcent les biens publics numériques.

Malgré ces progrès, l’accès au capital-risque à grande échelle reste limité par rapport à d’autres régions, et les start-ups ont souvent du mal à attirer des financements à un stade avancé au-delà des tours de table d’amorçage.

Dans ce contexte, quelques sous-secteurs se distinguent :

Infrastructure de paiement : relier véritablement les zones géographiques partageant une monnaie commune

Une économie numérique florissante doit s’appuyer sur une infrastructure de paiement solide. Il existe des agrégateurs de paiement et des plateformes API comme HUB2 (Côte d’Ivoire), souvent décrit comme le « Stripe de l’Afrique francophone », qui offre une interface de programmation d’application (API) unifiée reliant l’argent mobile, les virements bancaires, les cartes et les rails cryptographiques. Il y a également Konnect (Tunisie) et REasy (Cameroun), deux acteurs émergents dans le domaine de l’acceptation des paiements qui connectent les systèmes de paiement locaux à des piles de commerce numérique plus larges.

Du point de vue des paiements dans le commerce quotidien, nous avons vu Julaya (Côte d’Ivoire), qui fournit aux PME des services de monnaie mobile et de comptes de paiement numériques, contribuant ainsi à formaliser les paiements et à réduire la dépendance à l’égard des espèces. Sa licence d’établissement de paiement, délivrée en mai 2025, renforce sa crédibilité et son potentiel de croissance.

Il y a également CinetPay, qui permet les paiements en ligne par monnaie mobile et par carte sur plusieurs marchés francophones. Enfin, le géant Wave dispose du système d’argent mobile régional de référence, avec des millions d’utilisateurs et une forte courbe d’adoption en Afrique de l’Ouest.

Perspectives : les infrastructures de paiement ont évolué, passant de solutions ponctuelles à des rails connectifs, essentiels pour les fintechs, les places de marché et les modèles financiers intégrés. Cependant, qui facilite et rend vraiment moins coûteux pour une PME de Dakar de recevoir un paiement d’un client à Abidjan ou à Cotonou, même si elles utilisent la même monnaie ?

Infrastructure de crédit et finance intégrée

L’innovation fintech en Afrique francophone s’étend également (lentement) au-delà des paiements pour inclure le crédit, l’épargne et la finance intégrée, mais ce domaine reste naissant par rapport à l’Afrique orientale et australe.

Nous avons des modèles émergents comme Ejara (Cameroun), une super application financière intégrant l’investissement, l’épargne et la cryptomonnaie pour les utilisateurs de la diaspora et les utilisateurs locaux, et Maad (Sénégal), un réseau de vente au détail B2B qui intègre le crédit sur la base des données transactionnelles. Ces start-ups illustrent comment l’intégration de la finance intégrée et du commerce peut débloquer la liquidité des PME. En ce qui concerne les lacunes en matière de crédit et les contraintes traditionnelles, bien qu’il existe des start-ups de prêt numérique sur certains marchés (par exemple, les fournisseurs de microcrédits), l’accès au crédit reste limité par des normes de souscription conservatrices et une infrastructure de données alternatives restreinte (la couverture des agences d’évaluation du crédit est faible). Il existe des opportunités pour :

Des modèles de notation alternatifs utilisant les données mobiles, transactionnelles et des points de vente (PoS).

Des passerelles de prêt aux PME liées aux indicateurs clés de performance (KPI) du commerce numérique.

Des prêts intégrés aux plateformes de paiement et B2B.

L’hypothèse ici est que la finance intégrée connaîtra la croissance la plus rapide lorsqu’elle sera combinée à des plateformes commerciales et logistiques qui possèdent leurs propres données.

Commerce B2B et financement du commerce

Les écosystèmes francophones sont historiquement sous-desservis dans le domaine du commerce de gros et du commerce numérique, un secteur qui présente d’immenses défis (recouvrement des paiements, livraison du dernier kilomètre). Kwely (Sénégal), une plateforme de distribution en gros avec des couches de commande numérique et d’assurance qualité, est à ce jour une place de marché B2B renommée.

L’écosystème attend l’impact de la vente d’ANKA (anciennement Afrikrea), les vitrines numériques omnicanales et les tableaux de bord d’inventaire qui gèrent également les paiements et les flux de commandes.

Du point de vue des besoins en infrastructures commerciales, il existe des besoins importants en matière de paiements transfrontaliers, comme mentionné ci-dessus, où des plateformes telles que REasy relient les méthodes de paiement locales aux canaux mondiaux afin de résoudre les principaux problèmes commerciaux. Un autre domaine important concerne le crédit aux PME pour les stocks, où le crédit intégré reste largement sous-développé, ce qui offre des opportunités pour le financement du commerce en tant que service.

En conséquence, la thèse d’opportunité ici est la suivante : facturation numérisée + crédit intégré + règlement transfrontalier = libération du fonds de roulement pour les PME.

Développement de la main-d’œuvre

La pénurie de talents technologiques est une contrainte courante dans les écosystèmes francophones. Les initiatives au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Maroc comprennent :

Des programmes de compétences numériques soutenus par le gouvernement et le soutien d’incubateurs.

Des pôles technologiques tels que Silikin Village à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui soutiennent les fondateurs en phase de démarrage en leur offrant des locaux, du mentorat et une communauté.

Des défis subsistent : la rétention des talents au niveau local, la réduction de la fuite des cerveaux et une meilleure adéquation entre les programmes d’études et les besoins de l’industrie sont essentiels pour développer les écosystèmes de développeurs.

Du point de vue des technologies RH, entre Socium (Sénégal), Talenteo (Algérie) et Edomatch (Togo), l’écosystème offre un large éventail de solutions à ces défis. Il reste à voir si leur croissance, leurs revenus et leur rentabilité confirmeront leurs propositions comme des solutions réelles à ces défis.

Identité numérique

La numérisation des services publics progresse par endroits. Le registre des services publics numériques et le processus d’intégration des entreprises au Bénin illustrent ce qu’il est possible de réaliser avec une volonté politique.

Cependant, les infrastructures nationales d’identité numérique, qui constituent la base du « know-your-customer » (KYC), de la notation de crédit et du ciblage des filets de sécurité sociale, sont encore immatures dans de nombreux pays francophones. Ce secteur est crucial pour :

L’automatisation du KYC (essentielle pour l’intégration des technologies financières et des technologies gouvernementales)

L’identité numérique pour les services de santé et d’éducation

L’instauration de la confiance et la réduction de la fraude

La principale opportunité réside dans les plateformes qui s’alignent sur les initiatives gouvernementales en matière d’identification, et les piles e-Gov modernes sont susceptibles de débloquer la participation des secteurs public et privé.

Les sous-secteurs tels que la logistique et la chaîne d’approvisionnement, la gestion des cliniques avec facturation intégrée, sont des secteurs critiques où nous n’avons pas encore vu beaucoup d’activités révolutionnaires. Du côté de la logistique, les écosystèmes francophones se caractérisent par une logistique fragmentée du dernier kilomètre, ce qui crée des inefficacités systémiques pour le commerce électronique et le commerce B2B. La logistique reste un marché pionnier où le routage numérique, l’optimisation de l’exécution des commandes et les modèles à faible intensité capitalistique peuvent permettre de dépasser les inefficacités héritées du passé, en particulier s’ils sont associés à des plateformes commerciales.

Dans des articles précédents, nous avons présenté des géants tels que Gozem et d’autres comme Logidoo, qui ont su relever certains des défis logistiques. La numérisation des soins de santé est encore émergente sur la plupart des marchés africains francophones. Bien qu’il existe aujourd’hui quelques startups de premier plan dans ce segment, la demande est forte à mesure que les systèmes de santé nationaux se modernisent et que les bailleurs de fonds internationaux encouragent le financement de la santé numérique.

2. Quelle est la prochaine étape pour l’Afrique francophone ? Des gens marchant dans les rues d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Source de l’image : Eva Blue sur Unsplash

Les moteurs de croissance tels que l’expansion des plateformes d’identification numérique et d’administration en ligne, les couches de paiement et de règlement transfrontaliers, le crédit aux PME basé sur les données transactionnelles, la numérisation des chaînes d’approvisionnement B2B et les partenariats stratégiques avec les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et les banques.

Cependant, nous devons garder à l’esprit les risques et les contraintes, tels que la rareté des capitaux, les incohérences réglementaires entre les pays, la rétention des talents et les lacunes en matière d’infrastructures.

Conclusion

L’écosystème des start-ups en Afrique francophone est encore naissant, mais il se développe de manière stratégique. Sous l’impulsion des constructeurs d’infrastructures fintech et en s’orientant vers le commerce, le crédit et la logistique, la région se taille des niches uniques qui reflètent les réalités économiques locales ainsi que les ambitions panafricaines. L’opportunité réside dans les infrastructures fondamentales et les solutions intégrées, où les rails numériques rencontrent la transformation économique du monde réel.

La deuxième partie présentera un aperçu des valorisations, des sorties et des exemples de soutien à l’écosystème.